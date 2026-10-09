Cristina Trăilă (PNL) a devenit inculpată în dosarul lui Fănel Bogos. Ce a spus fostul secretar general adjunct al premierului Bolojan după audierea la DNA

Fostul secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă (PNL), a devenit inculpată în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, au declarat vineri, 9 octombrie, surse judiciare pentru Libertatea.

Cristina Trăilă nu mai este suspect, ci inculpat

Practic, procurorii DNA Iași i-au schimbat încadrarea juridică din suspect în inculpat, au precizat sursele Libertatea.

Cristina Trăilă a ajuns dimineață la sediul DNA Iași, unde a fost din nou audiată în dosarul în care este vizat afaceristul vasluian Fănel Bogos. Potrivit Agerpres, ea a spus la ieșire: „E un demers absolut normal pe care îl crede procurorul. E aceeași infracțiune. Gândiți-vă că eu am dat o declarație care a durat cinci ore, au mai fost încă patru declarații de martori aduși de mine, care au confirmat tot ceea ce am spus eu, documentele depuse în cauză, un set de documente. Cred că dacă lucrurile acestea nu sunt suficiente în aflarea adevărului, atunci vom vedea mai departe”.

Și a continuat: „Sunt lucruri care, cred eu, trebuie să le afle procurorul. Sper să se edifice asupra adevărului în cauză, deși știți bine, procurorul are propria părere. După cum bine știți, justiția o înfăptuiește, după cum zice Constituția, art 124, instanța de judecată și Înalta Curte. Ca atare, orice opinie o poate avea un procuror, o are și un avocat. Știți că avocatul are obligația de diligență, nu de rezultat. Așa e și în cazul procurorului, numai că atâta timp cât nu răspunzi din punct de vedere legal asupra opiniilor pe care le ai, e firesc să gândești în sensul acesta și să existe un echilibru al armelor într-un astfel de proces”.

Avocata a susținut însă că nu a înțeles abordarea procurorului de caz: „Complicitatea este o chestiune pe care, acum lăsați-mă să spun, ca avocat nici eu n-am înțeles-o în abordarea opiniei procurorului, pentru că susțin că e o opinie. Repet, justiția se face de instanța de judecată și de Înalta Curte”.

Cristina Trăilă (PNL), fost secretar general adjunct al Guvernului Bolojan, este urmărită penal de DNA din luna august, iar premierul demis Ilie Bolojan a fost și el audiat, pe 2 octombrie.

De unde a plecat scandalul cu Fănel Bogos, care a fost în biroul premierului Bolojan

În noiembrie 2025 a ieșit la iveală o anchetă DNA privind o rețea de influență cu politicieni, rezerviști și foști generali din serviciile de informații. În centrul anchetei era vasluianul Fănel Bogos, administratorul unei societăți din județul Vaslui din domeniul creșterii păsărilor. Acesta, au susținut anchetatorii, a încercat să-l schimbe pe șeful DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, folosind conexiuni la nivel înalt. Mai exact, Bogos s-ar fi folosit de fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat în septembrie 2025 o întâlnire cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberal, fost șef al trezoreriei partidului. Inițial, Fănel Bogos a fost reținut, apoi arestat preventiv, iar din martie este sub control judiciar.