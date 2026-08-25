Cristina Trăilă este „suspectă pentru complicitate la articolul 13 din legea 78/2000”, au declarat sursele citate pentru Libertatea.

Articolul 13 din Legea 78/2000 se referă la folosirea influenței sau autorității unei persoane aflate într-o funcție de conducere într-un partid pentru a obține bani, bunuri sau alte foloase necuvenite pentru sine sau pentru altcineva.

Cristina Trăilă a fost numită în aprilie 2025 secretar general al Guvernului condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea Guvernului Bolojan, a fost numită secretar general adjunct. Foto: Facebook Cristina Trăilă

Reamintim că în noiembrie 2025 a ieșit la iveală o anchetă DNA privind o rețea de influență cu politicieni, rezerviști și foști generali din serviciile de informații. În centrul anchetei era vasluianul Fănel Bogos, om de afaceri care, au susținut anchetatorii, a încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui folosind conexiuni la nivel înalt. Mai exact, s-ar fi folosit de șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat în septembrie 2025 o întâlnire cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberal, șeful trezoreriei partidului. Ulterior, Fănel Bogos a fost arestat preventiv.

Pe 6 noiembrie 2025, Ilie Bolojan a confirmat că s-a întâlnit în septembrie 2025 cu Mihai Barbu și cu Fănel Bogoș la Palatul Victoria, la cererea șefului PNL Vaslui, care a vrut să îi prezinte un potențial candidat politic. Bolojan a subliniat că Bogos nu i-a cerut nimic în cadrul discuției care a durat 15 minute.

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