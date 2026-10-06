În 1964, CIA a încercat să transforme pisicile în „dispozitive de spionaj”. Proiectul „Acoustic Kitty” a eșuat, deoarece felinele refuzau să urmeze instrucțiunile agenților umani, a relatat portalul IFL Science.

CIA a încercat să transforme pisicile fără stăpân în dispozitive mobile de spionaj, dar experimentul numit „Acoustic Kitty” s-a confruntat cu probleme majore.

Deși echipamentul de ascultare putea fi implantat în animale, instruirea lor pentru a urma trasee precise s-a dovedit imposibilă.

Acest proiect a început în 1964 și a urmărit să rezolve problema obținerii informațiilor din zone periculoase pentru agenții umani.

Pisicile au fost echipate cu microfoane în urechi, transmițătoare sub piele și antene ascunse în blană.

De ce a eșuat proiectul

Totuși, comportamentul imprevizibil al acestora a subminat planul. „Era extrem de dificil să controlăm direcția în care se deplasau pisicile. Pur și simplu mergeau unde voiau”, a explicat un oficial CIA.

Un incident controversat a înconjurat proiectul. Fostul angajat al CIA Victor Marchetti a susținut că, în timpul unui test, prima pisică lansată într-un parc pentru a intercepta o conversație a fost lovită de un taxi imediat după eliberare.

Agenția neagă însă acest incident, afirmând că proiectul a fost abandonat în 1967 din cauza „limitărilor practice”.

Documentele declasificate arată că, deși pisicile puteau fi antrenate să se deplaseze pe distanțe scurte, factorii externi făceau imposibilă utilizarea lor în operațiuni reale.

Delfini, în loc de pisici

În locul lor, CIA a investit în delfini printr-un program numit OXYGAS. Delfinii erau antrenați să ajungă discret la nave și să plaseze echipamente de monitorizare sau să recupereze obiecte de pe fundul mării. Cu toate acestea, în 1970, programul a fost predat armatei americane.

Astfel de proiecte ridică întrebări etice. Josh Milburn, expert în etica animalelor, consideră că antrenamentul sever și utilizarea animalelor în spionaj ar putea pune în pericol atât animalele implicate, cât și altele care ar putea fi suspectate de spionaj.