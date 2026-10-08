Curățarea cuptorului este una dintre cele mai neplăcute sarcini casnice, motiv pentru care acest electrocasnic este adesea neglijat. Depunerile de grăsime și resturile de mâncare arse nu doar că afectează aspectul bucătăriei, dar pot reduce în timp și eficiența aparatului. Din fericire, readucerea cuptorului la starea inițială nu necesită produse chimice scumpe sau agresive din comerț, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

Cu cât depunerile rămân mai mult timp pe suprafețele interioare ale cuptorului, cu atât devin mai greu de îndepărtat, mai ales în cazul aparatelor folosite zilnic. Întreținerea periodică este esențială pentru a menține echipamentul în stare optimă de funcționare.

Metoda simplă în doi pași pentru un cuptor ca nou

Expertă în curățenie și creatoare de conținut, Chantel Mila a împărtășit o metodă rapidă și eficientă pentru îndepărtarea murdăriei persistente de pe ușa și din interiorul cuptorului.

Tot ce aveți nevoie sunt două ingrediente de bază prezente în orice bucătărie: bicarbonat de sodiu și detergent lichid de vase.

Pentru a aplica trucul, turnați detergent de vase direct pe interiorul ușii cuptorului sau pe suprafețele murdare, apoi presărați o cantitate egală de bicarbonat de sodiu deasupra.

O altă variantă este să amestecați de la început cele două ingrediente într-un bol până obțineți o pastă omogenă, adăugând puțină apă dacă compoziția este prea densă.

Utilizând partea abrazivă a unui burete de bucătărie, frecați pasta până când aceasta începe să spumeze. Lăsați soluția să acționeze câteva minute pentru a înmuia stratul de grăsime acumulată. La final, ștergeți totul cu o lavetă curată și umedă.

Pentru petele de arsură vechi și încăpățânate, este recomandat să lăsați pasta să acționeze peste noapte, urmând să curățați suprafața a doua zi dimineață.

De ce funcționează combinația dintre bicarbonat și detergent de vase

Eficiența acestei soluții de curățare făcute în casă se explică prin proprietățile chimice ale celor două ingrediente.

Bicarbonatul de sodiu are o natură alcalină, ceea ce îi permite să neutralizeze acizii din grăsimile alimentare arse. Fiind un abraziv fin, acesta ajută la dislocarea particulelor de mâncare fără a zgâria sticla sau emailul cuptorului.

Detergentul de vase acționează ca un emulgator datorită surfactanților din compoziția sa. Acești agenți conțin molecule hidrofile (care atrag apa) și hidrofobe (care se leagă de uleiuri), permițând grăsimii să se amestece cu apa și să fie îndepărtată extrem de ușor la ștergere.