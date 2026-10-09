Cercetătorii britanici avertizează că inteligența artificială ar putea eroda treptat capacitatea umană de gândire critică, luarea deciziilor complexe și autonomia. Acest proces insidios, numit „slăbirea umanității”, este deja în desfășurare, relatează experții citați de Daily Mail.

Imaginile apocaliptice asociate inteligenței artificiale - roboți ucigași, viruși letali creați în laborator sau explozii nucleare - nu sunt cea mai mare amenințare la adresa omenirii, avertizează oamenii de știință.

Principalul pericol ar putea veni de la o „degradare subtilă, dar constantă, a abilităților cognitive umane”.

Experții descriu un „pericol invizibil, fără arme sau roboți. Nu e ca în Terminator!”.

„Slăbirea umanității”, un risc real

Cercetătorii discută despre un fenomen numit „slăbirea umanității” („human enfeeblement”). Acesta descrie procesul prin care oamenii, în timp, își pierd capacitatea de a gândi critic și de a lua decizii complexe pe măsură ce predau tot mai multe sarcini inteligenței artificiale.

Dr. Samuel Vinanzi, specialist în robotică la Universitatea Sheffield Hallam din Marea Britanie, avertizează că aceasta ar putea fi cea mai mare amenințare a AI.

De-a lungul timpului, oamenii ar putea deveni incapabili să ia decizii fără ajutorul IA și să nu mai înțeleagă sau să conteste sistemele de care depind.

Această dependență de tehnologie ar putea duce la o scădere treptată a abilităților noastre mentale și practice.

Dependența de AI schimbă deja lumea

Deja vedem cum AI este integrată în activități esențiale, de la detectarea fraudei financiare și gestionarea datelor din domeniul sănătății, până la planificarea resurselor poliției sau conducerea vehiculelor.

Această tendință ar putea duce la o „descărcare cognitivă” prin care oamenii se bazează tot mai mult pe inteligența artificială pentru a evita efortul mental.

Un incident recent subliniază riscurile: un chatbot AI utilizat de armata americană a generat un raport fals care aproape că a provocat o criză diplomatică. Doar intervenția unui specialist care a pus întrebări critice a prevenit o catastrofă.

„Acesta este tipul de gândire critică pe care riscăm să-l pierdem”, a avertizat dr. Vinanzi.

Îngrijorări pentru tânăra generație

Impactul asupra educației este o altă temă de dezbatere. Accesul la instrumente avansate, cum ar fi ChatGPT, ridică întrebări despre viitorul abilităților de gândire critică în rândul tinerilor.

„Profesii precum medicii, inginerii sau avocații riscă să-și piardă expertiza, deoarece nevoia de a exersa abilități practice dispare”, a subliniat Vinanzi.

Generațiile viitoare ar putea deveni „libere, dar fragile”, capabile să genereze răspunsuri rapide cu ajutorul AI, dar incapabile să le evalueze în mod critic.

AI, o forță incontrolabilă?

Unii experți avertizează că, pe termen lung, AI ar putea deveni atât de integrată în infrastructura critică - spitale, transporturi, rețele electrice - încât pierderea controlului uman ar fi inevitabilă.

Andrea Miotti, CEO al ControlAI, a declarat: „Un super-AI nu ar mai fi un simplu instrument sub control uman, ci o forță autonomă, capabilă să controleze infrastructuri vitale”.