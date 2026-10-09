Cutremur puternic cu magnitudinea 7,6 în Panama. A fost emisă alertă de tsunami pentru mai multe țări din America Latină

Un seism puternic, cu magnitudinea de 7,6 pe scara Richter, s-a produs vineri dimineață în Panama, provocând momente de panică, evacuări ale clădirilor din capitală și declanșarea unei alerte de tsunami în regiune, au anunțat reprezentanții Institutului American de Geofizică (USGS).

Potrivit seismologilor americani, epicentrul mișcării tectonice a fost localizat în apropierea extremității sudice a țării, la o adâncime redusă, la aproximativ 14 kilometri sud-vest de comunitatea izolată Pitaloza Arriba.

Mișcarea seismică extrem de puternică a fost resimțită intens în capitala Ciudad de Panama, aflată la o distanță considerabilă de epicentru. În doar câteva secunde de la debutul zguduiturilor, locuitorii și angajații din birouri au părăsit în grabă clădirile și s-au adunat pe străzi și în piețe publice, așteptând informații oficiale despre evoluția situației.

Alertă de tsunami și undă de șoc resimțită în Columbia

Ca urmare a intensității deosebite a cutremurului și a localizării sale în proximitatea zonei de coastă, autoritățile de monitorizare au emis un aviz privind riscul de tsunami pentru zonele litorale expuse. Specialiștii analizează modificările de nivel al oceanului pentru a stabili dacă există pericolul formării unor valuri de mare amploare.

Infografic cu locația cutremurului de 7,7 pe scara Richter din Panama, 9 octombrie 2026. Sursă foto: Profimedia Images

Efectele seismului s-au extins dincolo de granițele naționale ale statului panamez. Presa locală din regiune a raportat că zguduiturile au fost resimțite și în mai multe regiuni din nordul Columbiei vecine.

Autoritățile evaluează pagubele din teren

În prezent, Agenția de Protecție Civilă din Panama efectuează evaluări de urgență pe teren, în special în comunitățile din apropierea epicentrului, pentru a stabili dacă există pagube materiale semnificative sau persoane rănite.