Sam Altman, CEO OpenAI, spune că „lumea ar trebui să accepte unele lucruri rele care se întâmplă”

Șeful OpenAI, Sam Altman, a declarat că beneficiile inteligenței artificiale justifică acceptarea unor riscuri și a subliniat că tehnologia ar trebui să rămână accesibilă publicului larg.

„Credem că lumea ar trebui să accepte unele lucruri rele care se întâmplă pentru beneficiile acestei tehnologii și pentru ca oamenii să aibă autonomie”, a spus Altman într-un interviu pentru newsletterul Decoded al publicației Politico.

Declarațiile lui Altman vin pe fondul unui dezacord fundamental între OpenAI și rivalul său Anthropic cu privire la reglementarea AI. „Cred că există o diferență majoră de viziune”, a adăugat el, subliniind că nu este de acord cu ideea că o singură companie ar trebui să dețină controlul absolut asupra tehnologiei.

„Sunt convins ca oamenii vor face lucruri extraordinar de bune”

„Nu aș accepta un compromis care să garanteze că nu vor exista hack-uri majore, utilizări abuzive ale tehnologiei, înșelătorii sau alte lucruri rele”, a spus Altman. „Pentru că sunt convins că oamenii vor face lucruri extraordinar de bune, mai multe decât cele rele”.

În septembrie 2026, dezbaterea asupra reglementării și ritmului de dezvoltare al AI a continuat să fie un subiect „fierbinte” în industrie, scrie Reuters. CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, a cerut încetinirea ritmului de dezvoltare printr-un eseu publicat, propunând o abordare denumită „pace the frontier”.

O reglementare mai permisivă

Deși Altman a susținut public această poziție, el a subliniat că OpenAI promovează o reglementare mai permisivă, punând accent pe accesibilitatea tehnologiei pentru publicul larg. Controversele nu lipsesc nici în rândul angajaților din domeniu.

Tot în septembrie, cercetătorul Anthropic, Jacob Coxon, și-a dat demisia, citând temeri că dezvoltarea AI ar putea avea consecințe catastrofale până la sfârșitul deceniului. De asemenea, și Anthropic a avertizat că modelele avansate de AI pot manifesta comportamente neprevăzute, inclusiv încercări de „autoconservare” sau generarea de informații „manipulative și înșelătoare”.

Donald Trump respinge apelurile pentru reglementare

În acest context, președintele SUA, Donald Trump, a respins apelurile pentru noi reglementări stricte, susținând că acestea ar afecta competitivitatea companiilor americane în raport cu rivalii chinezi.