Diana Stoica, deputat USR, a explicat de ce a trimis un mesaj homofob pe grupul Comisiei Europene: „O să fiu mai atentă pe viitor”

Un val de reacții și discuții aprinse a izbucnit în spațiul public după ce un mesaj cu tentă controversată a fost distribuit pe canalul intern de comunicare al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților. Textul, care ridica semne de întrebare într-o manieră catalogată rapid în mediul online drept discriminatorie, a fost transmis chiar de către președinta acestei comisii, deputata USR Diana Stoica.

Concret, alături de documentele de lucru programate pentru activitatea parlamentară a săptămânii viitoare, pe grupul oficial a apărut întrebarea: „Nu că vreau să spun, dar zic: de ce avem mai mulți gay decât femei în Guvernul României?”.

Distribuirea mesajului a generat uimire și critici vehemente pe rețelele sociale, mai ales prin prisma faptului că partidul din care face parte deputata s-a poziționat constant ca un susținător al drepturilor comunității LGBTQ+ și al egalității de gen.

captură ecran Diana Stoica mesaj homofob

Diana Stoica: „A fost un mesaj redirecționat din greșeală”

Invitată vineri seară în platoul Digi24, deputata USR a ținut să clarifice situația și a precizat că textul nu îi aparține, ci a fost retrimis dintr-o eroare de neatenție în timp ce transmitea materiale tehnice legate de activitatea comisiei pe care o conduce.

Diana Stoica a subliniat că nu a intenționat nicio clipă să lezeze viața privată a vreunei persoane și a reafirmat poziția asumată de formațiunea sa politică în privința drepturilor civile. Parlamentara a asigurat că pe viitor va manifesta o atenție sporită atunci când gestionează fluxul de mesaje pe canalele oficiale ale Parlamentului.

„Am redirecționat din greșeală un mesaj, împreună cu alte mesaje care aveau legătură cu activitatea comisiei noastre de săptămâna viitoare. Și a fost pur și simplu o greșeală, un mesaj trimis din greșeală. Eu nu sunt o persoană care să aibă ceva cu viața privată a nimănui.

Noi, ca partid, am luptat întotdeauna pentru libertățile și drepturile tuturor persoanelor. Știți foarte bine că susținem și parteneriatul civil de ani de zile și sper să-l avem în realitate, dar a fost pur și simplu o greșeală. O să fiu mai atentă pe viitor când mai redirecționez mesaje. Nu era scris de mine”, a explicat Diana Stoica.

Poziția USR și sensibilitatea temelor privind parteneriatul civil

Episodul a atras o atenție sporită din cauza mizei simbolice a Comisiei pentru Afaceri Europene, un for decizional cheie în alinierea legislației românești la standardele și directivele Uniunii Europene.

În plus, tema reprezentării femeilor în funcții de decizie și dezbaterea privind protecția minorităților sexuale reprezintă subiecte delicate pe agenda publică de la București, unde adoptarea legislației privind parteneriatul civil rămâne blocată de ani de zile în forul legislativ.