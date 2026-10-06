Doi tineri din Oradea au obținut medalii de argint la o competiție internațională de inteligență artificială organizată în Boston, după ce au prezentat un proiect care ar putea ajuta la accelerarea cercetării unor noi medicamente. Sistemul lor de inteligență artificială poate genera proteine în funcție de un anumit medicament și ar putea avea aplicații inclusiv în cercetarea tratamentelor pentru cancer, potrivit Bihoreanul.

Au creat un model de inteligență artificială pentru cercetarea medicamentelor

Alexandru Ardelean, elev în clasa a XII-a, și Octavian Bolj, absolvent în această vară al Colegiului Național Emanuil Gojdu din Oradea, au concurat împreună sub numele CrypticDiff. Competiția s-a desfășurat între 24 și 27 septembrie 2026, în Boston, Statele Unite. Cei doi tineri au participat la secțiunea „AI for Science”, unde au prezentat un model de inteligență artificială de tip „diffusion”.

Sistemul este capabil să genereze proteine condiționat de un anumit medicament. Scopul proiectului este reducerea timpului necesar pentru cercetarea și dezvoltarea unor noi medicamente. Potrivit publicației Bihoreanul, tehnologia ar putea fi folosită inclusiv în cercetarea unor tratamente pentru boli grave, precum cancerul.

Proiectul le-a adus celor doi tineri medalii de argint la Olimpiada Internațională de Inovație și Inteligență Artificială 2026. Pentru a putea ajunge în Statele Unite, cei doi orădeni au organizat anterior și o campanie de strângere de fonduri.

Aproximativ 1.800 de elevi au concurat în etapa preliminară

Drumul până la competiția din Boston a început cu o etapă preliminară organizată online. Aproximativ 1.800 de elevi au concurat în această rundă pentru a ajunge la etapa internațională. La concursul din Statele Unite au participat tineri din mai multe țări, printre care Statele Unite, Canada, China, România, Elveția, India, Turcia și Thailanda.

Alexandru Ardelean și Octavian Bolj au reușit să urce pe podium la categoria „AI for Science”, cu proiectul CrypticDiff.

România a obținut patru medalii de argint

Cei doi tineri din Oradea nu au fost singurii români premiați în Boston. Alți doi elevi români, Mihai-Eduard Ghețu, de la Colegiul German Goethe din București, și Mihnea-Petru Apostol, elev al Liceului Teoretic Internațional de Informatică, au obținut, la rândul lor, medalii de argint. Cei doi au format echipa Mental Mint și au concurat la categoria „AI for business”.

Proiectul lor este foarte diferit de cel realizat de tinerii din Oradea: un robot empatic destinat copiilor și adolescenților care sunt victime ale bullyingului. Robotul a fost conceput împreună cu psihologi și este gândit pentru a le oferi sprijin tinerilor aflați în astfel de situații.

Robotul pentru victimele bullyingului va fi testat într-o școală din București

Proiectul Mental Mint a trecut deja de faza strict experimentală. Potrivit informațiilor furnizate de părinții participanților și citate de Bihoreanul, echipa are un contract pentru pilotarea proiectului într-o școală din București. Există, de asemenea, două parteneriate cu biblioteci publice și o colaborare cu Universitatea din Tübingen, Germania. Mihnea-Petru Apostol a primit și o mențiune la categoria „AI Innovation”.