Preşedintele american Donald Trump și-a anunțat intenția de a transforma clubul său de golf din West Palm Beach într-o „reşedinţă prezidenţială” securizată, după modelul Camp David, relatează AFP.

Acest nou plan, dezvăluit de presa locală şi confirmat apoi de un oficial american, este înconjurat deocamdată într-un mare mister, mai ales în privinţa unor eventuale câştiguri financiare ale familiei Trump.

Donald Trump, președinte cu obiceiuri de agent imobiliar

„Asta mi-a sugerat armata şi Secret Service”, a susținut Donald Trump în timpul unei discuții purtate miercuri cu presa în Biroul Oval.

Este o „idee foarte bună”, a apreciat fostul magnat imobiliar din New York, acuzat de faptul că nu pune limite între funcţia de președinte şi interesele sale private, precum și ale familiei sale.

Trump a ținut să scoată în evidență presupusele avantaje de securitate ale clubului său de golf din Florida, subliniind că „nu există imobile înalte care să-l domine” şi că se află „la două minute de aeroportul” din Palm Beach.

„Nu va fi pentru mine, va fi pentru toţi viitorii preşedinţi”, a spus el, insistând că proprietatea sa din West Palm Beach are „unul dintre cele mai bune terenuri de golf din lume”.

Terenurile de golf ale președintelui SUA au devenit „anexe” ale Casei Albe

Atât președintele SUA, cât și Casa Albă au evitat să clarifice în ce fel ar putea fi remunerată familia Trump în schimbul punerii complexului de golf la dispoziția Guvernului american.

Donald Trump își consideră deja cluburile de golf un fel de anexe ale Casei Albe, primind inclusiv lideri străini, aşa cum a făcut recent în Irlanda și anul trecut în Scoţia, unde a încheiat un acord comercial cu Uniunea Europeană în sala de bal a uneia dintre proprietăţile sale.

În decembrie, pe un alt domeniu din Florida care aparţine familiei Trump, la Miami, urmează să aibă loc summitul G20.

Baza Camp David este prea austeră pentru stilul bombastic al lui Trump

În cazul în care clubul de golf al președintelui SUA va deveni reședință oficială, va fi o schimbare de decor radicală. Proprietăţile lui Donald Trump sunt cunoscute prin decoraţiunile lor mult prea încărcate.

Preşedintele american vizitează câte una dintre ele aproape în fiecare weekend, însă evită Camp David - o instalaţie militară la ţară, în apropiere de Washington, mai austeră, unde oaspeţii sunt cazaţi în cabane de lemn.