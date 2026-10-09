Dragoș Pătraru a vorbit la TVR despre interviul cu George Simion difuzat de televiziunea publică: „Îngrijorarea cetățenilor este legitimă”

Dragoș Pătraru a vorbit, în emisiunea Starea Nației, difuzată joi seară la TVR 1, despre interviul acordat de George Simion la televiziunea publică. Jurnalistul a subliniat îngrijorările legitime ale cetățenilor cu privire la prezența liderului AUR în platou. Dragoș Pătraru a pus accent și pe necesitatea ca TVR să combată discursurile extremiste prin jurnalism responsabil. Subiectul a fost tratat în contextul preocupărilor legate de rolul TVR într-o democrație, relatează Hotnews.ro.

Ce a spus Dragoș Pătraru despre interviul cu George Simion de la TVR și dezbaterile din mediul online

Dragoș Pătraru a discutat în emisiunea sa despre interviul acordat de George Simion și a subliniat îngrijorările cetățenilor legate de rolul televiziunii publice într-o democrație. Jurnalistul spune că „îngrijorarea cetățenilor este legitimă”.

„A fost o întreagă nebunie pe net zilele astea cu interviul luat de Dana Chera marți lui George Simion, aici la TVR. De la «bă, ce caută Simion la TVR?» până la «Aha, a luat AUR conducerea, s-a deschis robinetul pentru auriști!». Dincolo de violența limbajului, care arată că ăia care se dau educați și democrați contribuie în egală măsură, dacă nu cumva mai mult, la adâncirea prăpastiei dintre noi, îngrijorarea cetățenilor este legitimă”, a declarat Dragoș Pătraru.

Realizatorul a subliniat importanța unei dezbateri publice privind rolul și responsabilitățile televiziunii publice, mai ales în contextul în care aceasta este adesea considerată un garant al democrației.

„E o discuție foarte importantă asta. Poate fi televiziunea publică tribună pentru discursul ăsta liberticid, extremist? Eu cred că nu. Ei bine, cum facem asta? Nu interzicând accesul, ci cu jurnaliști care într-adevăr apără democrația, care sancționează discursul extremist, care combat răspunsurile invitaților cu argumente și nu renunță până când nu primesc un răspuns. Și Dana Chera a reușit în mare parte să-l arate pe Simion așa cum este, gol”, a explicat Pătraru.

Dragoș Pătraru a vorbit și despre un posibil conflict de interese între AUR și TVR

În timpul emisiunii de joi, Dragoș Pătraru a mai discutat și despre „un posibil conflict de interese” la nivelul TVR. El a criticat faptul că Monica Ghiurco, membră a Consiliului de Administrație al televiziunii publice, desemnată de AUR, l-a intervievat recent pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

„Discuțiile cu extremiștii nu pot fi găzduite însă de jurnaliști care au fost desemnați de partidul AUR să facă parte din Consiliul de Administrație al Televiziunii Publice. E cazul Monicăi Ghiurco, care tocmai l-a intervievat înainte de emisiunea asta pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR.

Am înregistrat înainte de această emisiune, nu știu cum a decurs interviul, dar aș vrea să semnalez acest conflict de interese cât turnul televiziunii. Cum să permiți așa ceva? Publicul trebuie să știe și să acționeze”, a mai spus jurnalistul în timpul emisiunii Starea Nației.

Monica Ghiurco a respins acuzațiile

Monica Ghiurco a respins acuzațiile de conflict de interese într-un comentariu pe rețelele sociale. La postarea de pe Facebook în care promovează interviul cu Dan Dungaciu, unul dintre internauți a întrebat-o dacă poate fi vorba despre „un conflict de interese așa cum a spus Dragoș Pătraru în timpul emisiunii sale.

„Nu, nu sunt în conflict de interese, aveți cumva vreun text de lege pe care presupun că credeți că-l încalc? În rest, lăsați insinuările în ce mă privește și urmăriți doar ce vă place și ce nu vă tulbură! O seară frumoasă vă doresc și eu!”, a răspuns Monica Ghiurco în mediul online.

Răspunsul Monicăi Ghiurco când a fost întrebată pe Facebook despre un posibil conflict de interese în privința interviului cu Dan Dungaciu Sursa foto: captură Facebook / Monica Ghiurco

Sorina Matei, propusă de AUR, a fost votată șefă interimară la TVR

Discuțiile despre rolul televiziunii publice vin pe fondul schimbărilor recente din conducerea televiziunii publice. Sorina Matei a preluat interimatul la șefia instituției în urma invalidării deciziei Parlamentului privind conducerea TVR. Mandatul său este de 60 de zile, fiind susținută de PSD, care a beneficiat, la rândul său, de sprijinul AUR pentru interimatul de la șefia Radioului Public.

Nominalizarea pentru șefia interimară a TVR a fost propusă de partidul AUR și a primit 14 voturi „pentru” din partea conducerii Parlamentului. Sorina Matei o înlocuiește pe Adriana Săftoiu, al cărei mandat s-a încheiat în urma unei decizii recente a Curții Constituționale.

În trecut, Monica Ghiurco, cu o experiență de aproape 30 de ani în presă, a fost aproape de a prelua conducerea TVR. În 2016, deși fusese desemnată de Consiliul de Administrație, propunerea sa nu a fost aprobată de Parlament, iar funcția a fost preluată de Irina Radu, propusă de PSD.