Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat noii conducători interimari ai TVR și Radio România. Sorina Matei preia șefia TVR, iar Răzvan Dincă pe cea a SRR.

Răzvan Dincă a fost susținut de PSD

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au votat noii conducători interimari ai TVR și Radio România. Sorina Matei preia șefia TVR, iar Răzvan Dincă pe cea a SRR.

Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat numirea unor noi șefi interimari la posturile publice de radio și televiziune.

Jurnalista Sorina Matei a fost desemnată director general interimar al Societății Române de Televiziune (SRTV), în timp ce Răzvan Ioan Dincă va prelua conducerea interimară a Societății Române de Radiodifuziune (SRR), potrivit News.ro.

Decizia vine în contextul în care fostele conduceri ale celor două instituții au rămas fără mandat în urma unei hotărâri recente a Curții Constituționale.

Propunerea pentru numirea Sorinei Matei la șefia TVR a fost susținută în Parlament de grupul parlamentar AUR, fiind votată favorabil de conducerea celor două Camere. În paralel, Răzvan Dincă a fost susținut de PSD pentru a prelua din nou interimatul la Radioul Public.

Procedura din Parlament și istoricul numirilor

Propunerile au primit votul conducerii Parlamentului, fiind înregistrate 14 voturi „pentru” în cazul numirii Sorinei Matei la Televiziunea Română. Aceasta o înlocuiește la conducerea instituției pe Adriana Săftoiu, al cărei mandat s-a încheiat ca urmare a deciziei CCR.

Sorina Matei are o experiență de peste două decenii în presa din România, lucrând de-a lungul timpului ca reporter, realizator de televiziune și jurnalist de investigație în cadrul mai multor redacții importante, precum Mediafax, Antena 3, B1 TV sau România TV.