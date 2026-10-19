Elevul atacator din Bistrița a intrat în clasă înarmat cu un briceag și purtând cagulă și o cască. Ce a postat pe Facebook

Elevul de clasa a VII-a care a înjunghiat dimineața aceasta o profesoară ar fi intrat cu un briceag în mână, purtând pe cap o cagulă și o cască. Elevul care i-a sărit în ajutor cadrului didactic a fost rănit, scrie publicația locală Bistrițeanul.

Cum s-a produs incidentul

Potrivit informațiilor uneia dintre elevele clasei a VI-a care avea oră cu profesoara atacată, elevul ar fi bătut la ușă, iar când femeia a deschis ușa, acesta ar fi avut un briceag în mână, pe cap purta o cagulă, iar peste, o cască.

El s-a năpustit asupra profesoarei, moment în care elevii au fugit din clasă, astfel că doar câțiva au rămas. Au aruncat cu scaunele înspre atacator, iar între timp, în clasă, au ajuns paznicul și profesorul de sport, care l-au imobilizat pe elev.

Mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație

„În urma evenimentului produs în municipiul Bistrița, echipajele medicale au acordat asistență persoanelor care au necesitat îngrijiri de specialitate. Două persoane, o femeie și un minor, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la UPU SMURD Bistrița pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

De asemenea, mai mulți elevi au prezentat stări de panică și agitație, motiv pentru care a fost alocată suplimentar o autospecială pentru transport personal și victime multiple (ATPVM).

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de terapie intensivă mobilă SMURD, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean cu medic și o autospecială pentru transport personal și victime multiple”, a transmis ISU Bistrița Năsăud.

„În cauză a fost sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, cu privire la săvârșirea tentativei la infracțiunea de omor calificat”, conform IPJ Bistrița-Năsăud.

Ce a postat elevul înainte de atac

Ce a transmis USLIP IAȘI

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iași (USLIP Iași) a venit cu o reacție în urma incidentului.

„USLIP IAȘI CONDAMNĂ FERM ACTELE DE VIOLENȚĂ DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘCOALA NU POATE DEVENI UN LOC ÎN CARE PROFESORII SUNT BĂTUȚI SAU ÎNJUNGHIAȚI! Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași (USLIP IAȘI) condamnă cu maximă fermitate actele de violență petrecute în județele Timiș și Bistrița-Năsăud.

În județul Timiș, un profesor a fost agresat fizic de un părinte, iar astăzi, 19 octombrie 2026, în județul Bistrița-Năsăud, o profesoară a fost înjunghiată de un elev de clasa a VII-a. În acest ultim incident, a fost rănit și un elev. Aceste fapte de o gravitate extremă reprezintă un semnal de alarmă care nu mai poate fi ignorat!

Considerăm că asemenea incidente nu pot fi desprinse de pasivitatea manifestată, de-a lungul timpului, de autorități, de Ministerul Educației și, în anumite situații, de conducerile unităților de învățământ în prevenirea și combaterea violenței școlare.

Nu este suficient să condamnăm violența după ce aceasta s-a produs! Avem nevoie de măsuri concrete, de responsabilitate instituțională și de mecanisme reale de protecție atât pentru personalul din învățământ, cât și pentru elevi.

Solicităm Ministerului Educației, autorităților competente și conducerilor unităților de învățământ să trateze siguranța întregii comunități școlare ca pe o prioritate absolută, să analizeze cu maximă seriozitate circumstanțele acestor agresiuni și să adopte urgent măsuri eficiente de prevenție și intervenție.

În egală măsură, solicităm stabilirea responsabilităților instituționale și sancționarea oricăror forme de tolerare, minimalizare sau mușamalizare a actelor de violență. Profesorii nu pot fi transformați în ținte ale agresiunilor, iar elevii nu trebuie să devină victime ale unui sistem incapabil să le garanteze siguranța!

O societate care nu este capabilă să își protejeze profesorii și copiii transmite un mesaj profund îngrijorător despre respectul pe care îl acordă educației.