Un elev și-a înjunghiat profesoara și un coleg la Școala „Ștefan cel Mare”, în Bistrița. Agresorul e în clasa a VII-a

Incident grav la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, luni dimineața. Un elev de clasa a VII-a și-a înjunghiat profesoara de matematică în timpul orelor de curs, rănind și un coleg care a sărit să o apere.

Atacul a avut loc la ora 08.40, iar autoritățile au intervenit imediat după ce au fost alertate prin apel la 112. „În dimineața zilei de 19 octombrie a.c., în jurul orei 08.40, polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unități de învățământ din municipiul Bistrița, ar fi agresat cu un cuțit o profesoară și un alt elev”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

Profesoara, rănită în zona capului, a fost transportată de urgență la spital. Colegul agresorului, care a intervenit pentru a o proteja, a primit îngrijiri la fața locului, fiind ulterior dus și el la spital.

Atacul s-a petrecut în timpul primei ore de curs, în clasa a VI-a, unde elevul agresor, recent transferat de la o altă școală, a acționat. Ceilalți elevi din clasă au fost evacuați imediat în sala de sport, în timp ce mai mulți părinți s-au adunat la poarta instituției, unde au fost informați de către un cadru didactic despre situație.

„Elevul a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora”, au mai precizat reprezentanții IPJ BN. Pe teren au intervenit polițiști din cadrul unor structuri specializate, inclusiv Biroul Siguranță Școlară și Serviciul pentru Acțiuni Speciale, alături de echipaje ale ISU și SAJ. În prezent, ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs acest incident grav.