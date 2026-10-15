Momentul în care o dronă ucraineană a distrus un elicopter rusesc de 20 de milioane de dolari. Rușii au încercat să copieze tactica

Militarii Brigăzii 115 din Ucraina au distrus un elicopter de atac rusesc Mi-28NM folosind o dronă FPV interceptoare. Atacul a fost surprins într-un videoclip publicat miercuri de forțele ucrainene.

„Elicopterul a fost lovit de operatorii Batalionului Prybultsi, care utilizează drone FPV pentru a contracara amenințările aeriene”, se arată în comunicatul oficial. Locul exact al incidentului și circumstanțele în care zbura elicopterul nu au fost dezvăluite, potrivit site-ului ucrainean de specialitate Defence Express.

Elicopterul de atac „Vânătorul de noapte” a fost neutralizat de o tehnologie cu costuri reduse

Mi-28NM, cunoscut și sub numele de „Vânătorul de noapte”, este o versiune modernizată a elicopterului de atac Mi-28, dezvoltată pentru armata rusă. Aparatul este capabil să lovească vehicule blindate și alte ținte la sol, oferind sprijin direct forțelor terestre.

Costul estimat al unui astfel de aparat variază între 18 și 20 de milioane de dolari, conform aceleiași surse.

Pe 23 martie 2026, un elicopter rusesc Ka-52 Alligator, considerat unul dintre cele mai avansate și costisitoare aparate de zbor ale armatei ruse, a fost doborât în apropiere de Pokrovsk, în regiunea Donețk, de o dronă ucraineană FPV care a costat doar câteva mii de euro. Informația a fost publicată la acea vreme de autoritățile și presa ucraineană, iar militarii au considerat-o o realizare semnificativă, scria cotidianul olandez Telegraaf.

Elicopter de atac și recunoaștere Ka-52 Alligator

Folosirea unei tehnologii accesibile pentru a doborî o aeronavă atât de costisitoare reprezintă o pierdere notabilă pentru forțele ruse.

Un pilot ucrainean a interceptat și distrus o dronă rusească Geran-4 cu propulsie cu reacție

Pilotul ucrainean cu indicativul „West” a doborât o dronă rusească Geran-4 în timpul unui atac recent asupra vestului Ucrainei, a anunțat Comandamentul Aerian Vest al Forțelor Aeriene Ucrainene. „Momentul interceptării aeriene a fost surprins în imagini video și publicat pe pagina oficială de Facebook a Comandamentului”, menționează raportul.

Geran-4, parte a familiei de drone de atac rusești Geran, utilizează un sistem de propulsie cu reacție, aspect care îi permite să atingă viteze superioare și să fie mai greu de interceptat de sistemele de apărare antiaeriană.

100 de companii ucrainene participă la proiectul experimental de apărare aeriană

Conform Defence Express, aproximativ 100 de companii ucrainene participă la proiectul experimental de apărare aeriană privată al Ucrainei. Până acum, peste 60 de ținte aeriene au fost neutralizate de cele 50 de grupuri operaționale implicate.