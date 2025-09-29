Momentul loviturii, filmat de drone

Comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot, Robert „Madyar” Brovdi, a anunțat pe Telegram că aparatul a fost lovit de militarii Brigăzii 59. Într-un videoclip de 30 de secunde, care a fost distribuit ulterior si pe X, drona lovește elicopterul, urmată de o explozie puternică, după care aparatul ia foc și se prăbușește într-un nor de fum negru.

Российский вертолет Ми-28 дроном фпв УНИЧТОЖИЛИ пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем. Русня в восторге!



Russian Mi-28 helicopter destroyed by FPV drone Pilots from the 59th Brigade of Unmanned Systems Forces. Russia is thrilled! pic.twitter.com/YicbAPrwPr — Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) September 29, 2025

Ulterior, unitatea ucraineană „Prădătorii Înălțimilor” a confirmat că ținta a fost un Mi-8 rusesc.

„Astăzi am adăugat o altă țintă valoroasă la colecția noastră. Echipajul «Baltika» a distrus un Mi-8 rusesc în valoare de peste 10 milioane de dolari și au făcut-o cu o mică dronă FPV de 500 de dolari”, a transmis unitatea.

Confuzie între Mi-28 și Mi-8

Inițial, Brovdi a scris că a fost distrus un Mi-28 „Night Hunter”, elicopter de atac modern, folosit de Rusia împotriva blindatelor și fortificațiilor. Costul acestuia este de aproximativ 18 milioane de dolari. Totuși, bloggeri militari ruși au susținut că ar fi fost un Mi-8 de transport, iar imaginile complete publicate de armata ucraineană au confirmat ulterior această versiune.

Recomandări Hip hop în „cămăși verzi”: Radical Entourage promovează piese cu simboluri fasciste

The 1st Unmanned Systems Battalion of the 59th Brigade, released full video showing their FPV drone hitting a Mi-8 helicopter. The strike resulted in the helicopter being destroyed. This video confirms its an Mi-8, not an Mi-28 as first reported. pic.twitter.com/xIhsUQDuuB — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 29, 2025

Mi-8 este unul dintre cele mai răspândite elicoptere din lume, intrat în producție în anii 60. Este folosit pentru transport de trupe și echipamente, misiuni medicale și chiar lupte directe, putând transporta până la 24 de soldați.

Pierderile Rusiei în război

Potrivit site-ului Oryx, care documentează pierderile de echipamente rusești pe baza imaginilor disponibile, cel puțin 18 elicoptere Mi-28 au fost deja distruse sau avariate de la începutul invaziei. Numărul real ar putea fi mai mare, susțin analiștii, întrucât Moscova încearcă să ascundă aceste pierderi.

În august 2024, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reușit să doboare în zbor două elicoptere rusești – un Mi-28 și un Mi-8 – folosind drone ucrainene de tip Darts, cu un cost de aproximativ 1.000 de dolari.

Unul dintre operatorii implicați în acele atacuri, cunoscut sub numele de „Glyba”, și-a amintit cum a reușit să lovească aparatul de zbor:

„Am fost trimiși să confirmăm o lovitură asupra unui vehicul blindat, dar când ne-am apropiat am realizat că era un elicopter. Am direcționat drona spre el. După impact am rămas uimiți câteva secunde, apoi am înțeles că reușisem.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE