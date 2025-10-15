Povestea femeii din Polonia pe care părinții au ținut-o captivă 27 de ani

O femeie din Polonia a fost ținută captivă timp de 27 de ani de către părinții ei într-un apartament din orașul Swietochlowice. Vecinii nu au bănuit nimic despre ororile prin care trecea fiica, până când o întâmplare a dus la eliberarea ei. Potrivit Blick.ch, parte a grupului Ringier, echipele de salvare au fost șocate de starea femeii.

Mirella, în vârstă de 42 de ani, a trăit un coșmar timp de aproape trei decenii. Conform primelor constatări ale polițiștilor, ea a fost complet izolată de lumea exterioară de către părinții ei și ținută într-o cameră minusculă.

Nimeni nu o mai văzuse pe femeie de la vârsta de 15 ani. Părinții au menținut aparențele că locuiau doar ei doi în blocul cu mai multe apartamente.

Cum a fost eliberată femeia pe care părinții o țineau captivă de 27 de ani

Mirella a fost eliberată în mod accidental. Vecinii au auzit o agitație și au alertat autoritățile. Inițial, cuplul în vârstă nu a vrut să deschidă ușa.

„Le-au spus ofițerilor că locuiesc singuri și că nu trebuie să intervină”, a povestit o vecină, pentru sursa citată mai sus.

În cele din urmă, cei doi polonezi au lăsat forțele de intervenție să intre. Poliția și serviciile medicale au găsit-o pe Mirella la sfârșitul lunii iulie într-o stare îngrozitoare, în casa în care părinții ei au ținut-o sechestrată.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

„Ne-a trecut un fior rece pe șira spinării”, a mai spus unul dintre vecini.

În ce stare se afla Mirela după ce a stat aproape trei decenii izolată

Mirella părea extrem de neglijată. Avea răni deschise pe picioare și nu putea nici măcar să coboare scările. Ea a petrecut două luni în spital, unde a trebuit să reînvețe totul. Nu avusese contact cu alți oameni, avea dificultăți în a vorbi și nu avea acte de identitate.

„A fost un șoc”, au declarat vecinii după ce au aflat despre calvarul femeii.

Alte două cazuri în care femeile erau sechestrate în casă au șocat întreaga lume

În ultimele 12 luni, două cazuri similare au făcut înconjurul lumii:

O femeie ținută într-un coteț de porci: În Polonia, o femeie a fost ținută timp de cinci ani într-un coteț de porci. Ea ar fi fost abuzată de către torționarul ei.

În Polonia, o femeie a fost ținută timp de cinci ani într-un coteț de porci. Ea ar fi fost abuzată de către torționarul ei. O mamă vitregă și-a ținut fiul captiv 20 de ani: În SUA, o femeie de 56 de ani și-ar fi ținut fiul vitreg închis timp de 20 de ani. Bărbatul în vârstă de 32 de ani s-a eliberat în februarie 2025 provocând un incendiu.

Un caz tragic a fost descoperit și în România. O tânără din Roșiorii de Vede era ținută în lanțuri de către părinți pentru că era îndrăgostită de un băiat, iar aceștia nu își doreau ca ea să fie cu el.

Autoritățile din Polonia investighează acum cum de nimeni nu a aflat despre dispariția Mirellei în toți acești ani. Nu este clar ce pedeapsă îi așteaptă pe părinți.

Ce pedepse riscă părinții care și-au sechestrat ani de zile copiii

Părinții care își țin copiii sechestrați în casă ani de zile pot fi pedepsiți în România în temeiul legii pentru infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului, care include și abuzul fizic sau emoțional. Pedeapsa poate ajunge la închisoare de la 5 la 10 ani, iar proiectele recente de lege propun chiar pedepse mai aspre în cazul în care părinții sunt sub influența drogurilor, ajungând până la 7-12 ani de închisoare.

În cazul abuzului prelungit și grav asupra unui copil, pedeapsa poate ajunge la 5-10 ani de închisoare sau chiar mai mult, în funcție de gravitatea faptei și de circumstanțe, iar o privare ilegală de libertate poate fi pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani, sau mai mult. Instanțele pot adăuga și alte sancțiuni, precum interdicția exercitării drepturilor părintești și obligația de despăgubiri morale.

În prezent, pedeapsa pentru rele tratamente este de 3-7 ani, iar autoritățile au în lucru mii de dosare pentru astfel de infracțiuni. În plus, instanțele pot decide și interdicția exercitării unor drepturi legale asupra copilului. Aceste prevederi sunt parte a unui efort legislativ pentru a întări protecția minorilor împotriva abuzurilor fizice sau psihice în familie.