O femeie a pierdut 161.000 de euro după ce „iubitul” creat cu AI a convins-o că este bolnav și apoi răpit

O femeie de 80 de ani din Marea Britanie a fost victima unei escrocherii online de proporții, fiind păcălită să trimită aproximativ 161.000 de euro unui fals iubit creat cu ajutorul inteligenței artificiale. Incidentul a fost relatat de publicația franceză Demotivateur.

Cum a început totul

Totul a început pe Facebook, unde femeia a crezut că a cunoscut un bărbat cu care a început o relație virtuală. Însă, în realitate, interacționa cu o echipă de escroci care foloseau inteligența artificială pentru a crea imagini și mesaje vocale convingătoare, menite să îi câștige încrederea și să o manipuleze.

Conform fiicei femeii, Helen, care a făcut declarații pentru BBC, escrocii au susținut mai întâi că presupusul iubit suferă de o boală gravă care necesită o operație costisitoare. Convinsă de poveste, femeia a trimis aproximativ 11.500 de euro către ceea ce credea că este un spital din Shanghai.

Când escrocii au observat că victima lor este vulnerabilă, au pus în scenă un plan și mai elaborat. Aceștia au simulat răpirea falsului iubit, cerând o răscumpărare considerabilă și amenințând că bărbatul fictiv va fi ucis dacă nu primesc suma cerută. Femeia, disperată, a trimis încă aproximativ 149.500 de euro.

Cum a fost descoperită greșeala

În cele din urmă, frauda a fost descoperită în urma unei greșeli a escrocilor. Fiica femeii, Helen, a primit din greșeală mesaje care erau destinate presupusului iubit. Confruntarea cu realitatea a fost dificilă pentru femeia în vârstă, care a refuzat să creadă că a fost înșelată.