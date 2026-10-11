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Georgeta, mamă a doi băieți, conduce o basculantă roșie în Sibiu. Este singura șoferiță din balastieră: „Trebuie să ai o doză de adrenalină”

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Georgiana, o soferita imbracata in tricou roz si blugi, care conduce o basculanta rosie
Povestea Georgianei Stoichiță, o mamă de 35 de ani din Sibiu care conduce o basculantă de 17 tone pe șantier. Sursa foto: Captură Youtube/ Turnul Sfatului
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Georgeta Stoichiță, cunoscută drept Georgi printre apropiați, este o prezență inedită pe șantierele din județul Sibiu. La 35 de ani, mamă a doi băieți adolescenți, Georgi este singura femeie șofer profesionist din firma pentru care lucrează și una dintre puținele din județ. De trei luni, ea conduce o basculantă Scania roșie pe drumurile prăfuite ale șantierelor, demonstrând că meseria de șofer profesionist nu este doar pentru bărbați. Povestea ei impresionantă a fost relatată pe larg de Turnul Sfatului.

Cuprins:

De la broderie la volanul unui camion

Originară din satul Mârșa, din Sibiu, Georgeta a petrecut 15 ani lucrând în broderie mecanizată, un domeniu ce necesită multă precizie și răbdare.

Însă visul ei dintotdeauna a fost să devină șofer profesionist. Deși și-a dorit să urce la volanul unui camion de mult timp, a ales să stea acasă cât copiii erau mici.

A obținut permisul de conducere categoria B la 19 ani, iar în noiembrie 2025 a trecut din prima examenul pentru categoriile C și E, obținând și atestatul profesional. Soțul ei, șofer profesionist, a fost cel care a încurajat-o să urmeze această cale.

„Mi-am zis că, dacă îl fac, vreau să-l și practic. Plănuiam să mergem amândoi pe TIR. Ziceam: «Eu pe basculă nu merg niciodată.» Și pe basculă am ajuns.”, a povestit Georgeta.

Pentru o lună a plecat ca șofer de TIR, alături de soțul său, pe curse tur-retur, însă salariul nu a fost cel promis și au renunțat. S-au angajat amândoi la balastieră.

Provocările de zi cu zi pe șantier

Programul zilnic al lui Georgi începe dimineața devreme și, de regulă, se încheie la ora 17.00, deși orele suplimentare nu sunt o raritate.

„Dacă ai încărcat și prinzi trafic, se depășește ora. Nu e ca în fabrică, să-ți iei ghiozdanul și să pleci. Dar orele suplimentare se plătesc, la fel și weekend-urile în care lucrezi”, explică ea pentru Turnul Sfatului.

Într-una dintre zilele de lucru, Georgi trebuia să transporte balastru la Șelimbăr, dar destinația s-a schimbat pe drum, și a ajuns să descarce la Turnu Roșu.

„Misiunea mea e să ajung în siguranță la client. Și să descarc”, spune ea simplu, dar cu o determinare evidentă.

Lucrul cu o basculantă de 17 tone nu este pentru oricine. Vehiculul pe care îl conduce este o Scania pe patru axe, cu cutie automată și limitator de viteză la 90 km/h.

Deși pare simplu să ridici bena apăsând un buton, Georgi subliniază că dificultățile apar pe șantier.

„Intri pe pământ, pe balastru, poți să patinezi sau să rămâi blocată. Trebuie să parchezi mașina dreaptă, musai, altfel te poți răsturna. Dacă basculezi pe o grămadă, dai cât mai în spate, dar nu atât încât să-ți plece mașina peste cap. Sunt foarte multe detalii la care trebuie să fii atent.”, a explicat șoferița.

Georgeta Stoichiță, una dintre puținele femei șofer pe șantierele din Sibiu

Clienții sunt uimiți: „Unii își freacă ochii”

Traficul nu este nici el lipsit de provocări. Georgi povestește că unii șoferi de autoturisme tind să nu respecte distanța față de basculante, ceea ce poate fi periculos.

„Odată, un șofer a frânat brusc în fața mea, s-a tras pe dreapta și a deschis ușa spre carosabil. O basculantă încărcată nu se oprește în doi metri. Am avut noroc că din sens opus venea un șofer profesionist, și-a dat seama că nu pot frâna și a încetinit, ca eu să pot ocoli.”

Clienții sunt uimiți de faptul că o femeie conduce basculanta roșie de 17 tone.

„Rămân surprinși. Unii își freacă ochii, să se asigure că nu au vedenii. Alții fac glume.”

„Impun un respect din prima. Mereu spun «Bună ziua», nu «Bună, ce faci?». Scurt, la subiect. Discuția se rezumă strict la serviciu.”, povestește șoferița.

Georgeta a devenit mamă la doar 17 ani, pe când era în clasa a X-a, și a ales să-și dedice timpul familiei. După 15 ani, s-a întors la școală, a terminat liceul la frecvență redusă și a dat bacalaureatul la 33 de ani.

„Începutul meditațiilor a fost chineză totală. Nu eram familiarizată deloc cu materia. Apoi aveam și casă și serviciu. Băieții nu credeau că o să fac față. Dar am reușit și m-au felicitat.”, își amintește ea.

În timpul liber, Georgi își exprimă latura feminină: „Îmi fac unghii, port rochii și îmi place să am grijă de mine.”

Acasă, la Racovița, unde locuiește alături de soțul și cei doi băieți ai săi, Georgi își găsește liniștea. Cel mare, de 17 ani, își dorește să-i calce pe urme și să devină șofer, în timp ce mezinul de 14 ani preferă dansurile populare și poezia.

O femeie într-o lume a bărbaților

Întrebată ce le-ar spune femeilor care se tem să îmbrățișeze o meserie dominată de bărbați, Georgi răspunde răspicat: „Dacă nu e niciun pic de plăcere, nu poți să faci meseria asta. Dar dacă îți place, măcar încearcă. Dacă nu încerci, n-ai de unde să știi dacă te descurci.”

Într-o industrie în care doar 4% dintre șoferii de camion din Europa sunt femei, potrivit Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere, Georgi este o excepție admirabilă.

Viața pe șantier este grea, dar Georgi nu se lasă copleșită: „Trebuie să ai o doză de adrenalină. Traficul este mereu imprevizibil (...), dar nu mi se pare ceva de nereușit.”

Își dorește să învețe să opereze și un excavator și nu se dă în lături de la nicio provocare. Cât despre viitor, Georgi rămâne optimistă: „Îmi place tot ce e nou. Dacă cineva îmi oferă o informație, o absorb și încerc să o aplic.”

În România există un deficit estimat la peste 70.000 de șoferi profesioniști. Datele patronatelor de transport rutier de marfă din România de anul trecut arată că avem în jur de 7.700 de femei cu atestat de șofer profesionist.

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Tags: Stiri Auto Stiri Sibiu Stiri judetul Sibiu
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