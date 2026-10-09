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Sute de șoferi de TIR din Egipt și Maroc, pentru firmele din România și Italia. Proiectul-pilot testat de UE

Veronica Micu
Veronica Micu
Jurnalist
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Un camion alb deplasându-se pe o șosea alături de alte autoturisme, într-o zonă de drum mărginită de vegetație.
100 de șoferi egipteni sunt pregătiți pentru locuri de muncă în România, 100 de șoferi marocani pentru angajare în Italia. Sursa foto: Shutterstock
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Uniunea Europeană lansează un proiect-pilot pentru pregătirea a 600 de șoferi profesioniști din Egipt și Maroc, în contextul unui deficit estimat la 500.000 de conducători auto în transportul rutier european. Potrivit trans.info, 100 de șoferi de TIR egipteni vor fi pregătiți pentru angajarea în România, iar alți 100 de șoferi marocani pentru piața muncii din Italia.

Cuprins:

România va primi 100 de șoferi din Egipt

Uniunea Europeană lansează un proiect-pilot pentru recrutarea și pregătirea a 600 de șoferi profesioniști de camion din Egipt și Maroc, în încercarea de a reduce deficitul de personal din transportul rutier de mărfuri. Dintre aceștia, 200 vor primi sprijin pentru angajarea într-un stat membru: 100 de șoferi egipteni vor fi pregătiți pentru piața muncii din România, iar alți 100, din Maroc, pentru cea din Italia.

UE pregătește 600 șoferi de TIR din Africa, dintre care 100 vor veni în România / Imagine generată cu AI
UE pregătește 600 șoferi de TIR din Africa, dintre care 100 vor veni în România / Imagine generată cu AI

Programul Skilled Driver Mobility for Europe II (SDM4EU II) urmărește să testeze un model de recrutare care combină pregătirea tehnică și lingvistică, găsirea unui angajator, procedurile legale pentru mobilitatea profesională și sprijinul pentru integrarea în țara de destinație. Proiectul se va desfășura din iunie 2026 până în decembrie 2028 și ar trebui să arate dacă o pregătire mai bună a candidaților și un proces de recrutare organizat pot contribui la reducerea deficitului de șoferi din Europa.

Europa se confruntă cu un deficit de aproximativ 500.000 de șoferi profesioniști

Potrivit unui studiu publicat de Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere (IRU) pentru Comisia Europeană, în transportul rutier european lipsesc aproximativ 500.000 de șoferi profesioniști. Vârsta medie a șoferilor este de 47 de ani, în timp ce persoanele sub 25 de ani reprezintă doar 5% din totalul angajaților din această profesie.

În 2023, aproximativ 300.000 de șoferi din afara Uniunii Europene lucrau în statele membre. Aceștia reprezentau 7,5% din totalul șoferilor profesioniști și aproximativ 8% din personalul angajat în transportul rutier de mărfuri.

Ponderea lucrătorilor din afara UE diferă însă considerabil de la o țară la alta.

La sfârșitul anului 2022, până la 90% dintre atestatele de conducător auto eliberate în Uniunea Europeană fuseseră acordate cetățenilor din numai cinci țări.

Polonia se afla pe primul loc. La sfârșitul anului 2023, companiile poloneze aveau 162.489 de șoferi din state din afara UE, dintre care peste 88.000 erau cetățeni ucraineni. În transportul internațional, șoferii din afara Uniunii reprezentau aproape 30% din total. În Spania, în 2021, șoferii din afara UE au reprezentat 6% din contractele de muncă din sectorul transporturilor, adică 19.787 de persoane. În Danemarca, numărul a fost mult mai mic: între ianuarie și octombrie 2024 au fost eliberate doar 15 atestate pentru șoferi din state terțe.

De ce au fost alese România și Italia

Proiectul SDM4EU II urmărește să transforme parteneriatele europene pentru atragerea de talente într-un mecanism concret de recrutare a șoferilor profesioniști din afara UE.

Programul prevede două trasee de angajare. O sută de șoferi selectați în Egipt vor fi pregătiți pentru a lucra în România, iar alți o sută de candidați din Maroc vor urma un program destinat angajării în Italia. În total, 600 de șoferi din cele două țări vor participa la cursuri, însă numai 200 vor primi sprijin direct pentru accesul pe piața muncii din Uniunea Europeană. În România, sprijinul pentru integrare va fi asigurat de Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR). În Italia, această responsabilitate îi revine organizației FAI. Proiectul este coordonat de GOPA PACE, la solicitarea Centrului Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD), și este implementat prin intermediul Migration Partnership Facility. Uniunea Europeană contribuie la finanțare.

Printre ceilalți parteneri se numără AASTMT, Soleterre și ICAR Foundation. IRU participă în calitate de partener tehnic, fiind responsabilă de standardele de pregătire profesională.

Șoferii, pregătiți înainte de a ajunge în Europa

Un element central al proiectului este pregătirea candidaților înainte de intrarea în țara în care urmează să lucreze. Programul include selectarea și recrutarea candidaților, instruirea tehnică și lingvistică, punerea în legătură cu angajatorii, asigurarea procedurilor legale pentru mobilitatea profesională și sprijinul necesar pentru integrare și începerea activității.

Asistența va continua și după sosirea șoferilor în România sau Italia. Proiectul urmărește, de asemenea, să faciliteze menținerea angajaților în locurile de muncă obținute.

Modelul diferă de procedura obișnuită, în care o companie caută un șofer în străinătate și trebuie apoi să organizeze individual verificarea calificărilor, obținerea documentelor și autorizațiilor necesare și respectarea condițiilor legale de angajare. În plus, programul prevede pregătirea suplimentară a 30 de formatori locali, pentru consolidarea capacității de instruire profesională din Egipt și Maroc. Patrick Philipp, responsabil pentru certificare și standarde în cadrul IRU, estimează că proiectul ar putea contribui atât la diminuarea deficitului de șoferi din Italia și România, cât și la îmbunătățirea calificărilor și perspectivelor profesionale ale conducătorilor auto din cele două țări africane.

Recrutarea șoferilor din afara Uniunii Europene este îngreunată de procedurile administrative și de imigrare, care pot dura între șase și 12 luni.

O altă dificultate este reprezentată de diferențele dintre regulile privind preschimbarea permiselor de conducere și cele referitoare la recunoașterea calificărilor profesionale în statele membre. Proiectul-pilot încearcă să reducă aceste obstacole prin organizarea etapelor de recrutare, pregătire și angajare într-un singur proces, cu sprijin pentru candidați și angajatori. Inițiativa este lansată într-un moment în care migrația este din nou intens dezbătută în mai multe state europene.

Germania pregătește modificări pentru calificarea șoferilor de TIR

Mai multe state membre încearcă să faciliteze accesul șoferilor din afara UE pe propriile piețe ale muncii. În opt țări europene, profesia de șofer profesionist este considerată o ocupație deficitară. Acest statut poate permite scurtarea procedurilor și, în anumite situații, eliminarea verificării disponibilității forței de muncă pe piața locală.

Spania și Portugalia se bazează, în schimb, pe acorduri bilaterale cu anumite state din afara Uniunii Europene. Și Germania pregătește modificări ale procedurilor de calificare profesională, potrivit propunerilor prezentate în materialul-sursă. Printre acestea se numără posibilitatea susținerii examenelor în opt limbi, inclusiv ucraineană, poloneză, română și turcă. Alte propuneri vizează reducerea cu 30 de minute a timpului de conducere necesar pentru calificarea inițială, eliminarea unei probe privind situațiile critice și posibilitatea ca examenele să fie repetate de mai multe ori. Este avută în vedere și simplificarea recunoașterii permiselor de conducere din anumite țări, printre care Ucraina și Muntenegru.

Proiectul vizează doar o mică parte din deficitul european

Raportat la deficitul estimat de aproximativ 500.000 de șoferi profesioniști, proiectul-pilot are o amploare limitată. Dintre cei 600 de participanți la cursuri, numai 200 vor beneficia de sprijin direct pentru angajarea într-un stat membru.

IRU subliniază că recrutarea șoferilor din afara Uniunii Europene trebuie să completeze alte măsuri destinate combaterii deficitului de personal, nu să le înlocuiască. Printre obiectivele acestor măsuri se numără atragerea mai multor femei și tineri către profesia de șofer profesionist. Miza proiectului este să stabilească dacă pregătirea înainte de plecare, mobilitatea reglementată legal, recrutarea prin intermediul angajatorilor și sprijinul pentru integrare pot funcționa împreună într-un model care să fie extins ulterior la o scară mai mare.

România angajează camionagii filipinezi

În România, deficitul de șoferi profesioniști este estimat la aproximativ 70.000 de persoane, iar companiile de transport caută soluții rapide pentru a acoperi lipsa forței de muncă.

Agențiile specializate în recrutarea personalului din afara Uniunii Europene estimează că aproximativ 600 de șoferi filipinezi vor ajunge în România pentru a lucra în transportul internațional. Iar estimările din industrie arată că trendul recrutării de muncitori filipinezi este în continuă creștere. Dacă în 2024 erau menționați aproximativ 3.000 de șoferi filipinezi recrutați pentru România, în 2026 companiile din transport estimează o nouă creștere a numărului de angajări.

La finalul anului 2024, în România erau înregistrați peste 140.000 de angajați proveniți din afara Uniunii Europene care lucrau legal, dintre care cei mai mulți erau nepalezi.

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Tags: Stiri Auto UE - Uniunea Europeană Egipt Maroc România Stiri Italia
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