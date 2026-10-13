Furtuna Rachel a făcut prăpăd în sudul Californiei. Mai multe locuințe, devastate de valurile puternice: „Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”

Locuitorii din Long Beach sunt în stare de șoc după ce valurile puternice generate de furtuna tropicală Rachel au lovit casele luxoase de pe malul oceanului, provocând distrugeri majore, evacuări și prăbușirea unei faleze istorice vechi de un secol. Potrivit New York Post, aceasta este a treia furtună care lovește coasta Californiei de Sud în ultimele luni.

Peninsula Alamitos, afectată în urma furtunii Rachel

Pe Peninsula Alamitos, valurile uriașe au distrus secțiuni din promenada istorică de pe malul apei, inundând casele și străzile adiacente, relatează cotidianul sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

Opt clădiri, reprezentând 13 adrese, au fost marcate cu etichete roșii, fiind considerate nesigure, iar alta a primit etichetă galbenă, permițând locatarilor accesul limitat pentru a-și recupera bunurile, conform primarului din Long Beach, Rex Richardson.

Natalie Cabrera, în vârstă de 59 de ani, care locuiește de un an și jumătate într-un bungalow pe plajă, a descris cum valurile puternice au distrus fundația casei sale.

„Nu vreau să plec. Deloc. Niciodată. Acesta a fost visul meu”, a declarat Cabrera.

Ea a explicat cum apa s-a infiltrat prin podea, distrugând totul în interior.

„Podeaua este moale. Oceanul a lovit casa mea în mod constant, iar apa a intrat pe dedesubt, nu pe ușă”.

În ciuda devastării, Cabrera s-a arătat recunoscătoare că familia și vecinii săi sunt în siguranță. Ea a povestit despre modul în care străinii au venit să o ajute, inclusiv un tânăr care „a început să dea nisipul afară la fel de repede precum intra apa”.

Din păcate, Cabrera este nevoită să se mute în Ontario, unde locuiește fiul ei.

„Apa a venit direct aici și a distrus tot”

Un alt locuitor, Robert Wells, în vârstă de 80 de ani, a declarat că familia sa deține o casă de vară pe peninsulă din 1962, dar niciodată nu a mai văzut o asemenea distrugere.

„Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva”, a spus Wells.

„Ieri și azi dimineață, apa a venit direct aici și a distrus tot”.

El a criticat măsurile luate de oraș pentru protejarea proprietăților de pe plajă, acuzând că un dig de nisip construit pentru a bloca oceanul a agravat pagubele.

„Dacă nu ar fi construit acel dig, daunele ar fi fost minore. Acum sunt majore”.

Ordine de evacuare emise pe Seaside Walk

Pe Seaside Walk, unde valurile au trecut peste digul de protecție, au fost emise ordine de evacuare pentru locuitorii dintre străzile 64 și 66. Măsura va rămâne în vigoare până marți la prânz, în funcție de evoluția condițiilor.

În plus, accesul auto pe peninsulă a fost restricționat pentru a permite echipelor de urgență să transporte echipamente și materiale necesare consolidării liniei de coastă.

Locuitorii au primit 7.600 de saci de nisip, ridicând numărul total al sacilor distribuiți în ultimele trei furtuni la aproximativ 15.000. Echipele de intervenție au folosit echipamente grele și saci masivi de nisip pentru a repara zonele deteriorate ale digului și pentru a preveni prăbușirea altor clădiri.

În Newport Beach, autoritățile au declarat vineri stare de urgență locală după ce inundațiile au acoperit străzile de pe Peninsula Balboa. Plajele au fost închise temporar, iar echipele de intervenție au construit diguri protectoare și au instalat pompe pentru a reduce daunele.

Vânturile puternice au lovit regiunea Inland Empire

Între timp, vânturile puternice au lovit și regiunea Inland Empire, unde un videoclip a surprins momentul în care o structură a fost smulsă de pe sol în timp ce două persoane încercau disperate să o stabilizeze.

Pe Peninsula Alamitos, John Fernando, un rezident de peste un deceniu, a părăsit casa când nivelul apei a început să crească rapid.

„Am plecat când mareea a început să crească, pe la ora 9 dimineața”, a spus el.

Potrivit acestuia, valurile puternice au spulberat straturile de nisip, dezvăluind structuri îngropate anterior.