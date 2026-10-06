O mașină chinezească arată mai europeană decât toate mașinile europene și va costa 46.000 de euro, după lansarea de la Salonul Auto de la Paris

Numele gigantului chinez Geely este de multă vreme familiar în industria auto globală, însă grupul din Asia își extinde acum prezența în Europa și sub marcă proprie. La Salonul Auto de la Paris, constructorul chinez prezintă oficial noul Geely Monjaro EM-i, o miză importantă în segmentul SUV-urilor electrificate.

Deși denumirea Geely Monjaro EM-i sună exotic pentru șoferii europeni, tehnologia de la baza mașinii este cât se poate de cunoscută pe continent. Noul SUV folosește celebra platformă modulară CMA, dezvoltat împreună cu grupul suedez pe care Geely îl deține și care se regăsește pe modele precum Volvo XC40, Polestar 2 sau Lynk & Co 01. În China, modelul nu reprezintă o noutate absolută, fiind vândut deja de cinci ani sub numele de Geely Xingyue L.

Sistem plug-in hybrid de până la 340 de cai-putere

Sub capotă, Monjaro EM-i mizează pe un propulsor plug-in hybrid echipat cu un motor turbo pe benzină de 1,5 litri, cu patru cilindri, arhitectură derivată din ingineria Volvo. Modelul chinezesc vine însă cu resurse semnificativ mai mari de putere față de „fratele" suedez.

Varianta cu tracțiune față dezvoltă 279 CP, în timp ce versiunea cu tracțiune integrală (AWD) livrează o putere totală de 340 CP. Primele imagini și specificații destinate Europei confirmă că varianta AWD va fi disponibilă la lansare pe piața continentală.

Dimensiuni din segmentul superior și design conservator

Vizual, Geely Monjaro impresionează prin gabarit. Dacă un Volvo XC40 măsoară 4,42 metri în lungime, Monjaro ajunge la 4,8 metri, poziționându-se clar într-o clasă superioară în privința spațiului interior și a volumului pentru bagaje, în ciuda faptului că împarte aceeași arhitectură tehnică.

Aspectul exterior adoptă o linie tradițională, de inspirație clar europeană. Liniile caroseriei amintesc de stilul abordat de producători precum Audi, Volkswagen sau Volvo în urmă cu un deceniu. Mașina renunță la artificiile futuriste agresive caracteristice multor lansări recente din China, mizând, în schimb, pe o estetică sobră și bine proporționată.

Prețul estimat pentru piața europeană

Modelul marchează prima sa apariție europeană săptămâna aceasta, în cadrul Salonului Auto de la Paris. Semnele expansiunii comerciale sunt deja vizibile: în Olanda, două exemplare ale modelului au fost înregistrate oficial la autoritatea auto RDW.