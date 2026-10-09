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Cum să folosești la maximum funcțiile din Google Gemini în Google Maps ca să ai parte de drumuri mai liniștite

Claudiu Râpan
Claudiu Râpan
Jurnalist
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Ask Maps de la Google este o integrare cu Gemini pe care o poți folosi chiar acum pe telefon sau mașină.
Ask Maps de la Google este o integrare cu Gemini pe care o poți folosi chiar acum pe telefon sau mașină. Sursa Foto: Google
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În martie 2026, Google a lansat cea mai mare actualizare a aplicației Google Maps din ultimii ani. Printre noutăți, utilizatorii au remarcat o experiență mult mai apropiată de cea oferită de Apple Maps, cu detalii mai clare despre ieșirile de pe autostradă, indicarea benzilor de circulație și alte îmbunătățiri considerate unanim foarte utile. Însă, ceea ce deosebește cu adevărat Google Maps este integrarea avansată cu Google Gemini prin funcția „Ask Maps”, care permite utilizatorilor să folosească inteligența artificială pentru diverse sarcini, toate prin comenzi formulate în limbaj natural.

Cuprins:

Căutări personalizate cu Ask Maps

Noua funcție Ask Maps reduce semnificativ timpul și efortul necesar pentru a găsi locuri care corespund preferințelor utilizatorului. Spre exemplu, dacă dorești să găsești un restaurant vegetarian pentru o cină cu prietenii la ora 19.00, între biroul tău și centrul orașului, într-un scenariu clasic ar trebui să cauți manual restaurantele din zonă, să verifici recenziile și să verifici disponibilitatea.

Cu Ask Maps, însă, poți descrie cerințele tale într-un mod natural, iar Gemini va filtra și analiza informațiile disponibile pentru a-ți oferi o listă de opțiuni care se potrivesc perfect. Utilizatorul poate ulterior să ceară detalii suplimentare pentru a rafina recomandările.

Crearea listelor personalizate

O altă funcție apreciată este posibilitatea de a cere AI-ului să creeze liste personalizate de locații. Spre exemplu, dacă intenționezi să te plimbi prin magazine vintage într-un cartier select, poți solicita Gemeni să identifice cele mai apreciate locații, să le marcheze pe hartă și să le salveze într-o listă dedicată.

În plus, AI-ul poate selecta locații deschise doar în anumite zile sau care oferă produse specifice, cum ar fi haine vintage pentru anumite stiluri. Acest proces simplifică foarte mult metodele tradiționale de cercetare, care ar presupune căutări manuale, citirea recenziilor și navigarea prin mai multe pagini web.

Cu ajutorul Gemeni, utilizatorii pot primi explicații despre alegerile făcute, obținând un context mai larg cu privire la locurile recomandate.

Planificarea călătoriilor fără bătăi de cap

Google Maps, cu integrarea Gemini, devine un asistent valoros pentru planificarea călătoriilor. De exemplu, în cazul unui drum lung cu mașina, AI-ul îți poate sugera locuri mai puțin cunoscute, dar care îndeplinesc cerințele tale, cum ar fi terase cu acces pentru animale de companie sau cafenele cu drive-thru deschise dis-de-dimineață.

Mai mult, Gemini poate ține cont de traficul în timp real pentru a-ți optimiza ruta și pentru a te ajuta să ajungi la destinație la timp. În cazul unei călătorii cu mai multe opriri, AI-ul poate sugera stații de încărcare pentru mașini electrice sau restaurante ideale pentru prânz. De asemenea, funcția permite ajustări în timp real, cum ar fi găsirea unui loc de joacă pentru copii sau a unui spațiu interior în cazul în care vremea se strică pe parcurs.

Analiza recenziilor: „Ce trebuie să știi”

Funcția Ask Maps permite utilizatorilor să obțină rapid o sinteză a recenziilor importante pentru o anumită locație. Acest lucru este util mai ales atunci când vrei să afli detalii esențiale pentru o vizită reușită, precum cel mai bun moment al zilei pentru a merge, cele mai populare alegeri sau eventualele lucruri de evitat.

Chiar dacă utilizatorii au acces la recenzii, evaluări și fotografii, Gemini oferă o perspectivă mai amplă și mai bine organizată asupra locului dorit.

Verificări logistice și informații precise

Pentru cei care doresc să evite surprizele neplăcute, Google Gemini își dovedește utilitatea prin furnizarea de informații detaliate despre locații. Spre exemplu, în loc să presupui dacă „parcare stradală” înseamnă locuri disponibile sau o provocare de proporții, poți cere AI-ului să analizeze rapoartele recente ale vizitatorilor pentru a obține informații actualizate.

De la dimensiunea parcării și înălțimea garajului, până la accesibilitatea pentru cărucioare sau scaune cu rotile, detaliile sunt disponibile la cerere. Astfel, fie că te afli într-un complex comercial, un cartier istoric sau o clădire cu multe etaje, poți solicita AI-ului să identifice cel mai rapid punct de acces sau locul ideal pentru a te lăsa taxiul.

În plus, Gemini poate verifica și timpul estimat de așteptare la cozi, politica de rezervări sau situația locurilor disponibile în locațiile aglomerate. Pentru cei care lucrează din cafenele, Ask Maps este ideal. Poți afla despre disponibilitatea prizelor, nivelul de zgomot la orele preferate sau spațiul suficient pentru o ședință de lucru, scriu cei de la BGR.com.

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Tags: Google Inteligenta artificiala
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