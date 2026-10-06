Giovanni Colle, un tânăr plin de pasiuni și visuri, a fost condus pe ultimul drum, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la ora 16.00, la biserica Pieve di Sant'Eulalia. Decesul său prematur, survenit vineri, a lăsat o întreagă comunitate în doliu, potrivit Il Gazzettino.

O viață dedicată sportului

Pe pârtiile de schi iarna, pe pistele de karting vara. Așa a trăit Giovanni Colle, cunoscut de prieteni drept Gio, un tânăr de 21 de ani din Bassano del Grappa, care și-a dedicat viața sportului și pasiunilor sale.

Giovanni era membru al clubului de schi Cornuda de peste șase ani, fiind apreciat pentru seriozitatea sa, modestia și spiritul de camaraderie. „Un băiat de aur” - aceasta este expresia care revine cel mai des în amintirile celor care l-au cunoscut.

Fabio Buzziol, directorul sportiv al clubului de schi, a vorbit despre impactul pierderii lui Giovanni: „Vestea dispariției lui Gio este pentru noi o durere de nedescris. A fost ca un fulger venit din senin, care ne-a șocat profund”.

O tragedie neașteptată

Moartea lui Giovanni a survenit ca urmare a unei complicații neașteptate cauzate de înțepătura unui țânțar.

Tânărul suferea de imunosupresie, ceea ce i-a agravat starea de sănătate, ducând la un deznodământ tragic. „Am vorbit cu familia lui, care mi-a povestit că înțepătura unui țânțar a fost factorul declanșator al agravării stării sale de sănătate”, a explicat Buzziol.

Giovanni, absolvent de liceu, lucra de ceva timp în aceeași companie unde este angajat și tatăl său, Paolo.

Pe lângă munca sa, își dedica timpul liber schiului și kartingului, două pasiuni care i-au definit personalitatea și i-au adus numeroși prieteni.

Clubul de schi Cornuda rămâne un loc în care amintirea sa va fi mereu vie, după cum a subliniat și președintele clubului, Fabio Fort: „Din câte am avut ocazia să-l cunosc, pe terenurile de concurs, în cursul antrenamentelor și în momentele de socializare, era cu adevărat un băiat politicos, disponibil și mereu gata să dea o mână de ajutor”.

Un exemplu pentru ceilalți

În amintirile celor care l-au cunoscut, Giovanni rămâne un tânăr excepțional, care se implica întotdeauna cu dăruire în tot ceea ce făcea. „Era mereu calm, politicos, disponibil și foarte de încredere. Și în cursul antrenamentelor se implica serios, nu făcea niciodată lucrurile doar de formă. Te puteai baza pe el”, a mai spus Buzziol.

Fort a subliniat, la rândul său, legătura specială pe care Giovanni o avea cu colegii săi, inclusiv cu cei mai tineri: „Când organizam cantonamente de iarnă de două sau trei zile, se integra perfect și cu cei mai tineri și era mereu disponibil să ajute la organizarea activităților”.

O familie îndurerată

Giovanni Colle lasă în urmă o familie profund îndurerată: mama sa, Patrizia, tatăl său, Paolo, și logodnica sa, Arianna. Comunitatea din Bassano del Grappa îi plânge pierderea, iar cei care l-au cunoscut își amintesc de el ca de un tânăr talentat, modest și plin de viață.