Mamele ar putea avea pe cineva drag alături la naștere. Proiectul de lege care poate schimba regulile în maternități

Viitoarele mame din România ar putea avea dreptul să fie însoțite de o persoană aleasă de ele pe durata travaliului și a nașterii. Un proiect de lege adoptat de Senat și care a primit raport favorabil în Camera Deputaților propune noi reguli pentru maternitățile de stat și private. Inițiativa legislativă nu a intrat încă în vigoare.

Noi drepturi pentru gravide în timpul travaliului și nașterii

Dacă proiectul legislativ care modifică și completează Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003 trece de Camera Deputaților, viitoarele mame ar putea să fie însoțite în timpul travaliului și al nașterii de partener sau de o altă persoană apropiată, conform Avocatnet.ro.

În unele maternități din România, accesul unui însoțitor este deja permis în anumite condiții, însă regulile diferă de la un spital la altul.

Una dintre principalele prevederi ale proiectului de lege stabilește că femeia însărcinată are dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare.

În acest sens, spitalele publice și private ar urma să fie obligate să asigure protejarea intimității femeilor, inclusiv prin separarea vizuală corespunzătoare a spațiilor în care se desfășoară travaliul și nașterea.

O altă prevedere importantă se referă la dreptul gravidei de a fi însoțită de o persoană aleasă de ea.

Potrivit proiectului, „femeia însărcinată are dreptul de a fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de aceasta, pe tot parcursul travaliului, nașterii și transferului intrainstituțional“.

Astfel, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă și va intra în vigoare, femeile ar putea beneficia de sprijinul unei persoane apropiate nu doar în momentul nașterii, ci și pe parcursul travaliului și în timpul transferurilor între spațiile din spital.

Pentru asta, însoțitorul trebuie să respecte normele de igienă, epidemiologice și de siguranță medicală.

Bebelușii ar putea rămâne permanent alături de mamă

Proiectul de lege propune și reguli referitoare la relația dintre mamă și copil imediat după naștere.

Potrivit inițiativei, nou-născutul ar avea dreptul să rămână împreună cu mama sa, atât imediat după naștere, cât și pe durata internării în spital.

Separarea ar fi permisă în situații justificate de motive medicale, epidemiologice, de siguranță sau de forță majoră.

În plus, spitalele ar urma să organizeze îngrijirea postnatală astfel încât să favorizeze contactul precoce dintre mamă și nou-născut și inițierea alăptării.

Proiectul prevede și posibilitatea ca bebelușul să stea permanent în aceeași cameră cu mama, în condițiile stabilite de lege și cu respectarea excepțiilor justificate.

„Intervenția legislativă propusă este necesară, proporționată și justificată din perspectivă constituțională, convențională și medicală. Ea răspunde unui vid normativ real, vizibil în practica unităților sanitare, și aliniază cadrul juridic național la standardele europene și la recomandările Organizației Mondiale a Sănătății“, susțin inițiatorii proiectului.

„Reglementarea dreptului la însoțitor și a dreptului la intimitate în cursul travaliului și nașterii nu reprezintă o preferință de confort, ci o garanție fundamentală a demnității umane recunoscută ca atare de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și de legislațiile majorității statelor membre ale Uniunii Europene“, mai arată inițiatorii proiectului.

Prezența unei persoane apropiate poate oferi sprijin emoțional femeii în timpul travaliului și nașterii.

Ce părere au mămicile despre această lege

Posibilitatea ca femeile să fie însoțite de o persoană aleasă de ele în timpul travaliului și al nașterii poate deschide o discuție importantă despre experiențele mamelor în maternitățile din România.

Pentru unele femei, prezența partenerului sau a unei persoane apropiate poate însemna mai multă siguranță emoțională într-un moment dificil.

Pentru altele, contează în special intimitatea, comunicarea cu personalul medical și respectarea deciziilor pacientei.

Dana, care urmează să devină mămică pentru a doua oară, consideră că legea este binevenită, „mai ales pentru persoanele anxioase sau pentru tinerele aflate la prima sarcină”.

„Nu întotdeauna personalul medical pe care îl întâlnesc gravidele în spital este empatic. Există un deficit de moașe și asistente, și este de înțeles că, uneori, acestea sunt epuizate. De aceea, poate fi plăcut să ai pe cineva alături, mai ales în perioada travaliului. Însă, din punctul meu de vedere, experiența nașterii poate fi traumatizantă pentru un bărbat. Cu toate acestea, este bine să existe și această opțiune.”, a precizat tânăra, pentru Libertatea.

Irina, tânăra mămică a unui bebeluș de numai cinci zile, urmărea cu interes evoluția acestui proiect de lege. Ea și-ar fi dorit ca partenerul său să îi fie alături în timpul travaliului.

„Chiar e necesar să ai o față familiară lângă tine în momentele alea, când ești foarte vulnerabil, mai ales dacă ai un travaliu lung. Dar, din experiența personală, pot spune că a fost mai bine fără însoțitor, mai ales că totul s-a întâmplat foarte repede. Pe de altă parte, e greu de gestionat încă o persoană străină în blocul operator.”, a explicat Irina pentru Libertatea.

În România, unele maternități permit deja accesul unui însoțitor în timpul nașterii, în special în cazul nașterii naturale.

De exemplu, la Maternitatea din Brașov tații pot participa la naștere, pentru un tarif de 300 de lei.

Mai multe spitale private din România oferă pachete care permit partenerului să asiste la naștere.

De altfel, pentru a participa la naștere, tații trebuie să depună o cerere cu 30 de zile înainte de termenul estimat pentru naștere.

Din păcate, în multe maternități din țara noastră, acest lucru nu este posibil din cauza lipsei de spații și imposibilității de a asigura intimitatea pacientelor.

Deși proiectul a fost adoptat de Senat și a primit raport favorabil în Camera Deputaților, acesta nu produce încă efecte juridice.