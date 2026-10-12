În 1967, un bărbat a construit o casă din mii de sticle aruncate. Acum, construcția a devenit muzeu și atrage turiști, în Australia

O construcție unică realizată din mii de sticle reciclate atrage atenția în Lightning Ridge, New South Wales, Australia. Cunoscută sub numele de „Casa din Sticle”, clădirea a fost ridicată în 1967 de Tex Moeckel și, după aproape șase decenii, rămâne una dintre cele mai emblematice atracții turistice ale orașului. În prezent, adăpostește un muzeu, fiind expuse artefacte istorice, sticle vechi și alte obiecte de colecție.

Materialul principal pentru pereții casei a fost colectat din Hebel

Conform publicației Times of India, materialul principal pentru pereții clădirii a fost colectat din Hebel, un mic oraș situat dincolo de granița cu Queensland. Inițial, sticlele au fost fixate cu ciment, dar Moeckel a descoperit ulterior că lutul local era mai potrivit, deoarece permitea înlocuirea mai ușoară a sticlelor sparte.

Pereții construcției, alcătuiți aproape în întregime din rânduri de sticle, oferă o estetică unică, departe de aspectul caselor tradiționale construite din cărămidă, lemn sau beton.

Un alt element distinctiv al clădirii este jocul de lumină care pătrunde prin sticlele transparente, fiind creat un efect vizual fascinant. Deși nu există date precise privind numărul de sticle folosite, acestea rămân elementul definitoriu al designului.

Inițial, Casa de Sticlă făcea parte dintr-o tabără minieră, reflectând istoria orașului Lightning Ridge. Orașul, situat în nordul New South Wales, are o lungă tradiție în minerit și a fost un important centru de așezare minieră.

Potrivit The Lightning Ridge Historical Society, atracția a fost administrată în anii '70 de Dave Martin, iar o reclamă din ziarul local „Lightning Flash” din septembrie 1969 arată că obiectivul era deja promovat turiștilor la doar doi ani după construcție.

Ce conțin expozițiile

Astăzi, Casa din Sticle funcționează ca muzeu. Expozițiile includ, pe lângă sticlele vechi incorporate în pereți, o colecție de artefacte miniere, opere de artă și alte obiecte istorice.