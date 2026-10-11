Odată cu scăderea temperaturilor și sosirea sezonului rece, aparatul de aer condiționat este adesea trecut pe lista echipamentelor ieșite din uz până la vara următoare. Cu toate acestea, modelele moderne dotate cu tehnologie inverter reprezintă o soluție eficientă și practică pentru încălzirea locuinței, în special în perioadele de tranziție sau în zilele mai blânde de iarnă, relatează site-ul Blic, parte a grupului Ringier.

În loc să pornești sistemul centralizat pentru întreaga casă atunci când petreci doar câteva ore într-o singură încăpere, folosirea aerului condiționat îți poate asigura confortul termic dorit cu un consum redus de energie.

Funcționarea unui aparat de aer condiționat cu invertor pe modul de încălzire este, în esență, cea a unei pompe de căldură aer-aer.

Spre deosebire de un radiator sau un aerotermă clasică, unde energia electrică este transformată direct în căldură, pompa folosește electricitatea pentru a extrage energia termică din aerul exterior și a o transfera în interiorul camerei.

Cum funcționează un aer condiționat cu invertor pe modul de încălzire

Eficiența acestor echipamente este evaluată prin coeficientul de performanță (COP), un indicator care arată raportul dintre energia termică furnizată și energia electrică consumată.

Cu cât valoarea COP este mai ridicată, cu atât aparatul va consuma mai puțin curent pentru a genera aceeași cantitate de căldură. Din acest motiv, un aparat de aer condiționat modern poate fi semnificativ mai economic decât un calorifer electric tradițional.

Consumul real de energie depinde însă de mai mulți factori variabili: performanța aparatului, gradul de izolație al clădirii, temperatura dorită în interior și condițiile meteorologice de afară.

Atunci când temperaturile exterioare scad drastic sub pragul de îngheț, compresorul este solicitat mai mult pentru a extrage căldura din aerul rece, ceea ce poate reduce temporar randamentul echipamentului.

Greșeala frecventă făcută de mulți utilizatori cu telecomanda

Prima reacție a majorității oamenilor atunci când simt disconfort termic într-o încăpere este să crească simțitor temperatura din telecomandă. Dacă echipamentul este setat la 21 °C, modificarea valorii la 26 °C nu va face ca aerul din cameră să se încălzească mai rapid.

Aparatul va sufla aer la aceeași capacitate până când va atinge noua valoare solicitată, ceea ce duce doar la un consum inutil de energie.

Specialiștii în climatizare recomandă fixarea unei temperaturi inițiale cuprinse între 20 °C și 22 °C. Dacă senzația de frig persistă la această setare, cauza se află de obicei în altă parte.

Pierderile de căldură prin ferestre neetanșe, curenții de aer pe sub uși, pereții exteriori neizolați sau un nivel scăzut de circulație a aerului pot împiedica stabilizarea temperaturii în încăpere, fără ca o setare mai ridicată pe telecomandă să poată rezolva problema.

Oprirea aparatului sau menținerea unei temperaturi constante

Spre deosebire de modelele clasice care funcționau la randament maxim până când se opreau complet, tehnologia inverter permite ajustarea treptată a puterii pe măsură ce temperatura din cameră se apropie de valoarea setată.

Astfel, compresorul își reduce turația și menține un climat constant cu un consum minim de electricitate.

Pentru persoanele care petrec cea mai mare parte a zilei în casă, menținerea aparatului pornit la o temperatură stabilă este mai confortabilă și adesea mai economică decât oprirea și repornirea repetată a acestuia.

În schimb, în cazul unei absențe de doar câteva ore, este recomandată reducerea temperaturii cu două sau trei grade, urmând ca valoarea inițială să fie restabilită la revenire.

Decizia optimă între oprirea definitivă și funcționarea continuă depinde de nivelul de izolație al spațiului și de durata de timp în care încăperea rămâne neocupată.

Întreținerea aparatului și încălzirea pe zone

Performanța echipamentului poate fi afectată direct de lipsa de întreținere. Dacă aparatul funcționează fără oprire dar nu reușește să încălzească spațiul, primul pas trebuie să fie verificarea și curățarea filtrelor de praf din unitatea interioară.

Depunerile de mizerie blochează fluxul de aer și obligă compresorul să lucreze în suprasolicitare. De asemenea, unitatea exterioară trebuie verificată periodic pentru a asigura o circulație liberă a aerului în jurul fantei de aspirație.

Aparatul de aer condiționat montat într-o anumită cameră, cum ar fi sufrageria, nu va putea încălzi în mod egal și spațiile adiacente dacă ușile rămân închise.

Chiar și cu ușile deschise, o singură unitate interioară nu poate suplini un sistem complet de încălzire pentru un apartament întreg.