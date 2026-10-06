O intervenție extrem de dificilă a avut loc în noaptea de luni spre marți pe malul Dunării, în județul Giurgiu, unde o navă dezafectată a fost cuprinsă de flăcări violente. Pompierii au dus o luptă contra cronometru cu focul, în condițiile în care în imediata apropiere se aflau mai multe recipiente cu gaze inflamabile ce riscau să provoace o explozie devastatoare, relatează News.ro.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Giurgiu, echipajele de salvare au fost alertate în cursul nopții și au trimis la fața locului două autospeciale de stingere cu apă și spumă, alături de o cisternă.

Pericol major de explozie din cauza recipientelor cu gaz

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta cu violență pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați.

Misiunea salvatorilor a fost îngreunată semnificativ de o descoperire extrem de periculoasă făcută chiar lângă zona afectată de incendiu: circa zece tuburi încărcate cu acetilenă și două butelii de aragaz erau depozitate în imediata vecinătate a epavei.

Echipele de intervenție au acționat prioritar pentru răcirea și protejarea acestor recipiente sub presiune pe toată durata operațiunii, reușind să prevină producerea unei catastrofe.

În urma incendiului au ars aproximativ zece tone de deșeuri lemnoase și din plastic rezultate din lucrările de dezmembrare a epavei, alături de resturi vegetale uscate și reziduuri de ulei de motor ușor inflamabile.

De la ce a pornit focul pe vasul de pe Dunăre

Cercetările preliminare efectuate de specialiștii din cadrul ISU Giurgiu indică drept cauză probabilă de izbucnire a focului scânteile provocate de utilizarea unui aparat de tăiere sau lipire a metalelor, folosit cel mai probabil în activitățile de dezmembrare a navei.

Pentru a preveni repetarea unor astfel de evenimente grave, reprezentanții ISU reamintesc cetățenilor și agenților economici că toate lucrările de sudare, tăiere sau lipire, care implică un risc crescut de incendiu, trebuie realizate strict după izolarea sau îndepărtarea completă a materialelor combustibile din zonă.