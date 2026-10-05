Primele cinci lucruri pe care trebuie să le faci dacă ți-ai cumpărat iPhone 18 Pro sau 18 Pro Max

iPhone 18 Pro aduce noutăți importante pentru utilizatori, chiar dacă nu a generat același entuziasm ca modelul iPhone Duo. Camera principală cu diafragmă variabilă mecanic și Dynamic Island îmbunătățit sunt doar câteva dintre surprizele acestui model care, deși nu se vinde la nivelul așteptărilor celor de la Apple, este cel mai bun iPhone lansat vreodată.

Cameră foto cu diafragmă variabilă: precizie și control

Unul dintre cele mai mari upgrade-uri ale iPhone 18 Pro este camera principală de 48 MP, prima de pe un iPhone care vine cu diafragmă variabilă. Obiectivul are șase lamele care se deschid și se închid fizic, similar unui aparat foto DSLR.

Cu patru setări disponibile în aplicația Camera (f/1.48, f/1.8, f/2.8 și f/4), utilizatorii pot ajusta cantitatea de lumină captată și profunzimea câmpului. De exemplu, cu f/1.48, senzorul captează mai multă lumină și oferă un efect de fundal estompat, ideal pentru fotografii în locuri slab iluminate, notează Engadget.

În schimb, setarea f/4 reduce cantitatea de lumină, dar asigură o claritate mai mare pentru toate elementele din cadru, fiind perfectă pentru fotografiile de grup sau peisaje. Pentru a accesa aceste setări, poți apăsa pe cele șase puncte din aplicația Camera.

Control manual complet în aplicația Camera

În plus față de diafragmă, iPhone 18 Pro introduce alte opțiuni manuale în aplicația Camera, similare celor disponibile anterior doar în aplicații terțe. Acum, utilizatorii pot ajusta viteza de shutter, focalizarea și balansul de alb.

De exemplu, o viteză redusă de shutter poate crea un efect artistic de dâre de lumină, în timp ce blocarea balansului de alb menține tonurile naturale ale pielii în medii cu lumini diferite. Aceste setări sunt accesibile tot prin butonul cu șase puncte, iar aplicația poate fi personalizată pentru a păstra la îndemână funcțiile preferate.

Pentru a face acest lucru, ține apăsat pe controalele din partea superioară a aplicației și trage-le în poziția dorită.

Stiluri Fotografice: noi opțiuni de textură și granulație

Introduse inițial pe iPhone 13, Stilurile Fotografice au fost îmbunătățite pentru iPhone 18 Pro, oferind acum opțiuni pentru ajustarea texturii și granulației. Spre deosebire de filtrele obișnuite, aceste stiluri modifică straturile specifice ale imaginii, fără a afecta întreaga fotografie.

După realizarea unei fotografii, accesează meniul de editare din aplicația Camera, selectează „Stiluri” apoi apasă pe „Personalizare”. Aici veți găsi noi opțiuni pentru a schimba tonurile pielii, a adăuga efecte de strălucire sau a integra un aspect de film clasic. În plus, noile setări permit și adăugarea unui efect de granulație pentru un look vintage.

Dynamic Island: mai mic și mai inteligent

Dynamic Island, introdus pentru prima dată pe iPhone 14 Pro, a fost îmbunătățit pe iPhone 18 Pro. Acum, „insula” a fost redusă ca dimensiuni, oferind mai mult spațiu pentru conținutul de pe ecran.

În plus, aceasta poate afișa în mod simultan până la trei Activități Live, cum ar fi controlul muzicii, un cronometru și scorul unui meci. Pentru detalii suplimentare, utilizatorii pot apăsa lung pe fiecare activitate afișată.

Încărcare rapidă: de la 0 la 50% în 15 minute

Durata de viață a bateriei este mai mare pe iPhone 18 Pro, dar ceea ce impresionează este viteza de încărcare. Conform Apple, telefonul poate ajunge de la 0 la 50% în doar 15 minute cu un adaptor de alimentare corespunzător.

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat un adaptor USB PD 3.1 cu o putere de cel puțin 60W, similar cu noul Dynamic Power Adapter de la Apple, care atinge 60W. Este important de reținut că aceste viteze rapide se aplică doar pentru prima parte a procesului de încărcare.