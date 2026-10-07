Israelul marchează miercuri, 7 octombrie, trei ani de la atacul devastator lansat de gruparea islamistă Hamas în sudul țării, ziua fiind considerată cea mai sângeroasă din istoria statului evreu. Evenimentele comemorative din acest an au o încărcătură aparte, fiind primele organizate de la oficializarea armistițiului din Fâșia Gaza, stabilit anul trecut, dar și desfășurându-se cu doar trei săptămâni înaintea alegerilor generale decisive.

La ora 6.29, momentul exact în care luptătorii Hamas au spart bariera de frontieră și au început asaltul în urmă cu trei ani, au avut loc primele momente de reculegere în kibbutz-ul Kfar Aza. Acolo, militanții au ucis 64 de locuitori și au luat 18 ostatici. Un alt punct central al comemorărilor este perimetrul fostului festival de muzică Nova, unde atacatorii au ucis peste 370 de tineri și au capturat zeci de persoane. Ceremonii private organizate de familiile victimelor și de foștii ostatici sunt programate pe parcursul întregii zile în Park HaYarkon din Tel Aviv.

Conform datelor oficiale centralizate de autoritățile israeliene, atacul din 7 octombrie 2023 s-a soldat cu moartea a 1.221 de persoane, majoritatea civili, și răpirea a 251 de ostatici. Printre persoanele duse în Gaza, 44 erau deja decedate în momentul capturării.

Măsuri extreme de securitate pe fondul alegerilor și al amenințărilor

Comemorările de miercuri au loc într-un climat extrem de tensionat. Cu trei săptămâni înainte ca israelienii să fie chemați la urne și la scurt timp după dejucarea unui atac la bordul unui avion de linie îndreptat spre Tel Aviv, autoritățile au sporit semnificativ prezența fortelor de ordine.

Ministrul israelian al apărării a anunțat că armata a fost plasată în stare de alertă ridicată. Decizia a fost luată pe baza datelor furnizate de serviciile de informații, care au semnalat intenția grupării Hamas de a încerca noi atacuri împotriva trupelor din Fâșia Gaza, cu ocazia acestei comemorări.

În cadrul ceremoniilor oficiale de stat organizate la începutul săptămânii, premierul Benjamin Netanyahu a reiterat poziția fermă a Guvernului de la Tel Aviv, declarând că Hamas nu va mai guverna Fâșia Gaza și promițând că operațiunile împotriva celor implicați în atacul din 7 octombrie vor continua.

Bilanțul a trei ani de conflict și incertitudinea din Gaza

Răspunsul militar masiv declanșat de Israel după masacrul din 2023 a transformat o mare parte din Fâșia Gaza în ruine. Potrivit datelor Ministerului Sănătății din Gaza, considerat de Organizația Națiunilor Unite drept o sursă credibilă, peste 74.200 de palestinieni și-au pierdut viața în timpul ofensivei.

În cei trei ani scurși de la izbucnirea războiului, confruntările s-au extins regional, Israelul angajându-se în operațiuni pe mai multe fronturi, de la luptele cu gruparea Hezbollah din Liban până la confruntări directe cu Iranul.

Deși un armistițiu fragil mediat de Statele Unite a fost stabilit în luna octombrie a anului trecut, situația umanitară din enclavă rămâne critică. Sute de mii de oameni continuă să trăiască în corturi și adăposturi improvizate, iar procesul de reconstrucție este blocat din cauza lipsei unui acord clar privind viitorul politic al teritoriului.

În prezent, Israelul menține controlul militar asupra a peste 60% din enclavă și continuă să execute lovituri punctuale. De la intrarea în vigoare a încetării focului, peste 1.430 de persoane au murit în Gaza în urma raidurilor și incidentelor armate, conform autorităților sanitare locale.

Datele statistice și bilanțul masacrului din 7 octombrie 2023

Pentru a înțelege scara fără precedent a tragediei care a schimbat definitiv dinamica Orientului Mijlociu, datele oficiale centralizate de autoritățile israeliene și confirmate de bilanțurile internaționale conturează dimensiunea atacului din 7 octombrie 2023: