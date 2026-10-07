Israelienii vor vota pe 27 octombrie pentru a-și alege Knessetul (Parlamentul unicameral) și, prin urmare, prim-ministrul. Este vorba de primul scrutin de la atacurile teroriste coordonate din 7 octombrie 2023, iar această traumă își pune amprenta din plin, atât prin faptul că mulți candidați sunt rude ale foștilor ostatici sau părinți îndoliați, cât și pentru că rămân multe semne de întrebare asupra eșecurilor de securitate care nu ar fi prevenit atacurile comise de Hamas, comentează RFI.

Gil Dickmann este furios. Verișoara sa, Carmel Gat, a fost ucisă în Gaza după ce a fost ținută ostatică în lunile care au urmat zilei de 7 octombrie 2023. Acum vrea să înțeleagă de ce masacrele plănuite și comise de Hamas nu au fost împiedicate. El îl consideră vinovat pe prim-ministrul în exercițiu Benjamin Netanyahu: „Am fost obligat să am încredere în el că o va aduce înapoi pe verișoara mea, Carmel. Nu a făcut-o. A fost ucisă după 228 de zile de captivitate”, spune Gil.

Comisia de anchetă, o temă predominantă a campaniei

În opinia sa, „Netanyahu a încercat să ascundă faptul că primise avertismente înainte de 7 octombrie, că ceva urma să se întâmple”. „A ascuns aceste informații timp de trei ani. Despre ce altceva a mințit?”, acuză el, deplângând totodată faptul că nu a fost înființată „o comisie independentă de anchetă” pentru stabili dacă au existat sau nu breșe de securitate.

Alegerile sunt programate în mai puțin de trei săptămâni, iar această chestiune este în centrul campaniei electorale. Dezvăluirile se înmulțesc și îl deranjează pe Netanyahu, care amenință presa cu procese. Ca să se apere, premierul israelian a spus chiar că nimeni nu l-a trezit în dimineața zilei de 7 octombrie.

Natalia Casarotti, care și-a pierdut fiul Keshet în masacrul comis de teroriștii din Hamas la festivalul de muzică Nova, este indignată de răspunsul lui Netanyahu. „Ce prostie mai e și asta? Nu a fost trezit! Nu e la grădiniță, e prim-ministru!”, exclamă ea.

Tatăl lui Noam Perry a murit în februarie 2024, executat de Hamas după ce a fost răpit din kibuțul Nir Oz. Ea critică acum leadershipul lui Netanyahu: „Nu contează dacă era treaz sau nu. Ceea ce contează este această politică specifică urmată în ultimii 15 ani de Netanyahu și guvernul său. Această politică a contribuit la consolidarea Hamas, la canalizarea de fonduri către Fâșia Gaza - inclusiv către Hamas - și apoi (Netanyahu - n.r.) a ignorat faptul că Hamas avea să atace”.

Benjamin Netanyahu este presat să permită aflarea unor răspunsuri

Niciuna dintre taberele politice nu vrea să cedeze monopolul asupra retoricii legate de 7 octombrie 2023. Malki, tatăl fostului captiv Omer Shem Tov, spune că sensibilitățile politice au fost lăsate deoparte în cadrul Forumului familiilor ostaticilor. „Am încercat să evităm orice considerații politice; era o problemă apolitică. Existau ostatici și trebuia să-i aducem acasă. Nu avea nicio legătură cu dreapta sau cu stânga”, afirmă el.

Acum, după eliberarea ostaticilor, Malki solicită crearea unei comisii de anchetă. „Ce s-a întâmplat de fapt? Nu știu cine va fi următorul prim-ministru, dar sper că lucrurile vor merge mai departe în această chestiune”, insistă el.

Talik Gvili, mama unui polițist ucis pe 7 octombrie și al cărui cadavru a fost ultimul returnat Israelului, spune în schimb că are încredere deplină în Netanyahu. „I-a adus acasă pe toți, mi-a promis și îl cred”, declară ea. Astăzi Talik Gvili candidează în Knesset pe lista Likud, partidul lui Netanyahu, și se află pe o poziție eligibilă.

Președintele Isaac Herzog avertizează asupra diviziunilor

Într-un discurs ținut luni la Muntele Herzl din Ierusalim, președintele țării, Isaac Herzog, a pledat la rândul lui pentru deschiderea unei anchete „cu determinare, curaj și fără părtinire”. „Trecerea timpului nu șterge această obligație”, a declarat el, citat de i24news.

Isaac Herzog a avertizat totodată în privința diviziunilor interne. Pentru el, lecțiile din 7 octombrie nu privesc doar instituțiile militare și de securitate, ci și capacitatea țării de a-și menține coeziunea în perioade foarte dificile.

Așadar, în contextul campaniei electorale, Herzog cere o mai mare responsabilitate în dezbaterea publică și îndeamnă la prudență în retorica folosită de partide pentru a nu produce diviziuni profunde în cadrul societății.

La rândul lui, Benjamin Netanyahu refuză crearea unei comisii de anchetă, pe motiv că nu ar fi obiectivă și l-ar lua la țintă.