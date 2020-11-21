În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Călărași la Senat
PANDEA CIPRIAN
IORGA CRISTIAN-VIRGIL
CARAION MARIA-RALUCA
DRĂGAN FLORIN
Candidați PNL Călărași la Camera Deputaților
DUMITRU FLORIAN-EMIL
DRĂGULIN ALIN-BOGDAN
COMAN DRAGOŞ-FLORIN
PRICĂ RUXANDRA-ALINA
VASILE ALEXANDRU-LUCIAN
STAN ŞTEFAN
Candidați PSD Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Călărași la Senat
CIONOIU NICUŞOR
MUŞAT LIVIU-GABRIEL
DIACONU LILIANA-CORINA
Candidați PSD Călărași la Camera Deputaților
COARNĂ DUMITRU
BÎRCĂ CONSTANTIN
SEFER CRISTIAN-GEORGE
VRĂJITORU SORINEL-MARIAN
MUNTEANU CRISTINA-LAURA
GRUIŢĂ DARIE-NICOLAE
Candidați USR PLUS Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR PLUS Călărași la Senat
EREMIA CRISTIAN-ROBERT
MOCANU MIHAELA
DUMITRU DAN CRISTIAN
Candidați USR PLUS Călărași la Camera Deputaților
MIRESCU COSTIN
BRÎNCOVEANU VICTOR-ALEXANDRU
BARBU NARCIS-VLAD
CHIUOARU MĂDĂLIN-VASILE
TOPALĂ ANAMARIA-NICOLETA
Candidați UDMR Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Călărași la Senat
BAUMAN VILHELM
SOMOGYI TAMÁS-LÉNÁRD
URSUŢA ÉVA-ENIKŐ
OLÁH ZOLTÁN-LORÁND
Candidați UDMR Călărași la Camera Deputaților
SOMOGYI ORSOLYA-ILONA
PELLE CSABA NANDOR
SOMOGYI NARCISZ-CSILLA
SĂRAC MAGDALENA-EDINA
MELEG ATTILA
BIRO NORBERT-ZOLTÁN
Candidați PRO România Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Călărași la Senat
MESEŞEANU RĂZVAN-ILIE
CHIRIŢĂ ALEXANDRU
SÂRZEA VLAD-GEORGE
EFTIMIE ELENA
Candidați PRO România Călărași la Camera Deputaților
DOBRE ADRIAN-MARIUS
DUMBRAVĂ VIRGIL-MARIAN
RĂDUCU VALENTIN
NEDELCU MARIUS
BALTOŞ MARIAN
CONSTANTIN ANA-MARIA
Candidați PMP Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Călărași la Senat
ILIESCU CĂTĂLIN-LUCIAN
SMITH ANCA
ROTARU NICOLAE
ŞTEFAN MIHAI
Candidați PMP România Călărași la Camera Deputaților
VLĂDICA SIMONA-MARIA
COMAN LIVIU
PETCU MIHAI
CRĂCIUN PAULA
BROJU AURELIA-ALINA
BARBU COSTIN-JULIAN
Candidați Partidul Noua Românie Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Călărași la Senat
ZABET ION
Candidați Partidul Noua Românie Călărași la Camera Deputaților
BURTOI NICUŞOR
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Călărași la Senat
MIHAI MARIUS-DAN
CRIVAC DUMITRA
CHIRICĂ-UNGUREANU DALI-CRISTINA
NICULAE DUMITRU
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Călărași la Camera Deputaților
BALABAŞCIUC CĂLIN-CONSTANTIN
STANCIU NICU-GEORGEL
STANCIU MIRELA-GEORGIANA
GHIURCĂ SORIN-CRISTIAN
GRIGORE ALEXANDRU
CARATĂ OVIDIU-CRISTIAN
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Călărași la Senat
MOLNAR DAN
BRĂNESCU CRISTINA
ASAFTEI LENUŢA
Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Călărași la Camera Deputaților
POSTOLACHE IOAN
VELCESCU ANCA-FLORINA
Candidați Partidul Ecologist Român Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Călărași la Senat
BOTOŞINEANU ROMEO
PALAZU MARIAN
CHIDU GEORGETA
TUDOR ION
Candidați Partidul Ecologist Român Călărași la Camera Deputaților
VANGHELIE MARIAN-DANIEL
POPA VASILE-VALENTIN
DRĂGHICI MARINELA-CEZARINA
ARDELEANU IOAN
NEAGU CONSTANTIN
PANAIT LUCIAN-MĂDĂLIN
Candidați Partidul România Mare Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Călărași la Senat
STOIAN LAURENŢIU
DRĂGUŢ CLAUDIU
RADE AURELIA
DUMITRU CORNEL
Candidați Partidul România Mare Călărași la Camera Deputaților
GIOACĂŞ GEORGEL
MARINCIU MĂDĂLINA-TEODORA
ROBU NICOLAE
SELIM INDIRA-FILIS
IORDACHE CRISTIAN
CONSTANTIN MARIAN
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Călărași la Senat
OLAN LAURENŢIU
ENE MĂDĂLINA-GEORGIANA
BUCUR CRISTINEL
NEAGU MIHAI-CRISTIAN
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Călărași la Camera Deputaților
CONSTANTINESCU LEONTIN
PANAGHIA MĂDĂLINA-CRISTINA
DOBRE ANDREI-SEBASTIAN
MORARU MĂDĂLINA-LILIANA
MARIN ŞTEFAN-OTTO
CIŞMAŞ DUMITRU-LIVIU
Candidați Partidul Socialist Român Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Călărași la Senat
OANŢĂ MARIANA
Candidați Partidul Socialist Român Călărași la Camera Deputaților
FARKAŞ NICU
Candidați Independenți Călărași la alegerile parlamentare 2020
Candidați Independenți Călărași la Camera Deputaților
IVAN ANDREI