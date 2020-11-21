În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Călărași la Senat

PANDEA CIPRIAN
IORGA CRISTIAN-VIRGIL
CARAION MARIA-RALUCA
DRĂGAN FLORIN

Candidați PNL Călărași la Camera Deputaților

DUMITRU FLORIAN-EMIL
DRĂGULIN ALIN-BOGDAN
COMAN DRAGOŞ-FLORIN
PRICĂ RUXANDRA-ALINA
VASILE ALEXANDRU-LUCIAN
STAN ŞTEFAN

Candidați PSD Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Călărași la Senat

CIONOIU NICUŞOR
MUŞAT LIVIU-GABRIEL
DIACONU LILIANA-CORINA

Candidați PSD Călărași la Camera Deputaților

COARNĂ DUMITRU
BÎRCĂ CONSTANTIN
SEFER CRISTIAN-GEORGE
VRĂJITORU SORINEL-MARIAN
MUNTEANU CRISTINA-LAURA
GRUIŢĂ DARIE-NICOLAE

Candidați USR PLUS Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Călărași la Senat

EREMIA CRISTIAN-ROBERT
MOCANU MIHAELA
DUMITRU DAN CRISTIAN

Candidați USR PLUS Călărași la Camera Deputaților

MIRESCU COSTIN
BRÎNCOVEANU VICTOR-ALEXANDRU
BARBU NARCIS-VLAD
CHIUOARU MĂDĂLIN-VASILE
TOPALĂ ANAMARIA-NICOLETA

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Candidați UDMR Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Călărași la Senat

BAUMAN VILHELM
SOMOGYI TAMÁS-LÉNÁRD
URSUŢA ÉVA-ENIKŐ
OLÁH ZOLTÁN-LORÁND

Candidați UDMR Călărași la Camera Deputaților

SOMOGYI ORSOLYA-ILONA
PELLE CSABA NANDOR
SOMOGYI NARCISZ-CSILLA
SĂRAC MAGDALENA-EDINA
MELEG ATTILA
BIRO NORBERT-ZOLTÁN

Candidați PRO România Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Călărași la Senat

MESEŞEANU RĂZVAN-ILIE
CHIRIŢĂ ALEXANDRU
SÂRZEA VLAD-GEORGE
EFTIMIE ELENA

Candidați PRO România Călărași la Camera Deputaților

DOBRE ADRIAN-MARIUS
DUMBRAVĂ VIRGIL-MARIAN
RĂDUCU VALENTIN
NEDELCU MARIUS
BALTOŞ MARIAN
CONSTANTIN ANA-MARIA

Candidați PMP Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Călărași la Senat

ILIESCU CĂTĂLIN-LUCIAN
SMITH ANCA
ROTARU NICOLAE
ŞTEFAN MIHAI

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Candidați PMP România Călărași la Camera Deputaților

VLĂDICA SIMONA-MARIA
COMAN LIVIU
PETCU MIHAI
CRĂCIUN PAULA
BROJU AURELIA-ALINA
BARBU COSTIN-JULIAN

Candidați Partidul Noua Românie Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Călărași la Senat

ZABET ION

Candidați Partidul Noua Românie Călărași la Camera Deputaților

BURTOI NICUŞOR

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Călărași la Senat

MIHAI MARIUS-DAN
CRIVAC DUMITRA
CHIRICĂ-UNGUREANU DALI-CRISTINA
NICULAE DUMITRU

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Călărași la Camera Deputaților

BALABAŞCIUC CĂLIN-CONSTANTIN
STANCIU NICU-GEORGEL
STANCIU MIRELA-GEORGIANA
GHIURCĂ SORIN-CRISTIAN
GRIGORE ALEXANDRU
CARATĂ OVIDIU-CRISTIAN

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Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Călărași la Senat

MOLNAR DAN
BRĂNESCU CRISTINA
ASAFTEI LENUŢA

Candidați Partidul Social Democrat al Muncitorilor Călărași la Camera Deputaților

POSTOLACHE IOAN
VELCESCU ANCA-FLORINA

Candidați Partidul Ecologist Român Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Călărași la Senat

BOTOŞINEANU ROMEO
PALAZU MARIAN
CHIDU GEORGETA
TUDOR ION

Candidați Partidul Ecologist Român Călărași la Camera Deputaților

VANGHELIE MARIAN-DANIEL
POPA VASILE-VALENTIN
DRĂGHICI MARINELA-CEZARINA
ARDELEANU IOAN
NEAGU CONSTANTIN
PANAIT LUCIAN-MĂDĂLIN

Candidați Partidul România Mare Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Călărași la Senat

STOIAN LAURENŢIU
DRĂGUŢ CLAUDIU
RADE AURELIA
DUMITRU CORNEL

Candidați Partidul România Mare Călărași la Camera Deputaților

GIOACĂŞ GEORGEL
MARINCIU MĂDĂLINA-TEODORA
ROBU NICOLAE
SELIM INDIRA-FILIS
IORDACHE CRISTIAN
CONSTANTIN MARIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Călărași la Senat

OLAN LAURENŢIU
ENE MĂDĂLINA-GEORGIANA
BUCUR CRISTINEL
NEAGU MIHAI-CRISTIAN

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Călărași la Camera Deputaților

CONSTANTINESCU LEONTIN
PANAGHIA MĂDĂLINA-CRISTINA
DOBRE ANDREI-SEBASTIAN
MORARU MĂDĂLINA-LILIANA
MARIN ŞTEFAN-OTTO
CIŞMAŞ DUMITRU-LIVIU

Candidați Partidul Socialist Român Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Călărași la Senat

OANŢĂ MARIANA

Candidați Partidul Socialist Român Călărași la Camera Deputaților

FARKAŞ NICU

Candidați Independenți Călărași la alegerile parlamentare 2020

Candidați Independenți Călărași la Camera Deputaților

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