În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Dolj la Senat

CIUCĂ NICOLAE-IONEL
OPREA MARIO-OVIDIU
PĂSCULESCU VETA
GÎDĂR ALEXANDRU
SPULBĂR CRISTII-MARCEL
SOARE MIHAI

Candidați PNL Dolj la Camera Deputaților

STOICA ŞTEFAN-BUCUR
GIUGEA NICOLAE
STROE IONUŢ-MARIAN
GIOANCĂ EUGEN
CÂPLEA DORU
DRÎGNEI DANIEL
MARCINSCHI-MOANŢĂ ADRIANA-LORENA
CĂLIN COSMIN-PETRUŢ
SIROP FLAVIUS-ADRIAN
CORÂŢU COSMIN-ION
ZAHARIE OANA-LAVINIA
GĂTEJESCU ALEXANDRU-FLORIAN
MOTOI NICHI-SILVIU

Candidați PSD Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Dolj la Senat

PRIOTEASA ION
GENOIU MIHAIL
VELIŞCU CARMEN-ALINA
VASILCOIU MĂDĂLIN-CRISTIAN
PÎRVULESCU IONUŢ-COSMIN
NEAŢU-BRECIUGĂ MIHAIL-ADRIAN

Candidați PSD Dolj la Camera Deputaților

PRESURĂ ALEXANDRA
BADEA IULIAN-ALEXANDRU
VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA
PEŢA-ŞTEFĂNESCU ELIZA-MĂDĂLINA
DURLE DUMITRU-COSMIN
TĂNĂSESCU ALINA-ELENA
MITRICOF GEORGE-CRISTIAN
NEDELESCU GHEORGHE
BĂRĂGAN STELIAN
MARIN MARIAN-VIOREL
BARBU GHEORGHIŢA-DANIELA
DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN
RĂDOI IONUŢ-MIHAI

O educatoare din Iași, despre grădinița online: „Întâlnirile pe Zoom, link-urile, filmulețele și fișele nu sunt suficiente nici 10%”
Recomandări
O educatoare din Iași, despre grădinița online: „Întâlnirile pe Zoom, link-urile, filmulețele și fișele nu sunt suficiente nici 10%”

Candidați USR-PLUS Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Dolj la Senat

POTERAŞ COSMIN-MARIAN
BRATU SILVIU
CLENCIU DANIEL-CRISTIAN
REZEANU MANUEL-BOGDAN
MATEI DANIELA ANDREEA
CĂLIN LUCIAN

Candidați USR-PLUS Dolj la Camera Deputaților

GHEBA DANIEL-SORIN
DUMITRESCU IUSTIN
TĂRĂBAN OANA-CRISTINA
ARTENE ŞTEFAN-ALEXANDRU
DUDU IULIA
MARIN CONSTANTIN
GASPARINI CLAUDIA-CORINA
MATEI ŞTEFAN
FOTA IONEL-DENIS
SUTĂ MARIUS
SÂRBU ILIE
OPRICĂ FLORIN-ADRIAN
TOTORA SIMION-CRISTIAN

Candidați UDMR Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Dolj la Senat

LEN EMIL-BALÁZS
BENEDEK ZSUZSANNA
MÁYER RÓBERT

Candidați UDMR Dolj la Camera Deputaților

VAJDA IMRE
VARGA ORSOLYA
JÁNOSI-BORSOS ATTILA
RÁDULY ANDREA-MÁRIA
SOLYOM LÁSZLÓ
CSERGŐ TIMEA

Șefa Spitalului de Boli Infecțioase Iași, „certată” de Agenția Medicamentului după ce a arătat la TV cum se fac testele rapide COVID, interzise acum în farmacii
Recomandări
Șefa Spitalului de Boli Infecțioase Iași, „certată” de Agenția Medicamentului după ce a arătat la TV cum se fac testele rapide COVID, interzise acum în farmacii

Candidați PRO România Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Dolj la Senat

DUVAL NISTOR
STANCIU OCTAVIAN-PAUL
ENACHE CONSTANTIN-CĂTĂLIN
TĂTULESCU NICOLAE
DĂOAGĂ CONSTANTINA
POENARU FLORIN

Candidați PRO România Dolj la Camera Deputaților

STANCU FLORINEL
MANEA ADRIAN
DINA ANDREI-FLORIAN
NICOLA JAN-VIOREL
VASILE LIVIU
PETCULESCU VASILE
NISIPEANU MARIAN
MAZILU GHEORGHE
UNGUREANU ROBERT-IONUŢ
VĂDUVA NICOLETA
SÎRBU CRISTIAN
GUŢĂ ANDREI-DANIEL
BONDOC SORIN-MARCEL

Candidați PMP Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Dolj la Senat

PREDA RADU-COSMIN
VÎLCU SORIN COSMIN
GOGONEA VICTOR-CRISTINEL
MIHAI MARIUS
DIANU VIRGINIA
FLOREA CRISTIAN

Candidați PMP România Dolj la Camera Deputaților

STĂNCULESCU ANIŞOARA
BOSOANCĂ SILVIU-COSMIN
ZAVRACU EUGEN-CRISTIAN
SAFTA MIHAI-IULIAN
CIOBANU LUCIAN
BĂRBULESCU BIBIAN-LIVIU-MARIUS
VOINEA GEORGE SORIN
RADU ILEANA-LILIANA
POPESCU ION
MIRIGEL MARIAN
IRIMESCU CATERINA-ELENA
TEIŞANU FLORIAN-OCTAVIAN
CĂRAŞ MIHAI

Cum își folosea Dan Tudorache fosta soție și menajera pentru a ascunde banii despre care DNA spune că i-ar fi obținut ilegal
Recomandări
Cum își folosea Dan Tudorache fosta soție și menajera pentru a ascunde banii despre care DNA spune că i-ar fi obținut ilegal

Candidați Partidul Noua Dreaptă Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Dolj la Senat

FRUNZĂ LAURENŢIU
FLOREA FLORIAN
IORDACHE NINA
POPA LARISA-MIHAELA
DOBRIŞAN MIHAI-MARIUS
MARIN ŞTEFAN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Dolj la Camera Deputaților

JIANU ADRIAN
VLĂESCU GEORGEL
CIUCĂ-PUIU ANDREEA-CRISTIANA
MITRAN DIANA-MARIANA
MITROI ALIN
GHIŢULEASA-MIHAI IONELA-OTILIA
VASILE MARCELA
TUFIŞ ION
POPA COSTEL
VOICU OPREA
GHIŢULEASA-MIHAI MIHAI
MITROI GHEORGHE
ISPAS GEORGE

Candidați Partidul Noua Românie Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Dolj la Senat

PREDA-NICA SORIN

Candidați Partidul Noua Românie Dolj la Camera Deputaților

CIOCAN EUGEN-CRISTINEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Dolj la Senat

GHEORGHE IONEL
EPURE CLAUDIA-MIHAELA
CURCĂ PAUL-CĂTĂLIN
MIHĂESCU DAN
PREDA RADU
PARASCHIV MARIANA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Dolj la Camera Deputaților

DĂMUREANU RINGO
VAVA ŞTEFAN CLAUDIU
HANTEA IOANA
UNGUREANU DUMITRU
BANCIU MARIAN
PLOTOGEA ANGELA
FLORESCU NICOLAE
EPURE SILVIU
NIŢU ANDREEA-MIHAELA
STĂNIA FLORINEL
RĂDUCANU ADRIAN
TUTUNARU FLORIANA-MĂDĂLINA
VINTILĂ CRISTIAN-DANIEL

Candidați Partidul Verde Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Dolj la Senat

VICOL NICOLAE
ŞANIA ILEANA-DANIELA
HUŢU OANA-MARIE
STANCIU DANIEL-ANTONIO
BORCAN IONELUŞ
TĂNĂSESCU BOGDAN-DUMITRU

Candidați Partidul Verde Dolj la Camera Deputaților

HUIDILĂ TUDOR
TĂNĂSESCU OLIMPIA-MIHAELA
BĂLAN MARILENA-LUIZA
PLENICEANU NICOLAE
ŞERBAN PETRE-CRISTIAN
PĂTRA TITEL
PANAIT ŞTEFAN-ANDREI
DINU MARINA
HUIDILĂ NARCISA-ALEXANDRA
NICOLICI ADINA MARIANA
TĂNASIE MARIAN
CREŢEANU CRISTIAN-MIHAI
NEDELCU LIVIU-ANDREI

Candidați Partidul Ecologist Român Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Dolj la Senat

VĂTAFU COSMIN
MICU JANINA-MARIANA
NEACŞU MARIAN
FIRESCU RODICA
BĂLŞEANU LUIGI-GABRIEL
DINCĂ CORNELIA

Candidați Partidul Ecologist Român Dolj la Camera Deputaților

DRĂGANCEA RĂDUCU-SERGIU-GELU
DIŞTEANU NELU
MARINESCU NICU
DINU IONELA ANGELICA
RADU GEORGETA-ANCA
ION CONSTANTIN
DÎLGOCI MIHAIL-FLORIAN
IORDACHE CRISTIAN
NICU ELISABETA-DOINIŢA
DRAGNE LERIA-EUGENIA
IEZARU MARIA-MĂDĂLINA
TEODORESCU MARIUS-GABRIEL
PANDELESCU MARIUS-MIRCEA

Candidați Alternativa Dreaptă Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alternativa Dreaptă Dolj la Senat

TARBĂ CĂTĂLIN-AURELIAN
PAHONI-IANCU ALEXANDRA-CRISTINA
PELEA MIRCEA-CRISTIAN

Candidați Alternativa Dreaptă Dolj la Camera Deputaților

TULITU ROBERT-MARIAN
CIUCU IRINA-ELENA

Candidați Partidul România Mare Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Dolj la Senat

DĂBULEANU ION
CRĂCIUNESCU IONELA-MĂDĂLINA
STOIAN DUMITRU
SCÎRLETE ILIE
DAN MARCEL
SOCOL PAVEL

Candidați Partidul România Mare Dolj la Camera Deputaților

STOIAN IONEL
FLORESCU ADNANA-VIORICA
RĂDULESCU RAMONA-MARUSIA
TĂIATU EMILIAN
LUCULESCU VALENTIN-FLORIN
PENA VIOREL
POPA-INGINERU GHEORGHE
STOIAN DANIEL
DRAGOMIR ŞTEFAN
RĂDULESCU MIHAIL
TRĂISTARU LUCIAN-MIHĂIŢĂ
VLAD CĂTĂLIN-VERONEL
MLADEN ELENA-CARMEN

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Dolj la Senat

COSTACHE MARIN
CHIRIAC EMIL
CHIRIAC DORINA
TUDOR LUCIAN-COSMIN
BĂDOIU IONICĂ LUCIAN
STAMATE CONSTANTIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Dolj la Camera Deputaților

CHIMIGERU ALIN-IONUŢ
SMARANDACHE CRISTIAN
STĂNCULEASA CRISTINEL
COSTACHE LUMINIŢA-DANIELA
OANĂ ALIN-FLORIN
VĂSII NATAŞA
PACHIA CONSTANTINA-COSMINA
MINEA ELENA-DENISA
STAMATE IVONA-ADRIANA
VILĂRĂU MARINEL-CRISTIAN
CHIRIAC ALEXANDRA
STAICU NICOLAE-BOGDAN
JIFCU EMIL-CORNEL

Candidați Partidul Socialist Român Dolj la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Dolj la Senat

CHIŢIBUREA VASILE
GHIŢĂ GHIORGHE
GOLEA DORINA
ACHIMESCU MAGDALENA-OLIMPIA
ROTARU MIHAI-LUCIAN

Candidați Partidul Socialist Român Dolj la Camera Deputaților

ROTARU ILIE
MĂRGĂRITESCU EUGENIA-GEORGETA
CAVERNEAC CAROL-VASILE
VOLVOREANU MUGUR-EUGEN
DĂRĂBĂNEANU OANA-GEORGIANA
SURUGIU GHEORGHE
RĂDUCU ILIE

Cristi Borcea a recunoscut pentru prima dată. De ce e dependent: „Nu am niciodată suficiente”
PARTENERI - GSP.RO
Cristi Borcea a recunoscut pentru prima dată. De ce e dependent: „Nu am niciodată suficiente”
BOMBĂ! Alimentul care a OTRĂVIT toți cetățenii din două țări. Români, atenție mare! Și voi îl consumați
PARTENERI - PLAYTECH
BOMBĂ! Alimentul care a OTRĂVIT toți cetățenii din două țări. Români, atenție mare! Și voi îl consumați
Horoscop 21 noiembrie 2020. Vărsătorii pot descoperi, cu surprindere plăcută, că unii dintre apropiați îi apreciază
HOROSCOP
Horoscop 21 noiembrie 2020. Vărsătorii pot descoperi, cu surprindere plăcută, că unii dintre apropiați îi apreciază
EXCLUSIV: Ce se va întâmpla în Otopeni dacă se instituie carantina. Cum se va circula pe DN1 şi la aeroport. Explicaţiile prefectului
Știrileprotv.ro
EXCLUSIV: Ce se va întâmpla în Otopeni dacă se instituie carantina. Cum se va circula pe DN1 şi la aeroport. Explicaţiile prefectului
Vedeta apreciată în ţară, descoperită pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă deja şi nu va mai apărea la TV
Telekomsport
Vedeta apreciată în ţară, descoperită pe site-urile pentru adulţi! Şi-a pierdut locul de muncă deja şi nu va mai apărea la TV
Parteneri
Parteneri
Parteneri
RECOMANDĂRI
PARTENERI
TRENDING NEWS
ULTIMELE ȘTIRI
   
Urmărește cel mai nou VIDEO
Știri
VIDEO. Sute de oameni le-au sărit în ajutor lui Cristi şi Andrei, cei doi fraţi din Chitila abandonaţi de părinţi: „Vă mulţumesc, ne-aţi schimbat viaţa!”