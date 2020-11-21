În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Dolj la Senat
CIUCĂ NICOLAE-IONEL
OPREA MARIO-OVIDIU
PĂSCULESCU VETA
GÎDĂR ALEXANDRU
SPULBĂR CRISTII-MARCEL
SOARE MIHAI
Candidați PNL Dolj la Camera Deputaților
STOICA ŞTEFAN-BUCUR
GIUGEA NICOLAE
STROE IONUŢ-MARIAN
GIOANCĂ EUGEN
CÂPLEA DORU
DRÎGNEI DANIEL
MARCINSCHI-MOANŢĂ ADRIANA-LORENA
CĂLIN COSMIN-PETRUŢ
SIROP FLAVIUS-ADRIAN
CORÂŢU COSMIN-ION
ZAHARIE OANA-LAVINIA
GĂTEJESCU ALEXANDRU-FLORIAN
MOTOI NICHI-SILVIU
Candidați PSD Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Dolj la Senat
PRIOTEASA ION
GENOIU MIHAIL
VELIŞCU CARMEN-ALINA
VASILCOIU MĂDĂLIN-CRISTIAN
PÎRVULESCU IONUŢ-COSMIN
NEAŢU-BRECIUGĂ MIHAIL-ADRIAN
Candidați PSD Dolj la Camera Deputaților
PRESURĂ ALEXANDRA
BADEA IULIAN-ALEXANDRU
VICOL-CIORBĂ LAURA-CĂTĂLINA
PEŢA-ŞTEFĂNESCU ELIZA-MĂDĂLINA
DURLE DUMITRU-COSMIN
TĂNĂSESCU ALINA-ELENA
MITRICOF GEORGE-CRISTIAN
NEDELESCU GHEORGHE
BĂRĂGAN STELIAN
MARIN MARIAN-VIOREL
BARBU GHEORGHIŢA-DANIELA
DINDIRICĂ LUCIAN-COSTIN
RĂDOI IONUŢ-MIHAI
Candidați USR-PLUS Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Dolj la Senat
POTERAŞ COSMIN-MARIAN
BRATU SILVIU
CLENCIU DANIEL-CRISTIAN
REZEANU MANUEL-BOGDAN
MATEI DANIELA ANDREEA
CĂLIN LUCIAN
Candidați USR-PLUS Dolj la Camera Deputaților
GHEBA DANIEL-SORIN
DUMITRESCU IUSTIN
TĂRĂBAN OANA-CRISTINA
ARTENE ŞTEFAN-ALEXANDRU
DUDU IULIA
MARIN CONSTANTIN
GASPARINI CLAUDIA-CORINA
MATEI ŞTEFAN
FOTA IONEL-DENIS
SUTĂ MARIUS
SÂRBU ILIE
OPRICĂ FLORIN-ADRIAN
TOTORA SIMION-CRISTIAN
Candidați UDMR Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Dolj la Senat
LEN EMIL-BALÁZS
BENEDEK ZSUZSANNA
MÁYER RÓBERT
Candidați UDMR Dolj la Camera Deputaților
VAJDA IMRE
VARGA ORSOLYA
JÁNOSI-BORSOS ATTILA
RÁDULY ANDREA-MÁRIA
SOLYOM LÁSZLÓ
CSERGŐ TIMEA
Candidați PRO România Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Dolj la Senat
DUVAL NISTOR
STANCIU OCTAVIAN-PAUL
ENACHE CONSTANTIN-CĂTĂLIN
TĂTULESCU NICOLAE
DĂOAGĂ CONSTANTINA
POENARU FLORIN
Candidați PRO România Dolj la Camera Deputaților
STANCU FLORINEL
MANEA ADRIAN
DINA ANDREI-FLORIAN
NICOLA JAN-VIOREL
VASILE LIVIU
PETCULESCU VASILE
NISIPEANU MARIAN
MAZILU GHEORGHE
UNGUREANU ROBERT-IONUŢ
VĂDUVA NICOLETA
SÎRBU CRISTIAN
GUŢĂ ANDREI-DANIEL
BONDOC SORIN-MARCEL
Candidați PMP Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Dolj la Senat
PREDA RADU-COSMIN
VÎLCU SORIN COSMIN
GOGONEA VICTOR-CRISTINEL
MIHAI MARIUS
DIANU VIRGINIA
FLOREA CRISTIAN
Candidați PMP România Dolj la Camera Deputaților
STĂNCULESCU ANIŞOARA
BOSOANCĂ SILVIU-COSMIN
ZAVRACU EUGEN-CRISTIAN
SAFTA MIHAI-IULIAN
CIOBANU LUCIAN
BĂRBULESCU BIBIAN-LIVIU-MARIUS
VOINEA GEORGE SORIN
RADU ILEANA-LILIANA
POPESCU ION
MIRIGEL MARIAN
IRIMESCU CATERINA-ELENA
TEIŞANU FLORIAN-OCTAVIAN
CĂRAŞ MIHAI
Candidați Partidul Noua Dreaptă Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Dreaptă Dolj la Senat
FRUNZĂ LAURENŢIU
FLOREA FLORIAN
IORDACHE NINA
POPA LARISA-MIHAELA
DOBRIŞAN MIHAI-MARIUS
MARIN ŞTEFAN
Candidați Partidul Noua Dreaptă Dolj la Camera Deputaților
JIANU ADRIAN
VLĂESCU GEORGEL
CIUCĂ-PUIU ANDREEA-CRISTIANA
MITRAN DIANA-MARIANA
MITROI ALIN
GHIŢULEASA-MIHAI IONELA-OTILIA
VASILE MARCELA
TUFIŞ ION
POPA COSTEL
VOICU OPREA
GHIŢULEASA-MIHAI MIHAI
MITROI GHEORGHE
ISPAS GEORGE
Candidați Partidul Noua Românie Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Dolj la Senat
PREDA-NICA SORIN
Candidați Partidul Noua Românie Dolj la Camera Deputaților
CIOCAN EUGEN-CRISTINEL
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Dolj la Senat
GHEORGHE IONEL
EPURE CLAUDIA-MIHAELA
CURCĂ PAUL-CĂTĂLIN
MIHĂESCU DAN
PREDA RADU
PARASCHIV MARIANA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Dolj la Camera Deputaților
DĂMUREANU RINGO
VAVA ŞTEFAN CLAUDIU
HANTEA IOANA
UNGUREANU DUMITRU
BANCIU MARIAN
PLOTOGEA ANGELA
FLORESCU NICOLAE
EPURE SILVIU
NIŢU ANDREEA-MIHAELA
STĂNIA FLORINEL
RĂDUCANU ADRIAN
TUTUNARU FLORIANA-MĂDĂLINA
VINTILĂ CRISTIAN-DANIEL
Candidați Partidul Verde Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Dolj la Senat
VICOL NICOLAE
ŞANIA ILEANA-DANIELA
HUŢU OANA-MARIE
STANCIU DANIEL-ANTONIO
BORCAN IONELUŞ
TĂNĂSESCU BOGDAN-DUMITRU
Candidați Partidul Verde Dolj la Camera Deputaților
HUIDILĂ TUDOR
TĂNĂSESCU OLIMPIA-MIHAELA
BĂLAN MARILENA-LUIZA
PLENICEANU NICOLAE
ŞERBAN PETRE-CRISTIAN
PĂTRA TITEL
PANAIT ŞTEFAN-ANDREI
DINU MARINA
HUIDILĂ NARCISA-ALEXANDRA
NICOLICI ADINA MARIANA
TĂNASIE MARIAN
CREŢEANU CRISTIAN-MIHAI
NEDELCU LIVIU-ANDREI
Candidați Partidul Ecologist Român Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Dolj la Senat
VĂTAFU COSMIN
MICU JANINA-MARIANA
NEACŞU MARIAN
FIRESCU RODICA
BĂLŞEANU LUIGI-GABRIEL
DINCĂ CORNELIA
Candidați Partidul Ecologist Român Dolj la Camera Deputaților
DRĂGANCEA RĂDUCU-SERGIU-GELU
DIŞTEANU NELU
MARINESCU NICU
DINU IONELA ANGELICA
RADU GEORGETA-ANCA
ION CONSTANTIN
DÎLGOCI MIHAIL-FLORIAN
IORDACHE CRISTIAN
NICU ELISABETA-DOINIŢA
DRAGNE LERIA-EUGENIA
IEZARU MARIA-MĂDĂLINA
TEODORESCU MARIUS-GABRIEL
PANDELESCU MARIUS-MIRCEA
Candidați Alternativa Dreaptă Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alternativa Dreaptă Dolj la Senat
TARBĂ CĂTĂLIN-AURELIAN
PAHONI-IANCU ALEXANDRA-CRISTINA
PELEA MIRCEA-CRISTIAN
Candidați Alternativa Dreaptă Dolj la Camera Deputaților
TULITU ROBERT-MARIAN
CIUCU IRINA-ELENA
Candidați Partidul România Mare Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Dolj la Senat
DĂBULEANU ION
CRĂCIUNESCU IONELA-MĂDĂLINA
STOIAN DUMITRU
SCÎRLETE ILIE
DAN MARCEL
SOCOL PAVEL
Candidați Partidul România Mare Dolj la Camera Deputaților
STOIAN IONEL
FLORESCU ADNANA-VIORICA
RĂDULESCU RAMONA-MARUSIA
TĂIATU EMILIAN
LUCULESCU VALENTIN-FLORIN
PENA VIOREL
POPA-INGINERU GHEORGHE
STOIAN DANIEL
DRAGOMIR ŞTEFAN
RĂDULESCU MIHAIL
TRĂISTARU LUCIAN-MIHĂIŢĂ
VLAD CĂTĂLIN-VERONEL
MLADEN ELENA-CARMEN
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Dolj la Senat
COSTACHE MARIN
CHIRIAC EMIL
CHIRIAC DORINA
TUDOR LUCIAN-COSMIN
BĂDOIU IONICĂ LUCIAN
STAMATE CONSTANTIN
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Dolj la Camera Deputaților
CHIMIGERU ALIN-IONUŢ
SMARANDACHE CRISTIAN
STĂNCULEASA CRISTINEL
COSTACHE LUMINIŢA-DANIELA
OANĂ ALIN-FLORIN
VĂSII NATAŞA
PACHIA CONSTANTINA-COSMINA
MINEA ELENA-DENISA
STAMATE IVONA-ADRIANA
VILĂRĂU MARINEL-CRISTIAN
CHIRIAC ALEXANDRA
STAICU NICOLAE-BOGDAN
JIFCU EMIL-CORNEL
Candidați Partidul Socialist Român Dolj la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Dolj la Senat
CHIŢIBUREA VASILE
GHIŢĂ GHIORGHE
GOLEA DORINA
ACHIMESCU MAGDALENA-OLIMPIA
ROTARU MIHAI-LUCIAN
Candidați Partidul Socialist Român Dolj la Camera Deputaților
ROTARU ILIE
MĂRGĂRITESCU EUGENIA-GEORGETA
CAVERNEAC CAROL-VASILE
VOLVOREANU MUGUR-EUGEN
DĂRĂBĂNEANU OANA-GEORGIANA
SURUGIU GHEORGHE
RĂDUCU ILIE