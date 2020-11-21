În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Giurgiu la Senat

PETCU TOMA-FLORIN
MUSCALU IONEL
ŞTEFAN FLORIN-VALENTIN
TURCU NICOLETA

Candidați PNL Giurgiu la Camera Deputaților

ANDREI ALEXANDRU-IOAN
HORGA MARIA-GABRIELA
MECLEA ALINA
POPESCU ALEXANDRU-GEORGE
COSTACHE ROBERT ANDREI
BELIŢĂ NICOLAE

Candidați PSD Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Giurgiu la Senat

CAZANCIUC ROBERT-MARIUS
BASANGIAC CONSTANTIN
BĂLAN CRISTINA
GUŢU ALIN

Candidați PSD Giurgiu la Camera Deputaților

MINA MARIAN
DINU CRISTINA-ELENA
TOMA BOGDAN
LAZĂR DANIEL-COSMIN
UDVULEANU DRAGOŞ-IONUŢ
VASILICĂ CONSTANTIN-EUGEN

Candidați USR PLUS Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR PLUS Giurgiu la Senat

VOICILĂ GEORGE-OLIVER
BAICU PAULA-DĂNUŢA
MARCOCI IOAN
PINTENARU DRAGOŞ-NICOLAE

Candidați USR PLUS Giurgiu la Camera Deputaților

ALEXANDRU IONUŢ-CIPRIAN
BOBE FLORIAN
PETRESCU ANGELO-AURELIAN
GHEORGHE COSTEL
LIXANDRU LAURA
DINCĂ GEORGE

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Candidați UDMR Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Giurgiu la Senat

DARVAS-INCZE JUDIT
TÓTH SÁNDOR
CSIKI KALMAN
FEJÉR ANIKÓ-MARIA

Candidați UDMR Giurgiu la Camera Deputaților

DUDAS ANNA-MARIA
HERMANN TIMEA-GABRIELLA
FÜLÖP GABRIELLA
TAIZS JÁNOS
LAZĂR ATTILA
BARABÁS LASZLO

Candidați PRO România Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați PRO România Giurgiu la Senat

VLADU CEZAR-CLAUDIU
MĂNUCU GEORGE
PINCIU DAN-ALEXANDRU
SIMA CARMEN

Candidați PRO România Giurgiu la Camera Deputaților

BARBU NICOLAE
BARBU IONUŢ
DAMIAN MARIAN
NICHITA TEREZA
ISAIA GINA-PETRONELA
NICOLAE GEORGE-CRISTIAN

Candidați PMP Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP România Giurgiu la Senat

BURLACU ŞTEFAN
MACAVEI GHEORGHIŢĂ
ZANE LAURENŢIU-DUMITRU-DANIEL
OLARIU PETRUŢA-DENISA

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Candidați PMP România Giurgiu la Camera Deputaților

IVĂŞCHESCU NICOLAE
VOICU CONSTANTIN
MOLDOVEANU LUCICA-MIHAELA
ŞERBAN VASILE-IONEL
BRĂTILĂ ION
NADOLU ROXANA

Candidați Partidul Noua Românie Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Românie Giurgiu la Senat

PITULICE VIORELA

Candidați Partidul Noua Românie Giurgiu la Camera Deputaților

BEŞAN ŞTEFAN

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Giurgiu la Senat

STĂNILĂ ALEXANDRU
BUDULECI ŞERBAN ANDREI
NICOLAESCU ALEXANDRU-CĂTĂLIN
ŢEPELUŞ MARIANA-FLORI

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Giurgiu la Camera Deputaților

MIREA-DIACONU FLORIAN
STATE CONSTANTIN-MIREL
TRÂMBEZ CRISTIAN-ŞTEFAN
PEPTEA EMIL-GHEORGHE
BĂRZOI IONELA-LAURENŢIA
MOŢOC VASILE

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Candidați Partidul Verde Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Giurgiu la Senat

ANTONIU FLORIN
CIOBOATĂ LUCIAN-CRISTIAN
FRÎNCU EMILIA

Candidați Partidul Verde Giurgiu la Camera Deputaților

NICULAE TUDOREL
ŞERBĂNESCU PETRA
SENDREA LAURENŢIU-TUDORICĂ
NICOLESCU DAN-ADRIAN
DAIA LAURENŢIU-PAUL
POTERAŞU MIREL-VALENTIN

Candidați Partidul Ecologist Român Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Giurgiu la Senat

LĂMĂŞANU VASILE
MUŞAT GETA
TURCU MARIAN
DOBRESCU IONUŢ-CRISTIAN

Candidați Partidul Ecologist Român Giurgiu la Camera Deputaților

DRĂGHICI CONSTANTIN
FLORESCU ŞTEFAN-DAN
MIULESCU VIOREL
UDEANU FLORIN-ALIN
PÎSLARU LOREDANA-IONELA
MIHAIU ALEXANDRU-CONSTANTIN

Candidați Partidul România Mare Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul România Mare Giurgiu la Senat

UNGUREANU MARIETA
CIUCU MIHAELA-GINA
LUNGU LAURENŢIU-FLORIN
FRANCISC MIHAELA

Candidați Partidul România Mare Giurgiu la Camera Deputaților

FRANCISC ADRIAN
BĂRBUŢĂ MIHAI-CIPRIAN
DRAGOMIR ALEXANDRU-DANIEL
CHAMAS CAMELIA-RODICA
DRAGOMIR DANIELA-SILVIA
DRAGOMIR GHIORGHIŢA

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Giurgiu la Senat

CIOLPAN ELENA-CRISTINA
FOTACHE VIOREL-CRISTIAN
TĂNĂSELI ADRIAN-LAURENŢIU
POTÂNGĂ FLORIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Giurgiu la Camera Deputaților

BĂLĂŞOIU DENISA
GEAMĂNU ELENA-VIOLETA
CĂLINA ALEXANDRU
GAVĂTĂ NADIA-FLORINA
CALOTĂ DANIEL
ARON MARIUS-ADRIAN

Candidați Partidul Socialist Român Giurgiu la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Socialist Român Giurgiu la Senat

NĂCIOIU NICOLAE

Candidați Partidul Socialist Român Giurgiu la Camera Deputaților

LUNGU RUXANDRA-GEORGETA

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