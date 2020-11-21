În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Giurgiu la Senat
PETCU TOMA-FLORIN
MUSCALU IONEL
ŞTEFAN FLORIN-VALENTIN
TURCU NICOLETA
Candidați PNL Giurgiu la Camera Deputaților
ANDREI ALEXANDRU-IOAN
HORGA MARIA-GABRIELA
MECLEA ALINA
POPESCU ALEXANDRU-GEORGE
COSTACHE ROBERT ANDREI
BELIŢĂ NICOLAE
Candidați PSD Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Giurgiu la Senat
CAZANCIUC ROBERT-MARIUS
BASANGIAC CONSTANTIN
BĂLAN CRISTINA
GUŢU ALIN
Candidați PSD Giurgiu la Camera Deputaților
MINA MARIAN
DINU CRISTINA-ELENA
TOMA BOGDAN
LAZĂR DANIEL-COSMIN
UDVULEANU DRAGOŞ-IONUŢ
VASILICĂ CONSTANTIN-EUGEN
Candidați USR PLUS Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR PLUS Giurgiu la Senat
VOICILĂ GEORGE-OLIVER
BAICU PAULA-DĂNUŢA
MARCOCI IOAN
PINTENARU DRAGOŞ-NICOLAE
Candidați USR PLUS Giurgiu la Camera Deputaților
ALEXANDRU IONUŢ-CIPRIAN
BOBE FLORIAN
PETRESCU ANGELO-AURELIAN
GHEORGHE COSTEL
LIXANDRU LAURA
DINCĂ GEORGE
Candidați UDMR Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Giurgiu la Senat
DARVAS-INCZE JUDIT
TÓTH SÁNDOR
CSIKI KALMAN
FEJÉR ANIKÓ-MARIA
Candidați UDMR Giurgiu la Camera Deputaților
DUDAS ANNA-MARIA
HERMANN TIMEA-GABRIELLA
FÜLÖP GABRIELLA
TAIZS JÁNOS
LAZĂR ATTILA
BARABÁS LASZLO
Candidați PRO România Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați PRO România Giurgiu la Senat
VLADU CEZAR-CLAUDIU
MĂNUCU GEORGE
PINCIU DAN-ALEXANDRU
SIMA CARMEN
Candidați PRO România Giurgiu la Camera Deputaților
BARBU NICOLAE
BARBU IONUŢ
DAMIAN MARIAN
NICHITA TEREZA
ISAIA GINA-PETRONELA
NICOLAE GEORGE-CRISTIAN
Candidați PMP Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP România Giurgiu la Senat
BURLACU ŞTEFAN
MACAVEI GHEORGHIŢĂ
ZANE LAURENŢIU-DUMITRU-DANIEL
OLARIU PETRUŢA-DENISA
Candidați PMP România Giurgiu la Camera Deputaților
IVĂŞCHESCU NICOLAE
VOICU CONSTANTIN
MOLDOVEANU LUCICA-MIHAELA
ŞERBAN VASILE-IONEL
BRĂTILĂ ION
NADOLU ROXANA
Candidați Partidul Noua Românie Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Românie Giurgiu la Senat
PITULICE VIORELA
Candidați Partidul Noua Românie Giurgiu la Camera Deputaților
BEŞAN ŞTEFAN
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Giurgiu la Senat
STĂNILĂ ALEXANDRU
BUDULECI ŞERBAN ANDREI
NICOLAESCU ALEXANDRU-CĂTĂLIN
ŢEPELUŞ MARIANA-FLORI
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Giurgiu la Camera Deputaților
MIREA-DIACONU FLORIAN
STATE CONSTANTIN-MIREL
TRÂMBEZ CRISTIAN-ŞTEFAN
PEPTEA EMIL-GHEORGHE
BĂRZOI IONELA-LAURENŢIA
MOŢOC VASILE
Candidați Partidul Verde Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Giurgiu la Senat
ANTONIU FLORIN
CIOBOATĂ LUCIAN-CRISTIAN
FRÎNCU EMILIA
Candidați Partidul Verde Giurgiu la Camera Deputaților
NICULAE TUDOREL
ŞERBĂNESCU PETRA
SENDREA LAURENŢIU-TUDORICĂ
NICOLESCU DAN-ADRIAN
DAIA LAURENŢIU-PAUL
POTERAŞU MIREL-VALENTIN
Candidați Partidul Ecologist Român Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Giurgiu la Senat
LĂMĂŞANU VASILE
MUŞAT GETA
TURCU MARIAN
DOBRESCU IONUŢ-CRISTIAN
Candidați Partidul Ecologist Român Giurgiu la Camera Deputaților
DRĂGHICI CONSTANTIN
FLORESCU ŞTEFAN-DAN
MIULESCU VIOREL
UDEANU FLORIN-ALIN
PÎSLARU LOREDANA-IONELA
MIHAIU ALEXANDRU-CONSTANTIN
Candidați Partidul România Mare Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul România Mare Giurgiu la Senat
UNGUREANU MARIETA
CIUCU MIHAELA-GINA
LUNGU LAURENŢIU-FLORIN
FRANCISC MIHAELA
Candidați Partidul România Mare Giurgiu la Camera Deputaților
FRANCISC ADRIAN
BĂRBUŢĂ MIHAI-CIPRIAN
DRAGOMIR ALEXANDRU-DANIEL
CHAMAS CAMELIA-RODICA
DRAGOMIR DANIELA-SILVIA
DRAGOMIR GHIORGHIŢA
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Giurgiu la Senat
CIOLPAN ELENA-CRISTINA
FOTACHE VIOREL-CRISTIAN
TĂNĂSELI ADRIAN-LAURENŢIU
POTÂNGĂ FLORIN
Candidați Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal) Giurgiu la Camera Deputaților
BĂLĂŞOIU DENISA
GEAMĂNU ELENA-VIOLETA
CĂLINA ALEXANDRU
GAVĂTĂ NADIA-FLORINA
CALOTĂ DANIEL
ARON MARIUS-ADRIAN
Candidați Partidul Socialist Român Giurgiu la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Socialist Român Giurgiu la Senat
NĂCIOIU NICOLAE
Candidați Partidul Socialist Român Giurgiu la Camera Deputaților
LUNGU RUXANDRA-GEORGETA