În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.
Cuprins:
Candidați PNL Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PNL Mureș la Senat
CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN
BENEDEK THEODORA-MARIANA-NICOLETA
GEORGESCU OVIDIU
ŞARLEA HOREA-ARTHUR
BUTIULCA COSMIN-RAREŞ
CENGHER IONUŢ-OVIDIU
Candidați PNL Mureș la Camera Deputaților
MOLNAR ERVIN
TONCEAN SEBASTIAN-GABRIEL
GYÖRGY ALEXANDRU
ŞANTA SIMONA-ELENA
MARIŞ MIRCEA
IACOB EMILIA-MEDA
DRĂGHICI MIHAI-VALENTIN
OLTEAN MĂDĂLINA-VIRGINIA
POP CAMELIA
MĂRGINEAN MARIUS-IOAN
Candidați PSD Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PSD Mureș la Senat
AZAMFIREI LEONARD
POP COSMIN
BARDOŞI DRAGOŞ-TIBERIU
CÎMPEANU ALEXANDRU
TURCU SIMONA ELENA
BREFELEAN IOAN-SERGIU
Candidați PSD Mureș la Camera Deputaților
GLIGA DUMITRIŢA
BUICU CORNELIU-FLORIN
SOCOTAR GHEORGHE-DINU
DANCU OVIDIU
PINTEA AUREL
CIRLEA EMANOIL
MOGA DOINA-CAMELIA
PAPUC SERGIU-VASILE
PUI DRAGOŞ-CRISTIAN
MĂTEA EMIL
Candidați USR-PLUS Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați USR-PLUS Mureș la Senat
HANG ANA-LUCIA
POP ZAMFIR
BÂRSAN IOAN
DANEASA DAN
RUS CIPRIAN-OVIDIU
SZÁSZ JÓZSEF
Candidați USR-PLUS Mureș la Camera Deputaților
GIURGIU ADRIAN
SORESCU-VASILE IRINA-MARIA
LĂZĂRESCU HORIA-ANDREI
ROMAN IOANA-ŞTEFANA
MUREŞAN ALEXANDRU
LÁSZLÓ LÓRÁND-DEZSŐ
SĂMĂRGHIŢAN IULIA-CRISTINA
OPINCARIU CORNEL-DAN
SOLOVĂSTRU MARIUS-IONEL
VARTIC ANDREI
Candidați UDMR Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați UDMR Mureș la Senat
CSÁSZÁR KÁROLY ZSOLT
NOVÁK CSABA-ZOLTÁN
NOVAK LEVENTE
SZASZ IZOLDA
TOTH SÁNDOR
BARABÁSI ATTILA-CSABA
Candidați UDMR Mureș la Camera Deputaților
KOLCSÁR ANQUETIL-KÁROLY
CSÉP ÉVA-ANDREA
KULCSÁR-TERZA JÓZSEF-GYÖRGY
VASS LEVENTE
BIRTALAN ISTVÁN-BALÁZS
HAMAR ALPÁR-BENIAMIN
TUDOR VERONKA
TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF
FODOR ALEXANDRU-IOSIF
CSIBI ATTILA-ZOLTÁN
Candidați Pro România Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Pro România Mureș la Senat
MAIOR SERGIU-CLAUDIU
MOSCVICIOV ANDREI
BOLOŞ BRĂDUŢ-VASILE
MIHĂILESCU ALIN-MARIUS
ALGEHMY MARIA
MAILAT IOAN
Candidați Pro România Mureș la Camera Deputaților
BUZGĂU ADRIAN-CĂLIN
GREU ANCUŢA-BIANCA
SĂCĂREA IOAN-DACIAN
OLTEAN-GRAMA ALEXANDRA-MARIA
JOZSA MIHAI-MIRCEA
PIASKOVSKI STANISLAV
GAVRILESCU CRISTIAN
CIORNOHUZ RADU-IOAN
BARBU MĂDĂLIN-NICOLAE
MACARIE VASILE
Candidați PMP Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați PMP Mureș la Senat
ŢUCĂ CRISTIAN-MIHAI
RAD NICUŞOR
CISMAŞ NICOLAE
CIPĂIAN DRAGOŞ-CIPRIAN
ŞOPTEREAN ANGELICA
HOFNĂR AUREL-IOAN
Candidați PMP Mureș la Camera Deputaților
PAŞCAN EMIL-MARIUS
PESCAR RADU-MIRCEA
MĂEREAN MIHAI
KISS ZOLTÁN
PETRA FLORIN-AURELIAN
BOROŞ ANGELICA
MĂRGINEAN TEOFIL VASILE
STUPARIU CĂLIN
CRĂCIUN SPIRU-ŞERBAN
ZĂBALĂ GICU-MARINEL
Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la Senat
TACHE SANDA
KERESTELY ANDREI
PARASCHIV PETRICĂ
POPA XENOFON-GEORGE
TUDOR NICULINA-ALINA
RADU ALEXANDRU IONUŢ
Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la Camera Deputaților
MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU
PAVEL MARCEL
VLAS CORNELIU-CLAUDIU
MICU IOAN
MINCU IOAN
BOTIŞ DUMITRU
MATEI ELENA-LOREDANA
POPA-GEAMBAŞU VIORICA-GIORGIANA
RADU MIHAI-ALIN
BOTIŞ KARINA-IOHANNA
Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la Senat
MOLDOVAN MARIUS-DĂNUŢ
MIHUŢIU FLORIN IONUŢ
STAMATE COSMIN
COTOARĂ SILVIA-IOANA
CANDALE IOAN-LUCIAN
ABRUDAN EMILIAN
Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la Camera Deputaților
RAŢIU SILVIU-GHEORGHE
GOIA CODRIN-MIHAI
POP SERGIU-TEODOR
RAŢIU DIANA-MARIA
SABĂU MARIUS-CIPRIAN
VAJDA KERSTIN-INGRID
ŢIBULEAC GRAŢIANA-LILIANA
RIGLEA GHEORGHE-GEORGE
IOAN DANIEL-MIHAI
NICA BOGDĂNEL
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la Senat
DARII RADU
PÎNCĂ IOAN
BERŢA IOAN
GRAMA GABRIELA-MARIA
VASIU TATIANA-MANUELA
HĂRŢĂGAN MARIA
Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la Camera Deputaților
TANASĂ DAN
MARIN MARINELA
MARCU VLAD
NATEA LIVIU-ADRIAN
FLOREA CRINIŞOR-FLORIN
HOBAI IOANA-MARIANA
VÂLVĂ MIHAI
TITTES-GHERMAN PETRU-VLAD
MUREŞAN LIVIU-MARIUS
PETRA CLAUDIU-FLORIN
Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la Senat
CHEREGI IOANA
COPCEA FLORIN-CRISTIAN
ŢIGLAR VASILE
KOZAK NICOLAE-TIBERIU
Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la Camera Deputaților
PĂCURAR ALIN-ROMULUS
RUSU DAN-ION
DAN ALEXANDRA-ELENA
POPA ANNA
Candidați Partidul Verde Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Verde Mureș la Senat
GREC VASILE
Candidați Partidul Verde Mureș la Camera Deputaților
COSMA LAVINIA-CORINA
PUŞCAŞ ALEXANDRU
ŞONEA PAUL-GHEORGHE
KÖRMÖCZKI JÁNOS
HĂRŞAN BOGDAN-DORIN
MOLDOVAN DANA-MARIA
MACAVEIU VICTOR-MIRCEA
DAN ADELA
DANCIU MARIUS
GREC CLAUDIU
Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la Senat
JÉRE IBOLYA
Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la Camera Deputaților
ŞANDRA NICOLAE
Candidați Partidul Comuniștilor Mureș la alegerile parlamentare 2020
Candidați Partidul Comuniștilor Mureș la Senat
DOROFTEI ILIE
Candidați independenți în Mureș la alegerile parlamentare 2020
BENDORFEAN TRAIAN (Camera Deputaților)