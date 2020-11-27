În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Mureș la Senat

CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN

BENEDEK THEODORA-MARIANA-NICOLETA

GEORGESCU OVIDIU

ŞARLEA HOREA-ARTHUR

BUTIULCA COSMIN-RAREŞ

CENGHER IONUŢ-OVIDIU

Candidați PNL Mureș la Camera Deputaților

MOLNAR ERVIN

TONCEAN SEBASTIAN-GABRIEL

GYÖRGY ALEXANDRU

ŞANTA SIMONA-ELENA

MARIŞ MIRCEA

IACOB EMILIA-MEDA

DRĂGHICI MIHAI-VALENTIN

OLTEAN MĂDĂLINA-VIRGINIA

POP CAMELIA

MĂRGINEAN MARIUS-IOAN

Candidați PSD Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Mureș la Senat

AZAMFIREI LEONARD

POP COSMIN

BARDOŞI DRAGOŞ-TIBERIU

CÎMPEANU ALEXANDRU

TURCU SIMONA ELENA

BREFELEAN IOAN-SERGIU

Candidați PSD Mureș la Camera Deputaților

GLIGA DUMITRIŢA

BUICU CORNELIU-FLORIN

SOCOTAR GHEORGHE-DINU

DANCU OVIDIU

PINTEA AUREL

CIRLEA EMANOIL

MOGA DOINA-CAMELIA

PAPUC SERGIU-VASILE

PUI DRAGOŞ-CRISTIAN

MĂTEA EMIL

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Candidați USR-PLUS Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Mureș la Senat

HANG ANA-LUCIA

POP ZAMFIR

BÂRSAN IOAN

DANEASA DAN

RUS CIPRIAN-OVIDIU

SZÁSZ JÓZSEF

Candidați USR-PLUS Mureș la Camera Deputaților

GIURGIU ADRIAN

SORESCU-VASILE IRINA-MARIA

LĂZĂRESCU HORIA-ANDREI

ROMAN IOANA-ŞTEFANA

MUREŞAN ALEXANDRU

LÁSZLÓ LÓRÁND-DEZSŐ

SĂMĂRGHIŢAN IULIA-CRISTINA

OPINCARIU CORNEL-DAN

SOLOVĂSTRU MARIUS-IONEL

VARTIC ANDREI

Candidați UDMR Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Mureș la Senat

CSÁSZÁR KÁROLY ZSOLT

NOVÁK CSABA-ZOLTÁN

NOVAK LEVENTE

SZASZ IZOLDA

TOTH SÁNDOR

BARABÁSI ATTILA-CSABA

Candidați UDMR Mureș la Camera Deputaților

KOLCSÁR ANQUETIL-KÁROLY

CSÉP ÉVA-ANDREA

KULCSÁR-TERZA JÓZSEF-GYÖRGY

VASS LEVENTE

BIRTALAN ISTVÁN-BALÁZS

HAMAR ALPÁR-BENIAMIN

TUDOR VERONKA

TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF

FODOR ALEXANDRU-IOSIF

CSIBI ATTILA-ZOLTÁN

Recomandări „Îmi doresc să fiu sinceră și să pot spune că am schizofrenie, iar oamenii să înțeleagă”

Candidați Pro România Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Mureș la Senat

MAIOR SERGIU-CLAUDIU

MOSCVICIOV ANDREI

BOLOŞ BRĂDUŢ-VASILE

MIHĂILESCU ALIN-MARIUS

ALGEHMY MARIA

MAILAT IOAN

Candidați Pro România Mureș la Camera Deputaților

BUZGĂU ADRIAN-CĂLIN

GREU ANCUŢA-BIANCA

SĂCĂREA IOAN-DACIAN

OLTEAN-GRAMA ALEXANDRA-MARIA

JOZSA MIHAI-MIRCEA

PIASKOVSKI STANISLAV

GAVRILESCU CRISTIAN

CIORNOHUZ RADU-IOAN

BARBU MĂDĂLIN-NICOLAE

MACARIE VASILE

Candidați PMP Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Mureș la Senat

ŢUCĂ CRISTIAN-MIHAI

RAD NICUŞOR

CISMAŞ NICOLAE

CIPĂIAN DRAGOŞ-CIPRIAN

ŞOPTEREAN ANGELICA

HOFNĂR AUREL-IOAN

Candidați PMP Mureș la Camera Deputaților

PAŞCAN EMIL-MARIUS

PESCAR RADU-MIRCEA

MĂEREAN MIHAI

KISS ZOLTÁN

PETRA FLORIN-AURELIAN

BOROŞ ANGELICA

MĂRGINEAN TEOFIL VASILE

STUPARIU CĂLIN

CRĂCIUN SPIRU-ŞERBAN

ZĂBALĂ GICU-MARINEL

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Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la Senat

TACHE SANDA

KERESTELY ANDREI

PARASCHIV PETRICĂ

POPA XENOFON-GEORGE

TUDOR NICULINA-ALINA

RADU ALEXANDRU IONUŢ

Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la Camera Deputaților

MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU

PAVEL MARCEL

VLAS CORNELIU-CLAUDIU

MICU IOAN

MINCU IOAN

BOTIŞ DUMITRU

MATEI ELENA-LOREDANA

POPA-GEAMBAŞU VIORICA-GIORGIANA

RADU MIHAI-ALIN

BOTIŞ KARINA-IOHANNA

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la Senat

MOLDOVAN MARIUS-DĂNUŢ

MIHUŢIU FLORIN IONUŢ

STAMATE COSMIN

COTOARĂ SILVIA-IOANA

CANDALE IOAN-LUCIAN

ABRUDAN EMILIAN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la Camera Deputaților

RAŢIU SILVIU-GHEORGHE

GOIA CODRIN-MIHAI

POP SERGIU-TEODOR

RAŢIU DIANA-MARIA

SABĂU MARIUS-CIPRIAN

VAJDA KERSTIN-INGRID

ŢIBULEAC GRAŢIANA-LILIANA

RIGLEA GHEORGHE-GEORGE

IOAN DANIEL-MIHAI

NICA BOGDĂNEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la Senat

DARII RADU

PÎNCĂ IOAN

BERŢA IOAN

GRAMA GABRIELA-MARIA

VASIU TATIANA-MANUELA

HĂRŢĂGAN MARIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la Camera Deputaților

TANASĂ DAN

MARIN MARINELA

MARCU VLAD

NATEA LIVIU-ADRIAN

FLOREA CRINIŞOR-FLORIN

HOBAI IOANA-MARIANA

VÂLVĂ MIHAI

TITTES-GHERMAN PETRU-VLAD

MUREŞAN LIVIU-MARIUS

PETRA CLAUDIU-FLORIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la Senat

CHEREGI IOANA

COPCEA FLORIN-CRISTIAN

ŢIGLAR VASILE

KOZAK NICOLAE-TIBERIU

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la Camera Deputaților

PĂCURAR ALIN-ROMULUS

RUSU DAN-ION

DAN ALEXANDRA-ELENA

POPA ANNA

Candidați Partidul Verde Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Mureș la Senat

GREC VASILE

Candidați Partidul Verde Mureș la Camera Deputaților

COSMA LAVINIA-CORINA

PUŞCAŞ ALEXANDRU

ŞONEA PAUL-GHEORGHE

KÖRMÖCZKI JÁNOS

HĂRŞAN BOGDAN-DORIN

MOLDOVAN DANA-MARIA

MACAVEIU VICTOR-MIRCEA

DAN ADELA

DANCIU MARIUS

GREC CLAUDIU

Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la Senat

JÉRE IBOLYA

Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la Camera Deputaților

ŞANDRA NICOLAE

Candidați Partidul Comuniștilor Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Comuniștilor Mureș la Senat

DOROFTEI ILIE

Candidați independenți în Mureș la alegerile parlamentare 2020

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