În urma scrutinului de duminică, 6 decembrie 2020, vor fi aleși 136 de senatori și 329 de deputați. Numărul candidaților la alegerile parlamentare din acest an a crescut la 7.136, în timp ce în anul 2016 erau pe liste 6.476.

Candidați PNL Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PNL Mureș la Senat

CHIRTEŞ IOAN-CRISTIAN
BENEDEK THEODORA-MARIANA-NICOLETA
GEORGESCU OVIDIU
ŞARLEA HOREA-ARTHUR
BUTIULCA COSMIN-RAREŞ
CENGHER IONUŢ-OVIDIU

Candidați PNL Mureș la Camera Deputaților

MOLNAR ERVIN
TONCEAN SEBASTIAN-GABRIEL
GYÖRGY ALEXANDRU
ŞANTA SIMONA-ELENA
MARIŞ MIRCEA
IACOB EMILIA-MEDA
DRĂGHICI MIHAI-VALENTIN
OLTEAN MĂDĂLINA-VIRGINIA
POP CAMELIA
MĂRGINEAN MARIUS-IOAN

Candidați PSD Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PSD Mureș la Senat

AZAMFIREI LEONARD
POP COSMIN
BARDOŞI DRAGOŞ-TIBERIU
CÎMPEANU ALEXANDRU
TURCU SIMONA ELENA
BREFELEAN IOAN-SERGIU

Candidați PSD Mureș la Camera Deputaților

GLIGA DUMITRIŢA
BUICU CORNELIU-FLORIN
SOCOTAR GHEORGHE-DINU
DANCU OVIDIU
PINTEA AUREL
CIRLEA EMANOIL
MOGA DOINA-CAMELIA
PAPUC SERGIU-VASILE
PUI DRAGOŞ-CRISTIAN
MĂTEA EMIL

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Candidați USR-PLUS Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați USR-PLUS Mureș la Senat

HANG ANA-LUCIA
POP ZAMFIR
BÂRSAN IOAN
DANEASA DAN
RUS CIPRIAN-OVIDIU
SZÁSZ JÓZSEF

Candidați USR-PLUS Mureș la Camera Deputaților

GIURGIU ADRIAN
SORESCU-VASILE IRINA-MARIA
LĂZĂRESCU HORIA-ANDREI
ROMAN IOANA-ŞTEFANA
MUREŞAN ALEXANDRU
LÁSZLÓ LÓRÁND-DEZSŐ
SĂMĂRGHIŢAN IULIA-CRISTINA
OPINCARIU CORNEL-DAN
SOLOVĂSTRU MARIUS-IONEL
VARTIC ANDREI

Candidați UDMR Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați UDMR Mureș la Senat

CSÁSZÁR KÁROLY ZSOLT
NOVÁK CSABA-ZOLTÁN
NOVAK LEVENTE
SZASZ IZOLDA
TOTH SÁNDOR
BARABÁSI ATTILA-CSABA

Candidați UDMR Mureș la Camera Deputaților

KOLCSÁR ANQUETIL-KÁROLY
CSÉP ÉVA-ANDREA
KULCSÁR-TERZA JÓZSEF-GYÖRGY
VASS LEVENTE
BIRTALAN ISTVÁN-BALÁZS
HAMAR ALPÁR-BENIAMIN
TUDOR VERONKA
TAMÁSI ZSOLT-JÓZSEF
FODOR ALEXANDRU-IOSIF
CSIBI ATTILA-ZOLTÁN

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Candidați Pro România Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Pro România Mureș la Senat

MAIOR SERGIU-CLAUDIU
MOSCVICIOV ANDREI
BOLOŞ BRĂDUŢ-VASILE
MIHĂILESCU ALIN-MARIUS
ALGEHMY MARIA
MAILAT IOAN

Candidați Pro România Mureș la Camera Deputaților

BUZGĂU ADRIAN-CĂLIN
GREU ANCUŢA-BIANCA
SĂCĂREA IOAN-DACIAN
OLTEAN-GRAMA ALEXANDRA-MARIA
JOZSA MIHAI-MIRCEA
PIASKOVSKI STANISLAV
GAVRILESCU CRISTIAN
CIORNOHUZ RADU-IOAN
BARBU MĂDĂLIN-NICOLAE
MACARIE VASILE

Candidați PMP Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați PMP Mureș la Senat

ŢUCĂ CRISTIAN-MIHAI
RAD NICUŞOR
CISMAŞ NICOLAE
CIPĂIAN DRAGOŞ-CIPRIAN
ŞOPTEREAN ANGELICA
HOFNĂR AUREL-IOAN

Candidați PMP Mureș la Camera Deputaților

PAŞCAN EMIL-MARIUS
PESCAR RADU-MIRCEA
MĂEREAN MIHAI
KISS ZOLTÁN
PETRA FLORIN-AURELIAN
BOROŞ ANGELICA
MĂRGINEAN TEOFIL VASILE
STUPARIU CĂLIN
CRĂCIUN SPIRU-ŞERBAN
ZĂBALĂ GICU-MARINEL

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Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la Senat

TACHE SANDA
KERESTELY ANDREI
PARASCHIV PETRICĂ
POPA XENOFON-GEORGE
TUDOR NICULINA-ALINA
RADU ALEXANDRU IONUŢ

Candidați Partidul Ecologist Român Mureș la Camera Deputaților

MARIAN-STANOEVICI BOGDAN-DRAGOŞ-AURELIU
PAVEL MARCEL
VLAS CORNELIU-CLAUDIU
MICU IOAN
MINCU IOAN
BOTIŞ DUMITRU
MATEI ELENA-LOREDANA
POPA-GEAMBAŞU VIORICA-GIORGIANA
RADU MIHAI-ALIN
BOTIŞ KARINA-IOHANNA

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la Senat

MOLDOVAN MARIUS-DĂNUŢ
MIHUŢIU FLORIN IONUŢ
STAMATE COSMIN
COTOARĂ SILVIA-IOANA
CANDALE IOAN-LUCIAN
ABRUDAN EMILIAN

Candidați Partidul Noua Dreaptă Mureș la Camera Deputaților

RAŢIU SILVIU-GHEORGHE
GOIA CODRIN-MIHAI
POP SERGIU-TEODOR
RAŢIU DIANA-MARIA
SABĂU MARIUS-CIPRIAN
VAJDA KERSTIN-INGRID
ŢIBULEAC GRAŢIANA-LILIANA
RIGLEA GHEORGHE-GEORGE
IOAN DANIEL-MIHAI
NICA BOGDĂNEL

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la Senat

DARII RADU
PÎNCĂ IOAN
BERŢA IOAN
GRAMA GABRIELA-MARIA
VASIU TATIANA-MANUELA
HĂRŢĂGAN MARIA

Candidați Alianța pentru Unirea Românilor Mureș la Camera Deputaților

TANASĂ DAN
MARIN MARINELA
MARCU VLAD
NATEA LIVIU-ADRIAN
FLOREA CRINIŞOR-FLORIN
HOBAI IOANA-MARIANA
VÂLVĂ MIHAI
TITTES-GHERMAN PETRU-VLAD
MUREŞAN LIVIU-MARIUS
PETRA CLAUDIU-FLORIN

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la Senat

CHEREGI IOANA
COPCEA FLORIN-CRISTIAN
ŢIGLAR VASILE
KOZAK NICOLAE-TIBERIU

Candidați Partidul Puterii Umaniste Mureș la Camera Deputaților

PĂCURAR ALIN-ROMULUS
RUSU DAN-ION
DAN ALEXANDRA-ELENA
POPA ANNA

Candidați Partidul Verde Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Verde Mureș la Senat

GREC VASILE

Candidați Partidul Verde Mureș la Camera Deputaților

COSMA LAVINIA-CORINA
PUŞCAŞ ALEXANDRU
ŞONEA PAUL-GHEORGHE
KÖRMÖCZKI JÁNOS
HĂRŞAN BOGDAN-DORIN
MOLDOVAN DANA-MARIA
MACAVEIU VICTOR-MIRCEA
DAN ADELA
DANCIU MARIUS
GREC CLAUDIU

Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la Senat

JÉRE IBOLYA

Candidați Alianța Renașterea Națională Mureș la Camera Deputaților

ŞANDRA NICOLAE

Candidați Partidul Comuniștilor Mureș la alegerile parlamentare 2020

Candidați Partidul Comuniștilor Mureș la Senat

DOROFTEI ILIE

Candidați independenți în Mureș la alegerile parlamentare 2020

BENDORFEAN TRAIAN (Camera Deputaților)

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