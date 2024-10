Dar sunt, oare, bancurile seci ceva ce poate fi apreciat de toată lumea? Lecturând articolul de față vei afla răspunsul la această întrebare și vei putea citi și cele mai amuzante bancuri seci.

Bancul, ca modalitate de a stârni râsul

Termenul de banc (ca glumă) se referă la o formă de exprimare a umorului prin intermediul unei povești foarte scurte, reală sau imaginară, plină de haz, care are un final pe cât de neașteptat, pe atât de amuzant. Scopul bancului este acela de a stârni râs și veselie, provocând o reacție emoțională sau intelectuală din partea publicului.

De cele mai multe ori, bancurile se bazează pe jocuri de cuvinte, pe situații absurde sau exagerate, pe ironie, satiră ori pur și simplu pe o serie de observații amuzante referitoare la comportamentul uman. Potrivit Wikipedia, bancurile reprezintă o parte esențială a comunicării sociale deoarece se spun în grup, ceea ce contribuie la consolidarea relațiilor și la destinderea atmosferei în diverse contexte.

Ce este un banc sec

Bancul sec este definit ca fiind un tip unic de comedie, care se caracterizează prin natura sa subtilă și discretă. Nu este ușor de înțeles și necesită un anumit nivel de sarcasm pe care doar unii oameni îl stăpânesc. Din această cauză, nu sunt întotdeauna pe gustul tuturor, însă, cu toate acestea, pot fi extrem de ingenioase și, mai ales, foarte amuzante.

Umorul sec se concentrează pe puterea cuvintelor și a nuanțelor subtile

Un banc sec implică adesea prezentarea de glume sau de declarații haioase într-o manieră morală, cu puțină sau fără nici o expresie emoțională. O persoană sarcastică care recurge uneori la umorul sec se pricepe să mențină o expresie neutră și să facă remarci spirituale cu o faţă serioasă, relatează site-ul Sidesplitterscomedy.com.

În glumele seci, umorul provine din ironia, absurditatea sau neașteptarea afirmațiilor sau situațiilor prezentate. Umorul sec se adresează persoanelor care apreciază spiritul intelectual și celor cărora le place să gândească dincolo de evidență pentru a găsi umorul în subtilitățile limbajului și ale ironiei.

Caracteristicile umorului sec

Spre deosebire de glumele de prost gust, care se bazează în general pe comicul fizic și pe gesturi exagerate, umorul sec se concentrează pe puterea cuvintelor și a nuanțelor subtile. Acesta este cunoscut mai degrabă pentru spiritul intelectual și pentru jocurile de cuvinte inteligente decât pentru glumele vizuale sau comedia fizică.

Glumele fără perdea sunt un element-cheie al umorului sec. Aceste glume sunt spuse cu o față serioasă și într-o manieră sinceră, surprinzând adesea oamenii cu garda jos și provocând râsul prin natura neașteptată a poantei. Umorul sec poate implica și umorul autodepreciant, în care oamenii își bat joc de ei înșiși într-un mod ușor lipsit de gust sau ironic.

În același timp, expresiile faciale joacă un rol esențial în umorul sec. Expresiile impasibile ale comediantului sau ale persoanei care spune bancul îmbunătățesc interpretarea și accentuează ironia sau absurditatea glumelor. Prin menținerea unui stil impasibil, umorul sec permite o formă mai subtilă de comedie, care solicită publicului să-și implice activ mintea și să gândească dincolo de evidență, mai precizează sursa citată anterior.

Cele mai amuzante bancuri seci

Am adunat o colecție de 50 dintre cele mai bune bancuri seci din toate timpurile, perfecte pentru momentele în care vrei să iei o pauză și să te bucuri de o doză sănătoasă de râs (Surse: B24fun.ro și Postmodern.ro).

Doi pereţi discută: Ne întâlnim la colţ! Doi vulturi stăteau pe o cracă, iar al treilea stătea să cadă. Dragoste germană: Te vreau rece! Un om stătea pe gânduri, dar când să-i vină ideea, a alunecat. Culmea auzului: să auzi cum se crapă de ziuă! Două bomboane stau pe acoperiș. Care sare prima? Aia de mentă. Nici dacă aș fi logaritm nu m-aș lăsa în baza ta. Vecina mea are două fete. Una este foarte frumoasă și cealaltă e studentă la fizică. Bulă era pe moarte şi moartea i-a zis „Dă-te jos”. Cum poţi să împiedici o cămilă să treacă prin urechile acului? Îi faci nod la coadă. Ce au în comun un elefant şi o zebră? Amândoi au trompe, cu excepţia zebrei. De ce are veverița coada în spate? Ca să stea ea în față! De ce nu fuge un melc? Ca să nu îi fâlfâie ochii. Cum trece un american strada? Se uită în stânga, în dreapta… în sus și apoi traversează. De câți psihologi e nevoie să se schimbe un bec? De unul singur… cu condiția ca becul să vrea! Ce înseamnă o femeie gravidă pentru canibali? Un ou Kinder cu surprize. Copii, de ce spunem limba maternă și nu limba paternă? Fiindcă mama vorbește cel mai mult acasă. De ce ţinea Mihai Viteazul securea în mâna stângă? De mâner! Cu ce seamănă o jumătate de portocală? Cu cealaltă jumătate. De ce vorbesc femeile în timpul actului sexual? Fiindcă sunt conectate la o sursă de inteligență. Cum obții lumina cu ajutorul apei? Speli geamurile! Ce îi spune cafeaua zahărului? Fără tine, viața mea ar fi amară. Când stă barza într-un picior? Când și-l ridică pe celălalt.

24. Nimeni se îneacă! Prost sună la salvamar:

– Ajutor, se îneacă Nimeni!

– Bă, tu eşti prost?

– Da, mă, eu sunt!

25. Două baloane zburau și unul zice:

– Băi, mai poți? La care celălalt balon răspunde:

– Mai poc.

26. Zorro vede o tipă care arăta super. Ca să o impresioneze, face un „Z” pe gard. La care tipa spune încântată:

– Uau, Zuperman!

27. Visez să fiu miliardar ca tatăl meu, zice Bulişor.

– Tatăl tău este miliardar?

– Nu! Şi el visează!

28. Două fantome stăteau de vorbă: – Auzi, tu crezi în oameni?

29. Un om mergea liniştit prin deșert când, deodată, primește o palmă. Se uită în dreapta, în stânga, în spate, nimeni. Se uită în sus: senin. Mai merge şi iarăşi își ia o palmă. Se uită în dreapta, în stânga, în spate, nimeni. Se uită în sus: senin. Şi uite aşa a luat omul nostru trei palme din senin.

30. Nu vă supăraţi! Caut strada Frumoasă.

– Nu mă supăr. Căutați-o!

31. Discuție între soț și soție:

– Azi noapte te-ai prefăcut?, întreabă el.

– Nu, chiar dormeam, răspunde ea.

32. Într-un restaurant, clientul către chelner:

– Aveți picioare de broască?

– Nu, așa merg eu.

33. ANUNŢ: Tânăr frumos, student, nu beau, nu fumez, am o maşină beton, casă cu 12 camere, părinţi bogaţi. Nu vreau nimic, am scris doar să mă laud.

34. Un câine se duce la poștă să trimită o telegramă. În telegramă scria „woof woof wooof wooof woof”. Funcționara o ia, se uită și îi spune:

– Știți, la același preț mai aveți voie să mai scrieți de 3 ori woof.

Câinele se uită la ea și răspunde:

– Da, dar atunci n-ar mai avea nici un sens…

35. Un lup dădea târcoale la o stână, iar la un moment dat s-a oprit. De ce? Nu mai avea târcoale…

36. Trei lilieci stăteau pe o creangă, doi cu capul în jos și unul cu capul în sus. Unul dintre liliecii cu capul în jos zice: „Uite, mă, ăsta iar a leşinat!”.

37. Domnule doctor, câinele meu nu are nas!

– Şi cum miroase?

– Îngrozitor.

38. Ştiţi cum se uită o raţă în beci? Iei raţa, o duci în beci şi o uiţi acolo.

39.De ce are girafa gâtul lung? Ca să ajungă la cap.

40. De ce e elefantul mare, gri și zbârcit? Că dacă ar fi mic, alb și neted ar fi aspirină.

41. „Cucuriguuuuu!”, exclamă găina. Uimit, cocoșul făcu un ou.

42. Cum se cheamă un câine fără picioare? În nici un fel, oricum nu vine.

43. Într-un spital de nebuni un agent verifică dacă există pacienţi vindecaţi. Îl cheamă pe primul pacient și îl întreabă:

– Cât face 7×7? Se gândeşte pacientul şi răspunde:

– Roşu.

Agentul îşi dă seama că nu s-a vindecat şi cheamă al doilea pacient:

– Cât face 7×7? Socoteşte pacientul vreo 5 minute şi răspunde:

– Verde.

Nervos, agentul cheamă al treilea pacient şi îi pune aceeaşi întrebare.

– Cât face 7×7? Se gândeşte pacientul vreo 10 minute şi răspunde: 49!

Bucuros agentul că este măcar un pacient vindecat îl intreabă: Dar de unde ai ştiut?

– Păi am împărţit roşu la verde.

44. Domnule doctor, eu tot văd zebre roz.

– Ați văzut un psiholog?

– Nu, doar zebre roz.

45. Doctore, sunt gata rezultatele testelor? Mor de curiozitate.

– Eh, nu doar de curiozitate…

46. Din camera lui Bulă se aude „Bum!”. Mama lui îl întreabă:

– Ce-a fost asta?

– Mi-a căzut tricoul.

– Părea ceva mult mai greu.

– Păi eram și eu în el…

47. La un interviu de angajare, candidatul este întrebat:

– Unde te vezi peste 5 ani?

– Păi, dacă nu inventează ăștia altceva, tot în oglindă.

48. Pot să-mi iau concediu medical dacă am boală pe cineva?

49. Când dormi prost toată noaptea este imposibil să te trezești deștept dimineața.

50. O muscă zbura în continuu, zi și noapte, noapte și zi. Însă, doar până într-o zi când a obosit și s-a hotarat să lase elefantul jos, la sol.

Citeşte şi bancuri pentru copii!

