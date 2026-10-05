O mamă a fost amendată cu o sumă uriașă după ce și-a luat copiii în vacanță în Grecia în timpul anului școlar

O mamă a fost amendată cu o sumă uriașă după ce și-a luat copiii în vacanță în Grecia. Concediul a fost planificat în timpul anului școlar, iar gestul i-a adus femeii o sancțiune de peste 1.000 de euro.

Mama și-a dus copiii în vacanță în timpul anului școlar

O mamă din Anglia, Hannah Davison, proprietară a unui bar de pe coasta Yorkshire, a fost amendată cu aproape 1.100 de euro pentru că și-a luat cei patru copii într-o vacanță în Grecia la începutul anului școlar.

Femeia, care administrează Boathouse din North Landing, un bar situat într-o fostă remiză de bărci de salvare în Flamborough, a declarat pentru Hull Live că măsura este nedreaptă față de părinții care lucrează în domenii sezoniere.

După ce a primit o amendă de 566 de euro în 2025, Hannah Davison se așteaptă ca sancțiunea din acest an să fie dublă, iar familia ar putea ajunge în instanță în 2027 dacă va mai pleca într-o nouă vacanță la început de septembrie.

Motivul pentru care femeia nu își poate lua concediu în timpul verii

Familia Davison trăiește din turism și pescuit, soțul femeii fiind pescar, iar vara reprezintă vârful sezonului și principala sursă de venit. Într-un interviu acordat portalului britanic de știri, Hannah a explicat că este imposibil să-și ia concediu vara din cauza activității intense.

„Consiliul local trebuie să înțeleagă că pentru noi nu este posibil să luăm vacanță în lunile de vară. Suntem obligați să muncim în fiecare zi în acest sezon. Septembrie este primul moment în care putem să ne deconectăm. Dacă aș putea merge în vară, aș face-o, dar realitatea nu permite asta”, a spus femeia.

Femeia susține că toți copiii și-au petrecut vara cu ei la muncă

Copiii familiei Davison, cu vârste între doi și 10 ani, și-au petrecut întreaga vară trezindu-se la răsărit și asistând la munca părinților la bar. Vacanța din Grecia a fost singura lor ocazie de a se relaxa și de a crea amintiri prețioase departe de agitația zilnică.

Totuși, părinții nu își pot lua concediu în timpul verii. Având în vedere criza economică și prețurile mari, femeia nu își permite să închidă barul din Anglia, iar bărbatul nu poate renunța la pescuit. Părinții din Anglia au mai precizat că pauzele și concediile în timpul verii sunt un lux pe care muncitorii sezonieri nu și-l mai permit.

Mama este de părere că excursiile contribuie la educația celor mici

„O săptămână lipsă la început de an școlar nu afectează educația copiilor mei, mai ales că sunt încă în ciclul primar și nu au examene importante”, a subliniat Hannah Davison. Ea consideră că experiențele câștigate în timpul călătoriilor, precum descoperirea altor culturi și limbi, sunt extrem de valoroase pentru dezvoltarea copiilor.

Elevii din Marea Britanie sunt sancționați dacă lipsesc din „motive de vacanță”

Hannah Davison a decis să ia atitudine și a cerut sprijinul lui Charlie Dewhirst, deputat conservator din Bridlington și The Wolds, precum și al Consiliului East Riding. Propunerea ei include introducerea unui pachet de 5–10 zile de absențe autorizate anual pentru copiii cu o frecvență școlară exemplară. Totuși, răspunsul oficial nu a fost favorabil.

„Sancțiunile administrative se aplică automat atunci când un elev lipsește de la zece lecții consecutive din motive de vacanță. O frecvență școlară ridicată este esențială pentru dezvoltarea socială și educațională a copiilor, iar școlile colaborează constant cu familiile pentru a asigura continuitatea educației”, a declarat un purtător de cuvânt al Consiliului East Riding pentru Hull Live.