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O mamă s-a trezit, vineri după-amiază, într-o locuință din Medgidia, față în față cu un șarpe chiar în cada din baie. În timp ce pregătea apa pentru copilul ei, femeia a încremenit când a văzut reptila încolăcită pe furtunul de la duș.
Femeia a apelat numărul unic de urgență 112, în jurul orei 17:00. Jandarmii au intervenit rapid la fața locului și au capturat șarpele fără ca și cineva să fie rănit.
Mama se pregătea să-i facă baie copilului când a observat un șarpe încolăcit pe furtunul de la duș. Din fericire, micuțul nu se afla în cadă în acel moment, potrivit Jandarmeriei Române.
Jandarmii au capturat reptila în siguranță și au eliberat-o, ulterior, în mediul natural, departe de zona locuită.