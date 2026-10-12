O piață veche de peste 400 de ani din Paris a fost distrusă complet de flăcări într-un incendiu violent: „Nu a mai rămas nimic”

Un incendiu devastator a distrus complet, în noaptea de duminică spre luni, Marché Couvert des Enfants Rouges, cea mai veche piață din Paris, de 411 ani, au anunțat autoritățile franceze. Cauza incendiului rămâne, deocamdată, necunoscută, relatează AFP.

Piața a fost inaugurată în 1615

Situată în cartierul Marais, piața a fost inaugurată în 1615, purtând numele orfanilor îmbrăcați în roșu care locuiau într-un spital din apropiere până în anul 1772. Piața găzduia mici restaurante, tarabe de fructe și legume proaspete, precum și florării.

În 2026, publicația Food & Wine a clasat piața pe locul cinci în lume pentru mâncarea stradală, după locații din Londra, Bangkok, Lyon și Ciudad de Mexico.

„Piața a fost complet distrusă”, a declarat locotenent-colonelul Pierre de Bouvier pentru presă, la fața locului, în primele ore ale dimineții.

„Nu a mai rămas nimic din piața acoperită”, a adăugat acesta, subliniind că structura metalică a clădirii s-a „prăbușit parțial” în interior.

Un pompier a fost rănit ușor în timpul intervenției, a mai anunțat oficialul.

Incendiul a fost stins în două ore

Incendiul, izbucnit în jurul orei 03.00, a fost stins în două ore, potrivit informațiilor oferite de primărie. Peste 150 de pompieri și 50 de vehicule au fost mobilizate pentru a stinge incendiul, însă accesul la piață a fost posibil doar pe jos, ceea ce a îngreunat operațiunea.

„Întregul spațiu al pieței a fost distrus de flăcări, dar intervenția rapidă a pompierilor a permis salvarea clădirilor adiacente, care au suferit doar daune minore”, a declarat Emmanuel Grégoire, primarul Parisului, într-o vizită la fața locului.

„Toate tarabele au ars, pe o suprafață de 1.000 de metri pătrați”, a explicat locotenent-colonelul Pierre de Bouvier din cadrul Brigăzii de Pompieri din Paris (BSPP).

Martorii au povestit scene de coșmar

Din locuința sa aflată vis-a-vis de piață, Bernard Géliot a fost trezit de zgomotul și luminile flăcărilor.

„M-am trezit pe la 04.10 din cauza zgomotului și a flăcărilor”, a declarat acesta.

Jean-Marc Ferrandery, administratorul cafenelei din piață, a rememorat momentul dramatic:

„La 04.20, am ajuns la colțul străzii și flăcările depășeau acoperișurile. Această piață este o bijuterie, un loc istoric. Este îngrozitor de trist”.

Luni dimineață, localnicii și turiștii au venit să vadă cu ochii lor dezastrul.

„Este cartierul meu, o piață istorică, sufletul centrului Parisului”, a declarat Martine Laupin.

„Era atât de plăcut, mâncam în picioare, făcea parte din inima Parisului”.

Planuri de reconstrucție a pieței distruse de flăcări

Autoritățile locale s-au mobilizat rapid. Emmanuel Grégoire a asigurat comercianții că vor fi luate măsuri urgente pentru relocarea temporară a pieței.

La rândul său, Ariel Weil, primarul arondismentului al IV-lea din Paris, a promis că această „instituție” va fi reconstruită. Piața „a supraviețuit” în urmă cu mai mulți ani „amenințării” reprezentate de un proiect de construire a unei parcări și „va supraviețui și acestui incendiu”, a dat el asigurări.