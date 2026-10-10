Ce mașină mai poți cumpăra cu 1.000 de euro, în Serbia: trei modele ieftine care se încadrează în buget

Bugetul redus reprezintă o provocare uriașă pentru șoferii care au nevoie de o mașină. Chiar și așa, pe piața second-hand încă se mai găsesc variante la preț redus. Spre exemplu, în Serbia există trei modele ieftine pe care încă le mai poți cumpăra cu 1.000 de euro.

Cele trei mașini pe care le poți cumpăra în Serbia cu 1.000 de euro

Pentru persoanele care au nevoie de un mijloc de transport zilnic până la serviciu, de o mașină secundară pentru familie sau de un autovehicul simplu de oraș, există încă modele pe piață care își fac treaba fără să genereze cheltuieli uriașe la service.

Pe piața din Serbia există trei modele care se încadrează în buget. Șoferii care își doresc o mașină second-hand de 1.000 de euro au câteva opțiuni precum: Fiat Punto, Opel Corsa și Renault Clio.

Fiat Punto este considerat opțiunea clasică pentru piese ieftine

În categoria mașinilor de buget, Fiat Punto rămâne una dintre cele mai populare alegeri. Versiunile echipate cu motorul pe benzină de 1.2 litri sunt cele mai recomandate pentru un buget de până la 1.000 de euro. Construcția mecanică este extrem de simplă, piesele de schimb se găsesc la prețuri reduse, iar aproape orice atelier auto cunoaște în detaliu acest model.

Deși pe site-urile de anunțuri există exemplare disponibile chiar și la 700 sau 800 de euro, verificarea amănunțită este obligatorie. Un automobil ieftin la achiziție se poate dovedi scump pe termen lung dacă pragurile, podeaua sau sistemul de suspensie sunt grav afectate de rugină. Este preferabil un exemplar cu mici defecte optice la exterior, dar cu o stare mecanică bună.

Opel Corsa este ales pentru manevrabilitate și costuri reduse în oraș

O altă opțiune căutată intens pe piața vehiculelor rulate este Opel Corsa. Generațiile mai vechi echipate cu motoare pe benzină se potrivesc perfect cerințelor unui cumpărător care caută un vehicul mic, ușor de parcat și ieftin de întreținut.

Corsa nu dispune de sisteme electronice complexe care să cedeze odată cu trecerea timpului, ceea ce reduce considerabil riscul unor reparații costisitoare. La fel ca în cazul oricărui alt model vechi, starea tehnică reală constatată la un service autorizat înainte de cumpărare este mai importantă decât prețul afișat în anunț.

Renault Clio este preferat pentru confort și simplitate mecanică

Renault Clio, în special în versiunea pe benzină de 1.2 litri, completează lista celor trei opțiuni accesibile. Modelul oferă un nivel rezonabil de confort pentru traficul urban zilnic și un spațiu interior bine optimizat pentru dimensiunile sale.

Regula de bază în alegerea unui Clio ieftin este căutarea celei mai simple variante constructive. Un vehicul cu vopseaua mătuită sau cu interiorul uzat, dar cu un motor sănătos și fără probleme structurale, reprezintă o investiție mult mai sigură decât o mașină care arată bine la suprafață, dar ascunde defecțiuni tehnice grave.

La ce este recomandat să te uiți când cumperi o mașină ieftină second-hand

La acest nivel de preț, anul de fabricație, dotările opționale sau numărul de kilometri parcurși trec pe plan secund.

Prioritatea absolută devine starea tehnică generală: o caroserie fără rugină, un motor funcțional, o cutie de viteze care schimbă corect și acte în regulă, relatează portalul sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier.

Regula de aur: păstrează o rezervă din buget pentru reparații

Sfatul experților auto pentru cumpărătorii care dispun de o sumă fixă de 1.000 de euro este să nu cheltuie întreaga sumă doar pe achiziția vehiculului. Cea mai înțeleaptă strategie este alegerea unui automobil evaluat la 700 sau 800 de euro, păstrând diferența pentru cheltuielile imediate și inevitabile.

Orice mașină cu o vechime de peste 15–20 de ani va necesita investiții rapide după cumpărare, cum ar fi schimbul de ulei și filtre, înlocuirea plăcuțelor de frână, cumpărarea unui acumulator nou sau mici reparații la sistemul de direcție.