O mașină second-hand care pare o afacere bună se poate transforma rapid într-o cheltuială uriașă dacă apar probleme la motor, cutia de viteze sau sistemele electronice. Expertul auto suedez Bo Ericsson spune însă că există trei mărci pe care le întâlnește foarte rar în cazurile de defecțiuni mecanice de care se ocupă și toate trei sunt japoneze, scrie publicația olandeză AD, într-un material realizat de AutoWeek.

Prima marcă iese are un avantaj care contează enorm

Bo Ericsson are o experiență îndelungată în industria auto și lucrează în cadrul Fordonsjuristen, o organizație suedeză specializată în problemele juridice și tehnice din domeniul auto. După ani de experiență cu mașini care ajung să creeze probleme proprietarilor după cumpărare, Ericsson spune că Mazda, Toyota și Lexus sunt cele trei mărci cărora le-ar acorda o atenție deosebită dacă ar căuta în prezent o mașină second-hand. Cele trei au și un lucru evident în comun: toate provin din Japonia.

Potrivit lui Ericsson, cele trei mărci au reușit de-a lungul anilor să păstreze un nivel ridicat de calitate și fiabilitate. Mazda iese însă în evidență inclusiv prin condițiile de garanție disponibile pe anumite piețe. Pentru cei interesați de o mașină rulată există și o ofertă mare, de la modele compacte până la SUV-uri.

În Suedia, Mazda oferă, pe lângă garanția standard, o formă suplimentară de acoperire care, dacă sunt respectate anumite condiții, poate continua până când mașina ajunge la zece ani. Pentru cumpărătorii de mașini second-hand, spune expertul, acest lucru poate conta atunci când sunt analizate nu doar prețul de cumpărare, ci și eventualele cheltuieli care pot apărea ulterior.

A doua este una dintre cele mai sigure alegeri

A doua marcă indicată de Bo Ericsson este Toyota. Constructorul japonez are o prezență puternică pe piața mașinilor rulate, o gamă foarte largă de modele și este cunoscut inclusiv pentru sistemele sale de propulsie hibride. Articolul AD menționează și programul prin care garanția poate fi reînnoită anual dacă automobilul este întreținut conform condițiilor stabilite, la un dealer Toyota sau într-un service autorizat.

Acoperirea poate continua, în condițiile programului, până când automobilul împlinește zece ani sau ajunge la 200.000 de kilometri. Important este însă că nu vorbim despre o garanție automată de zece ani pentru orice Toyota cumpărată la mâna a doua. Acoperirea depinde de întreținerea automobilului și de respectarea condițiilor programului.

A treia vine din zona premium, dar nu doar luxul o face interesantă

Pe locul al treilea în alegerile expertului se află Lexus, marca premium a Toyota. Și Lexus folosește un sistem de garanție legat de efectuarea întreținerii în rețeaua autorizată. În anumite condiții, acoperirea poate fi reactivată între revizii și poate continua până la zece ani sau 200.000 de kilometri.

Cele mai fiabile mărci de mașini second-hand sunt Mazda, Toyota și Lexus, recomandate de un expert auto. Imagine realizată cu ajutorul Inteligenței Artificiale.

Pentru Ericsson, Lexus este astfel una dintre mărcile care merită luate în calcul atunci când cineva caută o mașină second-hand și pune fiabilitatea printre principalele criterii.

Nicio mașină second-hand nu este însă „indestructibilă”

Expertul avertizează că alegerea unei mărci cu o reputație bună nu elimină riscurile. O Toyota, Mazda sau Lexus prost întreținută ori exploatată intens poate ajunge să aibă probleme serioase la fel ca orice alt automobil. Tocmai de aceea, înainte de cumpărarea unei mașini la mâna a doua trebuie verificată cu atenție istoricul de service, situația kilometrilor și trecutul automobilului. O inspecție tehnică efectuată înainte de achiziție poate scoate la iveală probleme ascunse și poate preveni apariția unor cheltuieli mari imediat după cumpărare.

Bo Ericsson precizează și el că nominalizarea celor trei mărci nu înseamnă că mașinile respective nu se defectează niciodată. Experiența sa este că Mazda, Toyota și Lexus apar mult mai rar printre cazurile de defecțiuni mecanice cu care se confruntă.

Marca-surpriză pe care expertul o mai recomandă cumpărătorilor

Ericsson mai indică o marcă japoneză pe care o consideră o alternativă foarte bună, și anume Subaru. Constructorul, cunoscut mai ales pentru automobilele cu tracțiune integrală, este descris de expert drept o marcă sigură și cu un nivel bun de calitate.