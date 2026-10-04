Metroul M3 se extinde spre Chiajna. Unde vor fi amplasate cele două stații noi și care este traseul propus

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Extinderea Magistralei 3 de metrou către Chiajna a trecut de o nouă etapă administrativă esențială, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat recent protocolul actualizat al proiectului. Conform B365, acest plan vizează un tronson de aproximativ 3,3 kilometri, între stația Preciziei și localitatea Chiajna, cu două stații supraterane planificate pentru a deservi zonele Militari Residence și Militari Shopping Center.
Harta preliminară a Ministerului Transporturilor indică faptul că extinderea metroului va începe din zona Preciziei – Depoul Militari. Linia va continua spre vest, paralel cu coridorul CFR și Centura București, înainte de a intra în comuna Chiajna. Traseul propus se aliniază cu Strada Stelelor, urmează Drumul Ciorogârlei și ajunge până la Drumul Osiei.
Un punct de referință pe acest traseu ar fi Chiajna Shopping Center, linia urmând să treacă în apropierea acestuia și să ajungă până în zona intersecției dintre Drumul Ciorogârlei, Drumul Osiei și Drumul Rezervelor.
Astfel, traseul propus ar include următoarele puncte principale:
În ceea ce privește cele două stații, harta sugerează următoarele locații posibile:
Proiectanții au subliniat că aceste locații nu sunt finale, iar amplasarea exactă a liniei și a stațiilor va fi determinată în urma studiilor și documentațiilor tehnice viitoare.
Odată cu aprobarea protocolului, proiectul intră în etapa de pregătire a documentației necesare pentru implementare. În acest proces, vor colabora Metrorex, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 6.
Studiile de fezabilitate și documentațiile tehnice care urmează să fie realizate vor clarifica detaliile esențiale ale proiectului: traseul final al extinderii Magistralei 3, locația exactă a stațiilor, costurile totale ale investiției și calendarul lucrărilor.
Până la finalizarea acestor etape, harta preliminară rămâne principalul reper pentru conturarea traseului analizat. Linia va începe din zona Preciziei, va trece pe lângă Depoul Militari și coridorul feroviar, urmând să traverseze Strada Stelelor și Drumul Ciorogârlei, pentru a ajunge în zona comercială Militari Shopping Center.