Metroul M3 se extinde spre Chiajna. Unde vor fi amplasate cele două stații noi și care este traseul propus

Extinderea Magistralei 3 de metrou către Chiajna a trecut de o nouă etapă administrativă esențială, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat recent protocolul actualizat al proiectului. Conform B365, acest plan vizează un tronson de aproximativ 3,3 kilometri, între stația Preciziei și localitatea Chiajna, cu două stații supraterane planificate pentru a deservi zonele Militari Residence și Militari Shopping Center.

Traseul propus pentru noua extindere

Harta preliminară a Ministerului Transporturilor indică faptul că extinderea metroului va începe din zona Preciziei – Depoul Militari. Linia va continua spre vest, paralel cu coridorul CFR și Centura București, înainte de a intra în comuna Chiajna. Traseul propus se aliniază cu Strada Stelelor, urmează Drumul Ciorogârlei și ajunge până la Drumul Osiei.

Un punct de referință pe acest traseu ar fi Chiajna Shopping Center, linia urmând să treacă în apropierea acestuia și să ajungă până în zona intersecției dintre Drumul Ciorogârlei, Drumul Osiei și Drumul Rezervelor.

Astfel, traseul propus ar include următoarele puncte principale:

Preciziei

Depoul Militari

Coridorul CFR/Centura București

Strada Stelelor

Drumul Ciorogârlei

Militari Shopping Center/Drumul Osiei

Stațiile planificate

În ceea ce privește cele două stații, harta sugerează următoarele locații posibile:

Zona Stelelor: Aceasta s-ar situa la intersecția dintre Depoul Militari și coridorul feroviar, în apropierea unei zone rezidențiale din Chiajna. Zona Militari Shopping – Drumul Osiei: Stația ar putea fi amplasată la capătul Drumului Ciorogârlei, aproape de intersecția cu Drumul Osiei și Drumul Rezervelor, deservind astfel atât zona comercială, cât și locuitorii din Militari Residence.

Proiectanții au subliniat că aceste locații nu sunt finale, iar amplasarea exactă a liniei și a stațiilor va fi determinată în urma studiilor și documentațiilor tehnice viitoare.

Ce urmează pentru extinderea Magistralei 3

Odată cu aprobarea protocolului, proiectul intră în etapa de pregătire a documentației necesare pentru implementare. În acest proces, vor colabora Metrorex, Primăria Capitalei și Primăria Sectorului 6.

Studiile de fezabilitate și documentațiile tehnice care urmează să fie realizate vor clarifica detaliile esențiale ale proiectului: traseul final al extinderii Magistralei 3, locația exactă a stațiilor, costurile totale ale investiției și calendarul lucrărilor.