Mii de români primesc ajutoarele sociale marți, 20 octombrie. Calendarul plăților

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) virează marți, 20 octombrie, banii pentru mai multe categorii de beneficiari de ajutoare sociale.

Aproape 7 milioane de români primesc bani de la stat

Sumele reprezintă drepturile financiare aferente lunii septembrie 2026 și sunt distribuite beneficiarilor fie direct prin cont bancar, fie prin mandate poștale.

Aproape 7 milioane de români primesc lunar prestații de asistență socială prin intermediul agențiilor teritoriale ale ANPIS. În această categorie sunt incluși copii, familii, persoane în vârstă, dar și persoane aflate în situații vulnerabile sau expuse riscului de excluziune socială.

Pe data de 20 octombrie se virează banii pe card pentru cinci categorii principale de prestații sociale. În paralel, tot din această zi începe și distribuirea sumelor în numerar, prin intermediul poștașilor.

Persoanele care au optat pentru plata prin mandatul poștal trebuie să ia în calcul faptul că că livrarea efectivă la domiciliu poate avea loc în zilele următoare.

Beneficiile achitate în această tranșă sunt alocația de plasament, alocația lunară de hrană pentru persoanele diagnosticate cu HIV/SIDA, indemnizația lunară de hrană pentru bolnavii de TBC, ajutorul pentru familia cu copii și ajutorul de incluziune.

Prestațiile sociale achitate în prima parte a lunii

Procesul de virare a prestațiilor sociale se desfășoară etapizat în fiecare lună, conform calendarului stabilit de autorități. O parte importantă din sprijinul financiar oferit de stat a fost deja distribuită către beneficiari la începutul lunii octombrie.

Plățile pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție au fost virate pe cardurile bancare pe 8 octombrie, în timp ce distribuția prin poștă a început pe 10 octombrie.