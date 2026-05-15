Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități

Potrivit ANPIS, indemnizația pentru copiii încadrați în grad de handicap grav a crescut de la 463 de lei la 548 de lei. Pentru copiii cu handicap accentuat, suma lunară a fost majorată de la 232 de lei la 397 de lei.

Cea mai mare creștere procentuală este în cazul copiilor cu handicap mediu. Pentru aceștia, prestația socială a crescut de la 80 de lei la 199 de lei.

Noile sume se aplică pentru drepturile aferente lunii aprilie 2026, iar plata banilor majorati se face începând cu luna mai. Asta înseamnă că beneficiarii primesc acum sumele actualizate pentru luna precedentă, potrivit ANPIS.

Câți bani primesc familiile monoparentale

Din mai 2026 au crescut și beneficiile acordate familiilor cu venituri reduse. Sumele depind de venitul net lunar ajustat și de numărul copiilor aflați în întreținere.

Pentru familiile monoparentale cu venit net lunar ajustat de până la 393 de lei, sprijinul este de 227 de lei pentru un copil, 451 de lei pentru doi copii, 675 de lei pentru trei copii și 900 de lei pentru patru sau mai mulți copii.

Pentru familiile monoparentale cu venituri între 393 de lei și 998 de lei, sprijinul este de 202 lei pentru un copil, 394 de lei pentru doi copii, 593 de lei pentru trei copii și 786 de lei pentru patru sau mai mulți copii.

Cât primesc celelalte familii cu venituri mici

Creșteri sunt și pentru celelalte familii care primesc alocație pentru susținerea familiei. Familiile cu venit net lunar ajustat de până la 393 de lei primesc 186 de lei pentru un copil, 372 de lei pentru doi copii, 556 de lei pentru trei copii și 741 de lei pentru patru sau mai mulți copii.

Pentru familiile cu venituri între 393 de lei și 998 de lei, sumele sunt de 145 de lei pentru un copil, 288 de lei pentru doi copii, 431 de lei pentru trei copii și 571 de lei pentru patru sau mai mulți copii.

Sprijin pentru familiile care au cele mai mari greutăți

ANPIS spune că aceste majorări fac parte din măsurile de protecție socială pentru copiii cu dizabilități, persoanele vulnerabile și familiile cu venituri reduse.

Beneficiile pentru persoanele cu handicap sunt acordate în baza Legii nr. 448/2006 și se aplică persoanelor cu domiciliul sau reședința în România. Scopul declarat al măsurilor este reducerea dificultăților financiare și a riscului de excluziune socială pentru familiile aflate în situații grele.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE