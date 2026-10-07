Mircea Vasilache, membru al Ansamblului Trăistuța, a murit spulberat de TIR pe un drum din Italia

Mircea Vasilache, un român în vârstă de 64 de ani stabilit la Cremona, în Italia, a murit într-un accident produs marți pe via Bergamo, după ce motocicleta pe care o conducea s-a ciocnit cu un camion. Bărbatul era membru al Asociației Ansamblul Trăistuța, potrivit cremonaoggi.it.

Român mort într-un accident la Cremona

Mircea Vasilache, în vârstă de 64 de ani, rezident în Cremona, este bărbatul care și-a pierdut viața în urma unui accident rutier grav produs în după-amiaza de marți, 6 octombrie, pe via Bergamo, în zona Migliaro. Accidentul s-a produs în jurul orei 16.45.

Bărbatul se afla pe motocicletă și ieșea de pe un drum lateral în momentul în care s-a ciocnit cu un camion care venea dinspre Cremona și circula pe drumul principal.

Impactul a fost unul extrem de violent, iar românul nu a mai putut fi salvat.

Echipajele de intervenție ale serviciului medical de urgență 118 au ajuns rapid la fața locului cu o ambulanță și o mașină medicală, fiind sprijinite de pompieri. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbatul de 64 de ani și au constatat decesul.

Șoferul camionului, un bărbat în vârstă de 42 de ani, a fost de asemenea evaluat de echipajele medicale, fiind vizibil afectat de tragedie.

Drumul a fost închis pentru efectuarea cercetărilor la fața locului. La locul accidentului s-a aflat și comandantul Ettore Guidone, care a urmărit personal reconstituirea modului în care s-a produs nenorocirea. Pe șosea s-au format cozi lungi, iar traficul a fost deviat.

Mircea Vasilache era membru al Asociației Ansamblul Trăistuța

Moartea lui Mircea Vasilache a provocat o reacție de profundă tristețe în comunitatea românească din Cremona, în special în rândul membrilor Asociației Ansamblul Trăistuța APS.

Ecaterina Pislariu, președinta asociației, a transmis un mesaj de condoleanțe imediat după aflarea veștii tragice. „Mircea a ajuns în Italia în 1999 și, de aproximativ trei ani, făcea parte din familia noastră din cadrul Asociației Ansamblul Trăistuța, unde ocupa funcția de consilier și era, de asemenea, un dansator pasionat.

Prin prezența sa, implicarea și pasiunea sa, a contribuit la viața și activitățile asociației, lăsând o amintire care va rămâne în inimile tuturor. În acest moment de durere imensă, suntem alături cu afecțiune de soția Elisabeta Vasilache și de întreaga familie, transmițând cele mai sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l primească în lumina Sa și să-i ofere odihnă veșnică”, a transmis Ecaterina Pislariu, președinta Asociației Ansamblul Trăistuța APS.

Un mesaj de condoleanțe a fost postat pe Facebook și de Ansamblul Trăistuța.