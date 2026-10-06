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Un incident jenant a avut loc la o nuntă în Brisbane, Australia, când mirele a confundat numele miresei cu cel al cumnatei, relatează The Sun și Extra Globo.
Cuprins:
Moment viral pe rețelele de socializare, după ce soțul a comis o greșeală stânjenitoare în timpul ceremoniei de căsătorie, la Brisbane, în Australia.
Momentul a fost înregistrat și distribuit pe TikTok, unde a adunat peste două milioane de vizualizări.
În timpul jurămintelor, mirele, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a rostit accidental „Emily” în loc de „Emma”, numele viitoarei sale soții.
Ceea ce a făcut situația și mai incomodă a fost faptul că Emily este numele surorii miresei.
După ce și-a dat seama de greșeală, mirele a încercat să se corecteze, dar momentul deja fusese imortalizat.
Emma Grace Pumfrey, nutriționistă, a reacționat cu un zâmbet stânjenit și l-a corectat pe soțul ei, fără a-și exprima vreo supărare.
Însoțind videoclipul postat ulterior, Emma a scris: „Ești la altar și soțul tău te strigă pe numele greșit. Răsturnare de situație: este numele surorii mele. Încă nu mi-am revenit complet din șocul de a fi numită Emily la altar”.
În ciuda atitudinii relaxate a miresei, utilizatorii rețelelor sociale au speculat intens asupra acestui incident.
Un internaut a comentat: „Anunță-ne când afli ce-i cu ei doi”. Altul a adăugat: „Eu pot trece peste multe, dar asta nu aș putea să o iert”.
Mai mult, un alt utilizator a scris: „Este un semn mare de alarmă. În șase ani de relație nu a reușit să-ți rețină numele pentru ziua nunții? Și totuși ai spus da?”.
O altă persoană a teoretizat că, deși nu există dovezi clare de infidelitate, greșeala ar putea indica o afecțiune ascunsă pentru cumnată.
Totuși, alți utilizatori au fost mai îngăduitori, sugerând că numele similare ar putea explica această confuzie.