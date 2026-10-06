Un incident jenant a avut loc la o nuntă în Brisbane, Australia, când mirele a confundat numele miresei cu cel al cumnatei, relatează The Sun și Extra Globo.

Moment viral pe rețelele de socializare, după ce soțul a comis o greșeală stânjenitoare în timpul ceremoniei de căsătorie, la Brisbane, în Australia.

Emily, Emma, totuna!

Momentul a fost înregistrat și distribuit pe TikTok, unde a adunat peste două milioane de vizualizări.

În timpul jurămintelor, mirele, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a rostit accidental „Emily” în loc de „Emma”, numele viitoarei sale soții.

Ceea ce a făcut situația și mai incomodă a fost faptul că Emily este numele surorii miresei.

După ce și-a dat seama de greșeală, mirele a încercat să se corecteze, dar momentul deja fusese imortalizat.

„Încă nu mi-am revenit complet din șocul de a fi numită Emily la altar”

Emma Grace Pumfrey, nutriționistă, a reacționat cu un zâmbet stânjenit și l-a corectat pe soțul ei, fără a-și exprima vreo supărare.

Însoțind videoclipul postat ulterior, Emma a scris: „Ești la altar și soțul tău te strigă pe numele greșit. Răsturnare de situație: este numele surorii mele. Încă nu mi-am revenit complet din șocul de a fi numită Emily la altar”.

În ciuda atitudinii relaxate a miresei, utilizatorii rețelelor sociale au speculat intens asupra acestui incident.

„Anunță-ne când afli ce-i cu ei doi”

Un internaut a comentat: „Anunță-ne când afli ce-i cu ei doi”. Altul a adăugat: „Eu pot trece peste multe, dar asta nu aș putea să o iert”.

Mai mult, un alt utilizator a scris: „Este un semn mare de alarmă. În șase ani de relație nu a reușit să-ți rețină numele pentru ziua nunții? Și totuși ai spus da?”.

O altă persoană a teoretizat că, deși nu există dovezi clare de infidelitate, greșeala ar putea indica o afecțiune ascunsă pentru cumnată.