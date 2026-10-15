Un oraș vechi de sute de ani din Olanda ar putea fi distrus pentru construirea unor stații electrice: „Altfel, industria va dispărea”

Localitatea olandeză Moerdijk, cu 1.100 de locuitori, riscă să fie complet demolat pentru a face loc infrastructurii necesare tranziției energetice a țării. Situat aproape de orașul Rotterdam, în vecinătatea unui important nod industrial, satul este prins între tradițiile sale de secole și presiunea extinderii industriale și energetice.

Satul Moerdijk, la limita dintre trecut și viitor

Pe de o parte, Moerdijk păstrează farmecul tradițional al Olandei, cu străduțe înguste, case joase și grădini liniștite. Pe de altă parte, la doar câțiva kilometri distanță, se află unul dintre cele mai mari centre industriale ale țării, potrivit publicației El Economista. În această zonă, giganți energetici precum Shell și RWE operează instalații uriașe de producție chimică și energetică.

Cererea lor de energie este în continuă creștere, ceea ce pune presiune pe autorități să extindă infrastructura electrică. Un plan de extindere a portului și a zonei industriale din apropiere prevede evacuarea și demolarea satului Moerdijk.

„De ce trebuie să se întâmple toate aici?”, întreabă un localnic în vârstă de 65 de ani, citat de Bloomberg. El locuiește în Moerdijk de peste șase decenii și privește cu îngrijorare cum satul său ar putea fi demolat pentru a face loc substațiilor electrice, liniilor de înaltă tensiune și instalațiilor pentru energia eoliană marină și hidrogen.

Autoritățile olandeze iau în considerare mai multe opțiuni, dar una dintre ele presupune sacrificarea completă a satului. Această decizie ar transforma Moerdijk într-un simbol al contradicțiilor tranziției energetice europene: dorința de a reduce dependența de combustibilii fosili și realitatea costurilor sociale și economice ale acestei schimbări.

„Dacă nu acționăm, industria va dispărea”

Regiunea Moerdijk, din sudul țării, este un punct strategic în planurile energetice ale Olandei, datorită poziției sale aproape de coridoarele energetice majore și de parcurile eoliene din Marea Nordului.

Cu toate acestea, construcția de noi substații electrice și infrastructuri pentru hidrogen ar putea însemna pierderea satului.

„Dacă nu acționăm, industria va dispărea”, a declarat Danny Dingemans, responsabil economic al municipalității Moerdijk, pentru Bloomberg.

Acesta subliniază dilema cu care se confruntă Olanda: păstrarea peisajului tradițional vine cu riscul de a pierde investiții industriale majore. Această situație reflectă o problemă mai largă pentru Europa.