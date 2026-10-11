O vizită la cimitirul central din Carei, județul Satu Mare, s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie care venise să aprindă o lumânare la mormântul bunicii sale.

Potrivit Buletin de Carei și Portal de știri Satu Mare, femeia a descoperit cu stupoare că locul de veci fusese distrus complet, iar osemintele bunicii, îngropate în 1983, fuseseră scoase și depozitate provizoriu într-o roabă.

Femeia a declarat că deținea toate documentele și chitanțele care atestau achitarea taxei pentru locul de veci pentru următorii 20 de ani.

„Domnul care face mormintele, după trei ani de zile, a spart mormântul și a vrut să-l vândă mai departe și nu m-a anunțat să vin. Am o chitanță: am plătit pe 20 de ani, cinci milioane (n.r. 500 de lei), o sută de euro. Am venit să aprind la bunica lumânări și am adus flori.. și mormântul nu a mai fost!”, a povestit femeia.

Ea susține că administratorul cimitirului i-ar fi cerut suma de 6.000 de euro pentru a-i retroceda locul sau pentru a reface mormântul.

Familia îndurerată a apelat la o firmă autorizată din Sighetul Marmației pentru a căuta rămășițele bunicii.

În urma căutărilor, au fost găsite doar câteva fragmente osoase, inclusiv o tibie și câteva coaste, dar craniul și alte părți osoase lipsesc.

„A zis că oasele sunt puse în roabă, sub pomul ăsta de Crăciun (n.r. un brad).”, a mai spus femeia.

Femeia a depus o plângere la Poliție, ea cere să i se facă dreptate, iar cei vinovați să fie pedepsiți. Femeia își dorește refacerea mormântului în forma inițială și recuperarea completă a osemintelor.