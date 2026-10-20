Acest articol este o acțiune umanitară finanțată și publicată de Fundația Ringier România. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi găsite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.

De câteva luni, de când medicii au descoperit că suferă de o maladie îngrozitoare care o poate răpi acestei lumi, micuța Natalia-Iselin Moisă, din Năvodari, Constanța, luptă cu disperare pentru viața ei, aflată într-un moment de răscruce. Fetița, diagnosticată cu retinoblastom bilateral - o formă rară și agresivă de cancer ocular infantil care afectează ambii ochi -, va fi supusă unei complicate intervenții chirurgicale în urma căreia va trebui să poarte o proteză care îi va înlocui ochiul stâng extrem de afectat de boală. Însă pentru dispozitivul medical performant, dar și pentru tratamentele postoperatorii de lungă durată, Natalia are nevoie de 8.000 de euro.

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Natalia a fost diagnosticată cu cancer la ochi acum câteva luni

Natalia - aflată în programul de susținere al Fundației Ringier România -, a pășit pe drumul suferinței imediat ce mama sa o observat că fetiței îi cam „fuge” ochiul stâng și că îi dispăruse reflexul roșu ocular (n.r. - reflectarea normală a luminii de pe retină). A urmat, firesc, un control oftalmologic și o investigație mai complexă, un RMN, efectuate la o clinică din București. Rezultatele i-au năucit pe bieții părinți care se gândeau inițial că o pereche de ochelari și, poate, un tratament oftalmologic, ar fi fost rezolvarea problemei medicale cu care se confrunta Natalia.

Totul s-a năruit când specialiștii care au examinat-o pe fetiță au dat cruntul verdict: retinoblastom bilateral - o formă rară și agresivă de cancer ocular infantil care afectează ambii ochi. Era sfârșitul lunii iunie al acestui an și Natalia era obligată, din cauza atacului bolii, să lase amanet trecutului bucățica de copilărie din care abia a gustat.

„Când am primit vestea, lumea s-a oprit în loc, a fost un șoc imens...”

„Nu ne-am gândit nicio clipă că Nati a noastră ar putea avea cancer la ochi. Când am văzut acele simptome (n.r. - ochiul «fugit» și lipsa reflexului roșu) mi-am zis că e o problemă care ar putea fi rezolvată cu ajutorul ochelarilor de vedere sau cu un tratament oftalmologic...Când am primit vestea, lumea s-a oprit în loc, a fost un șoc imens...”, rememorează Mihaela Moisă (34 de ani), mama Nataliei, cum a aflat că fetița ei, un copil care până atunci nu suferise de vreo boală, are cancer ocular.

Singura șansă a Nataliei este operația urmată de înlocuirea globului ocular cu o proteză performantă

Acel sfârșit de iunie a fost momentul în care viața Nataliei s-a schimbat complet. A fost momentul în care micuța a pășit pe drumul suferinței, dar întotdeauna la braț cu speranța că va putea răzbi în fața cumplitei maladii care i s-a cuibărit în trup. Natalia a trecut deja prin patru serii de chimioterapie, tratament citostatic care a dat roade la ochiul drept unde medicii au descoperit patru tumori care acum, spun ei, sunt sub control total.

Însă pentru ochiul strâng, al cărui glob ocular este acoperit pe jumătate de tumori canceroase, singura soluție pe care oncologii o văd ca fiind rapidă și vitală - în funcție de rezultatele analizelor și investigațiilor la care va fi supusă fetița -, este enucleația (n.r. - intervenție chirurgicală care presupune înlăturarea completă a globului ocular, secționarea nervului optic și a mușchilor care îl susțin).

Intervenție chirugicală extrem de complexă de îndepărtare a globului ocular care, după o perioadă de refacere a zonei operate, estimată la patru-șase săptămâni, va fi înlocuit cu o proteză. Totul pentru ca tumorile din spatele ochiului stâng să nu migreze prin nervul optic în creierul fetiței. O ipoteză medicală dură luată însă în calcul de oncologi având în vedere agresivitatea formei de cancer de care suferă fetița de 2,7 ani.

„Vă implor să ne ajutați, pentru că fără sprijin nu vom putea duce până la capăt lupta împotriva bolii care o chinuie pe Natalia”

Natalia are acum nevoie de spirjinul semenilor pentru a putea duce mai departe lupta cu cancerul care o pândește în fiecare secundă. Dacă pentru operație nu este nevoie de bani deoarece va fi efectuată în România, în baza asigurării medicale, pentru obținerea acelei proteze performante care îi va înlocui globul ocular, dar și pentru tratamentele postoperatorii de lungă durată, fetița trebuie să strângă 8.000 de euro.

„Este șansa Nataliei să învingă această cumplită boală. O dată ce va fi operată, locul globului ocular drept, va fi luat de această proteză performantă. Un dispozitiv medical care va fi făcut la comandă după mulajul exact al cavității sale oculare. Nu îi va reda vederea - oricum pierdută din cauza tumorilor -, au spus doctorii care o tratează, dar îi va reface simetria feței și aspectul normal al chipului.

Pentru a-i putea oferi această șansă fetiței noastre avem nevoie de 8.000 de euro, atât pentru proteză, cât și pentru tratamentele postoperatorii. De aceea, vă implor să ne ajutați pentru că fără sprijin nu vom putea duce până la capăt lupta împotriva bolii care o chinuie pe Natalia”, este apelul disperat pe care Mihaela, mama Nataliei, îl face prin intermediul Fundației Ringier România.

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Cei care doresc să o ajute pe Natalia o pot face donând 2 euro prin SMS la numărul 8828 cu textul «NATALIA» sau folosind următorul cont al Fundației Ringier:

RO98 BACX 0000 0012 7457 7001 - LEI

Donează prin SMS, online, prin PayPal sau transfer sau redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Fundația Ringier. Detalii pe www.ajutacopiii.ro

* Suma alocată cauzei este de 2 euro și banii se rețin o singură dată. Nu se percepe TVA pentru donațiile de pe abonament. În rețelele Digi Mobil, Orange și Telekom, pentru cartelele preplătite, TVA a fost reținută la achiziționarea creditului. Pentru donațiile de pe cartele preplătite în rețeaua Vodafone utilizatorii nu plătesc TVA.