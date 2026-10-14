Netflix concediază 1.000 de angajați, în timp ce profitul companiei a crescut cu 26%

Netflix a anunțat concedierea a aproximativ 1.000 de angajați, reprezentând 6% din personalul său total, marcând cel mai amplu val de reduceri de personal din istoria companiei, potrivit News.ro. Decizia a fost comunicată miercuri dimineață printr-un e-mail intern, semnat de co-directorii executivi Ted Sarandos și Greg Peters.

Sectoarele vizate de reducerea personalului

Concedierile afectează în principal echipele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane. „Misiunea noastră – de a distra lumea – este ambițioasă, iar îndeplinirea ei ne impune să fim disciplinați în ceea ce privește stabilirea priorităților în privința angajaților și a resurselor noastre”, au transmis Sarandos și Peters în nota internă obținută de Variety.

Un purtător de cuvânt al Netflix a declarat că societatea nu are nimic de adăugat la cele menționate în nota internă.

Performanțele financiare și îngrijorările investitorilor

Netflix, cel mai mare furnizor de servicii de streaming premium, cu peste 325 de milioane de abonați la nivel global, a raportat în 2025 venituri de 45,2 miliarde de dolari, în creștere cu 16% față de anul anterior, și un profit net de 11 miliarde de dolari, în creștere cu 26%. Cu toate acestea, o încetinire a implicării utilizatorilor în prima jumătate a anului 2026 a generat îngrijorări în rândul investitorilor.

„Afacerea noastră este solidă și în creștere, iar noi rămânem pe drumul cel bun pentru a ne îndeplini previziunile pentru întregul an”, au afirmat Sarandos și Peters. Pentru 2026, compania estimează venituri între 51,0 și 51,4 miliarde de dolari (o creștere de 13%-14%) și o marjă operațională de 31,5%, față de 29,5% în 2024.

Reduceri de personal: un trend continuu

Decizia de reducere a personalului vine după un an 2022 dificil, când Netflix a disponibilizat aproximativ 450 de angajați, în urma pierderii a 200.000 de abonați în primul trimestru, prima scădere de acest tip în peste un deceniu. De atunci, compania a efectuat concedieri de mai mică amploare, inclusiv reducerea câtorva zeci de posturi la începutul anului curent.

La finalul anului 2025, Netflix avea în jur de 16.000 de angajați cu normă întreagă. Reducerile recente subliniază necesitatea unei optimizări în contextul unei piețe din ce în ce mai competitive.

Perspective financiare și reacția pieței

În trimestrul al doilea al anului 2026, Netflix a înregistrat o creștere a veniturilor cu 13,4%, totalizând 12,6 miliarde de dolari, în conformitate cu așteptările Wall Street. Totuși, marja operațională a scăzut ușor, la 33,4%, față de 34,1% în aceeași perioadă din 2025. Prognoza pentru veniturile din trimestrul al treilea, sub așteptările analiștilor, a determinat o scădere de 1,4% a prețului acțiunilor Netflix miercuri dimineață, ajungând la 69,45 dolari per acțiune.

Netflix își va publica rezultatele financiare pentru al treilea trimestru al anului 2026 pe 20 octombrie, după închiderea pieței. Co-directorii companiei au subliniat în nota internă: „Vom continua să investim masiv în domenii cu impact ridicat pentru a ne îmbunătăți serviciul și a stimula în continuare creșterea și inovația. A face acest lucru înseamnă să luăm decizii bine țintite la nivelul întregii afaceri, astfel încât să putem continua să oferim rezultate membrilor, partenerilor, angajaților și investitorilor noștri.”